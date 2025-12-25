चीन की धरती ने खोला 16 करोड़ साल पुराना रहस्य! दफन मिला ‘लंबी गर्दन वाला राक्षस’, वैज्ञानिकों ने पकड़ा माथा

Advertisement
Mamenchisaurus Sanjiangensis: चीन के दक्षिण-पश्चिम इलाके में वैज्ञानिकों को एक नए डायनासोर की प्रजाति मिली है. इसकी गर्दन बेहद लंबी थी. इसके मिलने से जुरासिक दौर के डायनासोरों के बारे में अब तक की समझ बदल रही है. यह डायनासोर करीब 16 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था. 

Dec 25, 2025, 07:31 AM IST
Mamenchisaurus Sanjiangensis: चीन के चोंगछिंग इलाके के पास यह नई खोज हुई है. यहां वैज्ञानिकों को पौधे खाने वाले एक बड़े डायनासोर के अवशेष मिले हैं. इस डायनासोर का नाम मामेनचिसॉरस सानजियांगेंसिस रखा गया है. यह लेट जुरासिक पीरियड में रहता था. उस समय धरती पर विशाल और लंबी गर्दन वाले डायनासोरों का राज था. बताते चलें कि यह खोज पूर्वी एशिया के पुराने माहौल को समझने में बड़ी मदद कर रहा है.

कहां हुई यह बड़ी खोज?
इस रिसर्च की अगुवाई चीन के दक्षिण-पश्चिम में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियॉन्टोलॉजी के वैज्ञानिक हुई दाई ने की. उनकी टीम ने चोंगछिंग के पास अपर शैक्सिमियाओ फॉर्मेशन इलाके से डायनासोर की गर्दन, पीठ, कमर, पूंछ और पिछले पैरों की हड्डियां खोजीं. ये हड्डियां एक उथली झील के पास की मिट्टी में दबी हुई थीं. इससे पता चलता है कि यह इलाका करीब 16 करोड़ साल पहले का है.

यह डायनासोर कितना बड़ा था?
हड्डियों की तुलना पहले से मिले मामेनचिसॉरस डायनासोरों से की गई है. इससे पता चला कि यह जानवर आकार में बहुत बड़ा रहा होगा. इसकी लंबाई कई फीट तक हो सकती है और वजन कई टन रहा होगा. यह डायनासोर लंबे शरीर और बेहद लंबी गर्दन के लिए जाना जाता है.

इस डायनासोर का नाम कैसे पड़ा?
इस डायनासोर के नाम का आखिरी हिस्सा सानजियांगेंसिस, उस जगह से लिया गया है जहां इसके अवशेष पाए गए थे. यह इलाका चोंगछिंग के हेचुआन जिले में है. यहां तीन नदियां मिलती हैं. चट्टानों की बनावट से साफ है कि यह जगह मिडिल और लेट जुरासिक दौर के बीच की है.

हड्डियों से क्या पता चला?
वैज्ञानिकों ने हड्डियों की माप के आधार पर इसे मामेनचिसॉरिडे परिवार का डायनासोर बताया है. इसकी कमर में पांच जुड़ी हुई हड्डियां थीं. भारी शरीर को संभालने में मदद करती थीं. गर्दन और पीठ की हड्डियों के अंदर छोटे-छोटे खाली हिस्से थे. यही कारण था कि हड्डियां हल्की लेकिन मजबूत बनी रहती थीं. इसके पिछले पैर की जांघ की हड्डी चौड़ी थी. जिससे यह पता चलता है कि इसके पैर बहुत ही ताकतवर थे. पूंछ के आगे के हिस्से में मजबूत मांसपेशियों के निशान मिले हैं. इससे वह अपने शरीर का संतुलन बना कर रखता होगा.

बता दें कि मामेनचिसॉरस डायनासोर सॉरोपॉड समूह से जुड़े थे. ये बड़े, लंबे और पौधे खाने वाले डायनासोर थे. इसी परिवार के एक डायनासोर की गर्दन करीब 15 मीटर लंबी मापी गई है. यह अब तक की सबसे लंबी गर्दन मानी जाती है. नई प्रजाति भी इसी लंबे गर्दन वाले समूह का हिस्सा है.

पहले माना जाता था कि जुरासिक दौर में पूर्वी एशिया बाकी दुनिया से अलग-थलग था. चीन और अफ्रीका में मिली नई खोजों से पता चला है कि कई डायनासोर प्रजातियां अलग-अलग महाद्वीपों में फैली हुई थीं. इसका मतलब है कि उस समय डायनासोर दुनिया भर में घूमते रहते थे.

फॉसिल को कैसे निकाला गया?
हड्डियों को बैंगनी-लाल मिट्टी से निकाला गया. वैज्ञानिकों ने हर हड्डी की जगह को ध्यान से दर्ज किया और फिर प्लास्टर से ढककर उन्हें बाहर निकाला. फिलहाल यह डायनासोर सिर्फ एक अधूरे कंकाल से जाना जाता है. इसके पूरे आकार को लेकर अभी और रिसर्च बाकी है. बता दें कि यह स्टडी Nature जर्नल में छपी है और वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में और खोजें इस परिवार के डायनासोरों के बारे में और भी नई बातें सामने लाएंगी.

यह भी पढ़ें: डायनासोरों का कब्रिस्तान! एक ही जगह पर एक-दूसरे के ऊपर मिली सैकड़ों हड्डियां, ट्रांसिल्वेनिया के K2 साइट वैज्ञानिकों को चौंकाया

 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

