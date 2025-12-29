नंगी आंखों से दिखेंगे 4 ग्रह... 2026 में होगा चांद, सूरज और ग्रहों का महासंगम; अंटार्कटिका में रिंग ऑफ फायर का रोमांच

2026 astronomical events: साल 2026 अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए बेहद खास रहने वाला है. इस साल चांद और सूरज दोनों ही चर्चा के केंद्र में रहने वाले हैं. नए साल की शुरुआत चांद से जुड़े बड़े अभियानों से होगी, जहां 50 साल से ज्यादा समय बाद इंसान फिर से चंद्रमा के पास पहुंचने वाला है. इसके साथ ही कई रोबोटिक मिशन भी चांद की सतह पर उतरने की तैयारी में हैं. जनवरी में एक सुपरमून दिखाई देगा, साथ ही मई में एक दुर्लभ ब्लू मून खगोल प्रेमियों को आकर्षित करने का काम करेगा.

चांद के चारों ओर भरेंगे उड़ान

2026 में चांद पर जाने की होड़ भी तेज होगी, नासा के आर्टेमिस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री चांद के चारों ओर उड़ान भरेंगे और उसकी उस सतह को करीब से देखेंगे, जिसे अपोलो मिशन के समय पूरी तरह नहीं देखा जा सका था. वहीं अमेरिका और चीन की प्राइवेट और सरकारी कंपनियां भी चांद पर रोबोट भेजने की योजना बना रही हैं. जेफ बेजोस की कंपनी का विशाल ब्लू मून लैंडर भी इसी साल परीक्षण के लिए भेजा जा सकता है.

दिखेगा रिंग ऑफ फायर

सूरज भी 2026 में अपना असर दिखाएगा, फरवरी में अंटार्कटिका के पास रिंग ऑफ फायर दिखाई देने वाला है इसका मतलब है कि चांद, पृथ्वी और सुर्य के बीच आ जाएगा जिससे एक रिंग जैसी आकृति देखने को मिलेगी, जबकि अगस्त में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जो आर्कटिक क्षेत्र से होते हुए यूरोप के कुछ हिस्सों में नजर आएगा. इसके अलावा साल भर में चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेंगे. ये खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिकों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी रोमांचक होने वाली है.

आंखों से देख सकते हैं चार ग्रह

इस साल ग्रहों की परेड भी खास रहेगी. फरवरी के अंत में छह ग्रह एक साथ आकाश में दिखाई दे सकते हैं. इनमें से चार ग्रह नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं. साथ ही अगस्त में एक बार फिर ग्रहों की कतार बनेगी, जिसमें मंगल भी शामिल होगा, इसके अलावा तीन सुपरमून साल के अलग-अलग महीनों में रात के आकाश को और खूबसूरत बना देंगे.

सूरज की बढ़ती गतिविधियों के कारण उत्तरी और दक्षिणी रोशनी यानी ऑरोरा भी कई जगहों पर दिखाई दे सकती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि 2026 में अंतरिक्ष मौसम को समझने में नई तकनीक मदद करेगी. कुल मिलाकर, 2026 ऐसा साल होगा जब आसमान हर महीने कुछ नया और खास दिखाएगा, जो लोगों को अंतरिक्ष की ओर देखने के लिए मजबूर कर देगा.

