3.25 करोड़ साल से चट्टानों में कैद थे 2 समुद्री दानव! पानी से दूर गुफा में मिला जीवाश्म; कहलाते थे व्हेल के शिकारी

Mammoth Cave Ancient Shark Fossils: अमेरिका के केंटकी राज्य में मौजूद मैमथ केव नेशनल पार्क धरती की सबसे लंबी गुफा प्रणाली के रूप में जाना जाता है. इन्हीं गहरी, अंधेरी और रहस्यमयी गुफाओं के अंदर वैज्ञानिकों को ऐसा खजाना मिला है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यहां से दो नई प्रजातियों के प्राचीन शार्क के जीवाश्म मिले हैं, जो करीब 325 मिलियन साल यानी 3.25 करोड़ साल से चट्टानों में दबे पड़े थे.

इन शार्कों के नाम की बात करें तो एक का नाम ट्रोग्लोक्लाडोडस ट्रिम्बली और दुसरे का नाम ग्लिकमैनीअस कैरिफोरम है. ये दोनों वो समुद्री शिकारी थे जो आज की शार्क से काफी अलग दिखते थे. इनके शरीर में कांटे जैसे पंख और खास तरह के तेज दांत मौजूद थे. जो व्हेल को भी चबाकर खा जाती थी.

कैसी थीं ये शार्क?

ट्रोग्लोक्लाडोडस ट्रिम्बली आकार में छोटी थी और लगभग 3.5 मीटर लंबी थी. इसके दांत ऐसे थे कि यह अपने शिकार पर तेजी से हमला कर मुलायम शरीर वाले जीवों को चुटकियों में निगल जाती थी. इसलिए काफी घातक मानी जाती है. वहीं दूसरी शार्क ग्लिकमैनीअस कैरिफोरम की बात करें तो ये उससे भी ज्यादा ताकतवर शिकारी थी. इसके दांत इतने मजबूत थे कि ये कठोर खोल वाले जीवों की हड्डियां भी तोड़ देती थी. आप इसको समुद्र का दानव भी कह सकते हैं. इन दोनों शार्कों की बनावट बताती है कि उस समय समुद्र में तरह-तरह के जीव रहते थे और हर शिकारी की अपनी अलग शिकार शैली थी.

मैमथ केव की गहराइयों में बहुत कम ऑक्सीजन होती है और यह पूरी तरह बंद माहौल होता है. यही कारण है कि वहां मौजूद चट्टानों में दबे जीवाश्म टूटकर खराब नहीं हुए बल्कि लगभग पूरी हालत में संरक्षित मिले हैं. यह खोज नेशनल पार्क सर्विस की एक बड़ी खोज अभियान के दौरान सामने आई है, जिसमें पूरे अमेरिका के कई राष्ट्रीय उद्यानों से जीवाश्म जानकारी जुटाई जा रही है.

कभी समुद्र था यह इलाका

आज जहां लोग घूमने जाते हैं, वही जगह लाखों साल पहले एक उथला समुद्र थी. यह समुद्र उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्से में फैला था और यहां कोरल जैसे रीफ, घोंघे, मछलियां और कई अजीब समुद्री शिकारी रहते थे. समय के साथ समुद्र पीछे हट गया और जमीन बन गई. धीरे-धीरे चट्टानें बनीं और उन्हीं में दबी रह गई ये रहस्यमयी शार्कें जिन्हें आज वैज्ञानिक फिर से दुनिया के सामने ला रहे हैं.

क्यों है खास यह खोज?

इतने पुराने शार्क का जीवाश्म मिलना बहुत मुश्किल होता है. इससे पता चलता है कि शार्क कैसे विकसित हुईं थी. धरती पर समुद्री जीवन कितना अलग हुआ करता था और कहा जा रहा है कि गुफाओं में मिले जीवाश्म भविष्य में और नई खोजों के दरवाजे खोल सकते हैं. यह खोज हमें बताती है कि धरती के अंदर अभी भी असंख्य रहस्य छिपे हुए हैं और उन्हें खोजने का सफर जारी है.