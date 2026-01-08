Advertisement
trendingNow13067692
Hindi Newsविज्ञानकैंसर को जलाकर खत्म करेगा नैनो-जादू! अंदर से हड्डियों की करेगा मरम्मत, वैज्ञानिकों ने खोज ली तकनीक

कैंसर को जलाकर खत्म करेगा नैनो-जादू! अंदर से हड्डियों की करेगा मरम्मत, वैज्ञानिकों ने खोज ली तकनीक

Bone Cancer Treatment: वैज्ञानिकों ने एक खास तकनीक तैयार की है. यह हड्डियों के कैंसर को खत्म करने के साथ-साथ खराब हड्डी को फिर से ठीक करने में भी मददगार है. यह तकनीक मैग्नेटिक नैनोपार्टिकल्स पर आधारित है. चुंबकीय क्षेत्र में गर्म होकर कैंसर कोशिकाओं को मारते हैं. साथ ही हड्डी के जुड़ने और बढ़ने की प्रोसेस को तेज करते हैं. 

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 08, 2026, 02:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैंसर को जलाकर खत्म करेगा नैनो-जादू! अंदर से हड्डियों की करेगा मरम्मत, वैज्ञानिकों ने खोज ली तकनीक

Bone Cancer Treatment: ब्राजील और पुर्तगाल के वैज्ञानिकों ने मिलकर खास तरह का मैग्नेटिक नैनोमैटेरियल बनाया है. यह हड्डी के कैंसर को ठीक करने में मदद करता है. एक तरफ यह कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है और दूसरी तरफ हड्डी को दोबारा मजबूत बनने में मदद करता है. यह खोज भविष्य में हड्डी के ट्यूमर के इलाज को आसान और कम दर्दनाक बनाने में अहन भूमिका निभा सकती है.

क्या है नैनोमैटेरियल? 
वैज्ञानिकों ने लोहे के ऑक्साइड से बने बेहद छोटे कण तैयार किए. इन कणों के ऊपर बायोएक्टिव ग्लास की बहुत पतली परत चढ़ाई गई. यही डिजाइन इस मैटेरियल को खास बनाता है. अंदर का हिस्सा मैग्नेटिक है और बाहर की परत हड्डी से अच्छी तरह चिपकने में मदद करती है.

सबसे बड़ी चुनौती
रिसर्च टीम के मुताबिक सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि ऐसा मैटेरियल बनाया जाए जो कैंसर का इलाज भी करे और हड्डी को भी ठीक करे. इस नई तकनीक से दोनों काम एक साथ संभव हो पाए हैं. स्टडी की लीड लेखक डॉक्टर एंजेला एंड्राडे ने बताया कि इस मैटेरियल में मजबूत मैग्नेटिक ताकत भी है. हड्डी से जुड़ने की क्षमता भी जो पहले एक साथ मिलना मुश्किल था.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि वैज्ञानिकों ने इस नैनोमैटेरियल को शरीर जैसे तरल पदार्थ में डालकर टेस्ट किया है. वहां यह बहुत जल्दी एपाटाइट नाम का मिनरल बनाने लगा. यह वही मिनरल है जो हमारी असली हड्डी का अहम हिस्सा होता है. इससे यह साफ हो जाता है कि अगर इसे शरीर में लगाया जाए तो यह हड्डी से आसानी से जुड़ सकता है.

कैल्शियम की मात्रा
रिसर्च के दौरान नैनोमैटेरियल के अलग-अलग रूप बनाए गए. इनमें से जिस किस्म में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा थी उसने सबसे अच्छे नतीजे दिखाए. इसमें हड्डी जैसा मिनरल सबसे तेजी से बना. साथ ही इसका चुंबकीय असर भी ज्यादा मजबूत रहा. वैज्ञानिकों के मुताबिक यही किस्म इलाज के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है.

कैंसर को गर्मी से खत्म करता
इस मैटेरियल का लोहे वाला हिस्सा चुंबकीय क्षेत्र में आते ही गर्म हो जाता है. इस गर्मी से कैंसर कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं. इसे मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया कहा जाता है. खास बात यह है कि यह गर्मी आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाती और खतरनाक सेल्स को खत्म कर सकती है. जहां एक तरफ यह कैंसर पर असर डालता है. बाहर की बायोएक्टिव ग्लास परत नई हड्डी बनने में मदद करती है. इससे ट्यूमर हटाने और हड्डी को ठीक करने का काम एक ही इलाज में हो सकता है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज कैंसर और हड्डी के इलाज के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है. इस तरह के स्मार्ट नैनोमैटेरियल से आगे चलकर ऐसे इलाज संभव हो सकते हैं. इनमें कम सर्जरी करनी पड़ेगी और मरीज जल्दी ठीक हो सकता है.

यह भी पढ़ें: सोना-हीरा नहीं! समंदर की गहराइयों में मिला ऐसा खजाना, जो कभी नहीं होगा खत्म; लेकिन रास्ता बेहद खतरनाक

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

bone cancer treatment

Trending news

पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
Karnataka News
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
Rahul Gandhi
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
Punjab news
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
Sukesh Chandrashekhar Case
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
ED
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
BJP news
जनवरी में ही भाजपा में कुछ बड़ा होने वाला है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़ी तैयारी
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
Punjab
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
telangana accident
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
Raj Thackeray
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
Supreme Court
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई