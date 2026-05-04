Advertisement
trendingNow13203636
Hindi Newsविज्ञानसमुद्र के नीचे ट्रेन एक्सीडेंट जैसा मंजर: दो टुकड़ों में फट रही है टेक्टोनिक प्लेट; क्या आने वाला है भूकंप और सुनामी?

समुद्र के नीचे 'ट्रेन एक्सीडेंट' जैसा मंजर: दो टुकड़ों में फट रही है टेक्टोनिक प्लेट; क्या आने वाला है भूकंप और सुनामी?

Tectonic Plate Splitting: धरती की सतह के हजारों फीट नीचे कुछ ऐसा हो रहा है, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है. समंदर की अथाह गहराइयों के नीचे कुछ ऐसा हो रहा है, जिसे रिसर्चर्स ट्रेन एक्सीडेंट जैसा मंजर बता रहे हैं. धरती के अन्दर हो रही इस उथल-पुथल का सीधा संबंध उन टेक्टोनिक प्लेट्स से है, जिनमें हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 04, 2026, 08:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समुद्र के नीचे 'ट्रेन एक्सीडेंट' जैसा मंजर: दो टुकड़ों में फट रही है टेक्टोनिक प्लेट; क्या आने वाला है भूकंप और सुनामी?

Science News: प्रकृति के अन्दर क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना हमेशा से ही मुश्किल रहा है. लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसी सच्चाई का पता लगाया है, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और चिंता में डाल दिया. प्रशांत महासागर की गहराई में धरती के नीचे मौजूद एक विशाल टेक्टोनिक प्लेट अब धीरे-धीरे फटने लगी है. यह कोई साधारण जमीन के अन्दर होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों ने इसे समुद्र के अन्दर एक विनाशकारी ट्रेन एक्सीडेंट जैसा बताया है.

वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसी जमीन के अन्दर होने वाली घटना को कैमरे और डेटा में रिकार्ड किया है, जो आने वाले समय में पृथ्वी का नक्शा बदल सकती है. प्रशांत महासागर के पैसिफिक नॉर्थवेस्ट इलाके में जमीन के नीचे मौजूद एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट में बड़ी दरार आने लगी है. साइंस एडवांसेस नाम की पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है, जिसने भूकंप और सुनामी के खतरों को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं.

क्या है पूरा मामला?

सरल शब्दों में समझें तो धरती के नीचे कई टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो आपस में टकराती रहती हैं. जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दबती है, तो उसे सबडक्शन जोन कहते हैं. दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप और ज्वालामुखी अक्सर इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं. अब वैज्ञानिकों ने कनाडा के वैंकूवर द्वीप के पास कास्केडिया क्षेत्र में इस सबडक्शन जोन को बीच से टूटते हुए देखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेन एक्सीडेंट जैसा है यह नजारा

इस रिसर्च में शामिल और लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रैंडन शक ने एक दिलचस्प उदाहरण देकर इसे समझाया है. उन्होंने बताया सबडक्शन जोन को शुरू करना किसी ट्रेन को पहाड़ पर चढ़ाने जैसा है, इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगती है. लेकिन एक बार जब यह शुरू हो जाता है, तो यह ढलान पर दौड़ती ट्रेन जैसा होता है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन जैसा ही होता है. इसे खत्म करने के लिए एक जबरदस्त ट्रेन एक्सीडेंट जैसे पावर की जरूरत होती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे ठीक ऐसा ही ट्रेन एक्सीडेंट या प्लेट का फटना शुरू हो गया है.

कैसे पता चला?

साल 2021 में एक विशेष समुद्री जहाज मार्कस जी. लैंगसेथ की सहायता से समुद्र के तल में अल्ट्रासाउंड जैसी तरंगें भेजी गई थीं. इस प्रयोग को CASIE21 नाम दिया गया था. 15 किलोमीटर लंबे सेंसर एरे ने जो डेटा भेजा, उससे पता चला कि टेक्टोनिक प्लेट सिर्फ नीचे नहीं धंस रही है, बल्कि वह तेजी से फट भी रही है.

(ये भी पढ़ेंः स्पेन में 650 साल पुराने गिद्धों के घोंसले से निकला दुर्लभ खजाना, वैज्ञानिकों ने...)

क्यों है यह चिंता का विषय?

अगर इन प्लेट्स का फटना नहीं रुका और ये इसी तरह टूटती रहीं, तो इससे इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूकंप या सुनामी जैसी हलचल हो सकती है. पैसिफिक नॉर्थवेस्ट का यह इलाका पहले से ही भूकंप के प्रति संवेदनशील है, और प्लेट का फटना भविष्य में किसी बड़ी आपदा का संकेत हो सकता है.

(ये भी पढ़ेंः 9 करोड़ साल बाद कब्र से बाहर आया चुकारोसॉरस, हड्डियां इतनी भारी कि ले जा रहा ट्रक...)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Tectonic Plate Splitting

Trending news

काउंटिंग के बीच बिजली कौन काटेगा? ममता बनर्जी के आरोप पर EC बोला- जनरेटर हैं ना...
Mamata Banerjee
काउंटिंग के बीच बिजली कौन काटेगा? ममता बनर्जी के आरोप पर EC बोला- जनरेटर हैं ना...
आज आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
West Bengal Election 2026
आज आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
Jalpaiguri Darjeeling Election Results 2026 Live: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों काउंटिंग शुरू
West Bengal Assembly Election 2026
Jalpaiguri Darjeeling Election Results 2026 Live: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों काउंटिंग शुरू
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: भवानीपुर में बड़ा उलटफेर! ममता बनर्जी के गढ़ में सुवेंदु अधिकारी निकले आगे, शुरुआती रुझानों ने सबको चौंकाया
West Bengal Election 2026
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: भवानीपुर में बड़ा उलटफेर! ममता बनर्जी के गढ़ में सुवेंदु अधिकारी निकले आगे, शुरुआती रुझानों ने सबको चौंकाया
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर और संदेशखली में टीएमसी आगे, रूझानों में बीजेपी पीछे
Assembly Election 2026
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर और संदेशखली में टीएमसी आगे, रूझानों में बीजेपी पीछे
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर में शुरू हुई वोटों की गिनती; पीएम का झाल मुड़ी वाला दांव बनाम ममता का जादू, कौन मार रहा बाजी?
West Bengal Election 2026
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर में शुरू हुई वोटों की गिनती; पीएम का झाल मुड़ी वाला दांव बनाम ममता का जादू, कौन मार रहा बाजी?
Malda, Murshidabad and Domkal Election Results 2026 Live: मुर्शिदाबाद सीट पर कड़ा मुकाबला, गौरी शंकर घोष या शाओनी सिंघा? क‍िसके स‍िर सजेगा ताज
West Bengal Election 2026
Malda, Murshidabad and Domkal Election Results 2026 Live: मुर्शिदाबाद सीट पर कड़ा मुकाबला, गौरी शंकर घोष या शाओनी सिंघा? क‍िसके स‍िर सजेगा ताज
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
weather updates
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Humayun Kabir
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: मतगणना शुरू...BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? चुनावी नतीजे लाइव
Assembly Elections 2026
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: मतगणना शुरू...BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? चुनावी नतीजे लाइव