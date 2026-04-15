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Hindi Newsविज्ञानदेवी की मूर्ति के नीचे दफन है अरबों की दौलत? नरवर किले में ट्रेजर हंटर्स की इस गुस्ताखी से मचा हड़कंप; पुलिस भी हैरान!

देवी की मूर्ति के नीचे दफन है अरबों की दौलत? नरवर किले में 'ट्रेजर हंटर्स' की इस गुस्ताखी से मचा हड़कंप; पुलिस भी हैरान!

Secret Tunnel in Narwar Fort: क्या राजा नल का सदियों पुराना शाही खजाना आज भी नरवर के पत्थरों के नीचे दबा हुआ है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. किले के अन्दर, मां पसार देवी मंदिर के ठीक पीछे एक रहस्यमयी 20 फीट गहरी सुरंग मिली है. यह कोई साधारण गड्ढा नहीं, बल्कि झाड़ियों के पीछे छिपी वो साजिश थी, जिसे रात के सन्नाटे में शिकारी तैयार कर रहे थे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:06 AM IST
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देवी की मूर्ति के नीचे दफन है अरबों की दौलत? नरवर किले में 'ट्रेजर हंटर्स' की इस गुस्ताखी से मचा हड़कंप; पुलिस भी हैरान!

Maa Pasar Devi Temple Narwar: इतिहास की किताबों में राजा नल और दमयंती की कहानियां तो लगभग हर किसी ने सुनी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास नरवल किले में इन दिनों कुछ अलग ही कहानी चल रही है. नरवल किले की एक ऐसी लोककथा, जिसमें अरबों के सोने और सदियों पुराने शाही खजाने का जिक्र है. कहा जाता है कि यहां की लेटी हुई देवी की प्रतिमा के नीचे राजा की दौलत दफन है. इस दावे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा तक हुआ, जब एएसआई संरक्षित क्षेत्र में एक गहरी सुरंग सामने आई. सिक्कों की गूंज और धातु की आवाज ने खजाना चोरों को दावत दी, और फिर...

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास शिवपुरी जिले में स्थित ऐतिहासिक नरवर किले में खजाने की खोज को लेकर हैरान कर देने वाला मामला आया है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित इस प्राचीन किले में संदिग्ध शिकारियों ने मां पसार देवी मंदिर के पीछे करीब 20 फीट गहरी सुरंग खोद डाली है.

कैसे हुआ खुलासा?

स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर के पीछे झाड़ियों से छिपाकर यह खुदाई हुई थी. इस मौके पर पहुंची पुलिस टीम को वहां से खुदाई के औजार, एरोसोल स्प्रे कैन और कंबल मिले हैं. इन सामानों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी कई दिनों से वहां रात के समय में सुरंग खोज रहे थे और दिन में सुरंग को झाड़ियों से ढक दिया करते थे जिससे किसी को शक हो ही ना.

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राजा नल और खजाने की लोककथा

चोरी से इस सुरंग की खुदाई के पीछे की प्रमुख वजह है इस किले के मंदिर को लेकर पुरानी लोककथा है. स्थानीय मान्यता है कि राजा नल ने अपना राज्य हारने के बाद अपने शाही खजाने की सुरक्षा के लिए मां पसार देवी की लेटी हुई मूर्ति को किले के द्वार पर स्थापित किया था. लोगों का मानना है कि इस मूर्ति के ठीक नीचे आज भी राजा का पूरा खजाना दबा हुआ है.

सिक्का डालने पर आती है धातु की आवाज

खजाने के इस दावे को और भी बल मिलता है देवी की मूर्ती के पास की जगह. मूर्ति के पास एक ऐसी जगह है, जहां सिक्का डालने पर धातु से टकराने जैसी गूंज सुनाई देती है. इसी आवाज ने खजाना होने के संभावना को और बल दिया. पुलिस का मानना है कि सुरंग इसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए खोदी जा रही थी.

(ये भी पढ़ेंःसमुद्र का वो डेंजर जोन, जिसे देख वैज्ञानिकों के फूले हाथ-पैर; नक्शे में नहीं है नाम)

अभी तक केस दर्ज नहीं?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इतनी बड़ी घटना के बाद भी अब तक पुलिस ने कोई आधिकारिक मामला दर्ज नहीं किया है. शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौर के अनुसार ASI की तरफ से औपचारिक शिकायत मिलने के बाद ही कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. फिलहाल किले की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं.

(ये भी पढ़ेंःघातक मकड़ी: साइज 3-4 मिलीमीटर, मगर 6 गुना ज्यादा आकार वाले को बना सकती है शिकार)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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