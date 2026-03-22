न जमीन, न पानी... सिर्फ 1,900°C की आग! वैज्ञानिकों ने खोजा 'नर्क' जैसा ग्रह, जहां हवा में घुला है मौत का जहर!

Magma World Discovery: क्या आप ऐसी दुनिया के बारे में सोच सकती हैं जहां इतनी गर्मी हो कि कदम रखते ही पत्थर पिछल जाए और हवा में सांस लेते ही बदबू आए? अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसी ही ग्रह की खोज हुई है, जहां न जमीन है, न हरियाली सिर्फ हजारों किलोमीटर गहरा खौलता हुआ लावा, खतरनाक गैसें. ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों की इस नई खोज ने ब्रह्मांड के बारे में लोगों की समझ को पुरी तरह से बदल दिया है. आखिर क्या है इस खोलते हुए ग्रह का रहस्या? आइए जानते हैं...

पृथ्वी के बाहर दूसरी दुनिया की तलाश में जुटे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं. यह ग्रह हमारी कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा अजीब और डरावना भी है. पृथ्वी से करीब 35 प्रकाश वर्ष दूर स्थित इस ग्रह का नाम L 98-59 d है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क खगोलविदों के नेतृत्व में हुई इस रिसर्च ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है.

कैसा है यह मैग्मा वर्ल्ड?

वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार यह कोई के यह कोई साधारण सा दिखने वाला चट्टानी ग्रह नहीं है. इसकी जमीन यानी सतह पर हजारों किलोमीटर गहरा लावा यानी मैग्मा का महासागर है. इस ग्रह का तापमान 1,900 डिग्री सेल्सियस तक चला पहुंच जाता है, यानी आग की गर्मी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. इतने तापमान के कारण यहां की चट्टानें भी पिघली हुई अवस्था में रहती हैं.

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सड़े हुए अंडों की तरह आती है बदबू

इस ग्रह की सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इस ग्रह से बहुत ही गंदी गंध आती है. रिसर्चर्स ने पाया कि इस ग्रह के पिघले हुए आंतरिक भाग में भारी मात्रा में सल्फर मौजूद है. यह सल्फर गैस के रूप में बाहर निकलती है और हाइड्रोजन सल्फाइड बना जाता है जिससे इस पूरे ग्रह से सड़े हुए अंडों जैसी तीखी और गंदी बदबू आती है. साथ ही यहां हाइड्रोजन गैस का एक बहुत ही घना और मोटा वायुमंडल है.

कैसे हुई यह खोज?

ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा और कंप्यूटर मॉडल्स की मदद से इस ग्रह की आंतरिक संरचना का पता लगाया. लीड रिसर्चर डॉ. हैरिसन निकोल्स के अनुसार यह खोज बताती है कि स्पेस में ग्रहों की श्रेणियां हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल हो सकती हैं.

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क्या यहां पर जीवन की उम्मीद?

इसका जवाब है नहीं! अब तक हम पृथ्वी जैसे दिखने वाले चट्टानी ग्रहों को रहने योग्य समझ लेते थे, लेकिन L 98-59 d ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है. यह ग्रह आकार में पृथ्वी से थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन यहां की तपती सतह और जहरीली गैसें इसे जीवन के लिए नामुमकिन बनाती हैं.

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