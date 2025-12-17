Earth Volcano: पूरी धरती पर अरबों साल पहले फैला था धधकता लावा, फिर किसके पेट में छिपा था बेहिसाब पानी? वैज्ञानिकों की जबरदस्त खोज

Science News: एक वक्त धरती पर ऐसा था, जब धरती एक गर्म ग्रह थी. चारों तरफ लावा का महासागर नजर आता था. धरती का जब 4.6 बिलियन साल पहले जन्म हुआ, तब अंतरिक्ष आज जैसा नहीं था.अस्त-व्यस्त माहौल और लगातार बमबारी की वजह से ग्रह की सतह और अंदर का हिस्सा लगभग लगातार पिघली हुई हालत में रहा. तो अगर मैग्मा (चट्टानों का पिघला हुआ रूप. इससे निकलने वाले रूप को लावा कहते थे) हर जगह फैला हुआ था, तो पानी कहां था?

एक स्टडी के मुताबिक, धरती इसे मेंटल में एक मिनरल के अंदर गहराई में छिपा रही थी. यह वह समय था जब बहते हुए मैग्मा ने ग्रह को एक धधकती भट्टी में बदल दिया था. लाखों सालों में, धरती पिघली हुई हालत में एक गर्म खगोलीय पिंड से एक ठंडे और शांत ठोस ग्रह में बदल गई. महासागर पानी से भर गए, जो ग्रह पर कहीं छिपा हुआ था.

पूरी धरती पर फैला था लावा, कहां छिपा था पानी?

चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज (GIGCAS) के गुआंगजौ इंस्टीट्यूट ऑफ जियोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर ज़िक्स्यू डू ने धरती के पानी के छिपने की जगह के इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की. उनकी टीम के रिसर्चर्स के मुताबिक, बड़ी मात्रा में पानी धरती के मेंटल के अंदर गहराई में 'बंद' था. जब ग्रह ठोस हो रहा था, तो मेंटल में काफी मात्रा में पाया जाने वाला एक मिनरल एक माइक्रोस्कोपिक 'पानी के कंटेनर' की तरह काम कर रहा था.

इस एक्सपेरिमेंट से सामने आया सच

इसी पानी के भंडार की वजह से धरती एक आग के गोले वाले ग्रह से आज रहने लायक दुनिया में तब्दील हो पाई. टीम ने एक पुरानी थ्योरी को टेस्ट करने का फैसला किया, जिसके मुताबिक ब्रिगमैनइट में कम तापमान की स्थिति में पानी स्टोर करने की क्षमता सीमित होती है. उन्होंने 660 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर मौजूद मुश्किल स्थितियों को समझने और ब्रिगमैनइट के सैंपल में पानी के सिग्नल का पता लगाने के लिए लेजर हीटिंग और हाई-टेम्परेचर इमेजिंग से लैस एक डायमंड एनविल सेल एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया. उन्होंने धीरे-धीरे तापमान को लगभग 4,100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि यह मिनरल्स की पानी खींचने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है.

...तब बना पानी का सबसे बड़ा भंडार

इस सिमुलेशन से पता चला कि ब्रिगमैनइट की पानी रोकने की क्षमता बढ़ते तापमान के साथ बढ़ती है. इसका मतलब है कि पृथ्वी के सबसे गर्म 'मैग्मा महासागर' वाले दौर में, यह बहुत ज्यादा पानी रोकने के लिए बदल गया था. जब मैग्मा महासागर जम गया, तो निचला मेंटल ठोस मेंटल में पानी का सबसे बड़ा भंडार बन गया. धीरे-धीरे, यह पानी मैग्मा की गतिविधि से सतह तक पहुंचा.