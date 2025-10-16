नदी किनारे दबी थी 4000 साल पुरानी 'हड़प्पा काल की खोपड़ी'! इंडियाना में हुई इस खोज से झटका खा गए वैज्ञानिक

Science News: इंडियाना की फेयेट काउंटी में व्हाइट वाटर नदी के पास 4,000 साल पुरानी एक इंसान की खोपड़ी का टुकड़ा मिला है. शुरुआती जांच से पता चला कि ये अवशेष लगभग 2300 ईसा पूर्व के हैं.
4000 Old Year Human Skull: जिस समय भारत में सिंधु नदी के पास हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उसी समय इंसान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी घूम रहे थे. 2 जून 2025 को इंडियाना की फेयेट काउंटी में व्हाइटवार नदी के किनारे एक इंसान की खोपड़ी की टुकड़ा मिला. फेयेट काउंटी के कोरोनर एडी रिचर्डसन ने सोमवार को स्वदेशी दिवस पर इसकी घोषणा की. रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला कि यह अवशेष लगभग 4,270 साल पुराने हैं. रिचर्डसन ने यह भी कहा कि, जमीन मालिक ने तुरंत ही इस खोज की जानकारी दी.
क्यों खास है ये खोज?
यह खोज बहुत ही रोमांचक है क्योंकि हड्डी के DNA की जांच से उनकी आनुवंशिक वंशावली(Genetic Lineage)का पता चल सकता है. साथ ही इसका भी पता लगाया जा सकता है कि ये लोग मूले अमेरिकी(Native Americans)थे या उनसे पहले के क्लोविस-पूर्व समूह(Pre-Clovis Group)के थे.
इस खोज से क्या पता चलेगा?
इस क्षेत्र के जीनोम रिकॉर्ड से तुलना करने पर यह भी पता चल सकता है को वो लोग किस रास्ते से आए थे जैसे- उत्तरी बर्फ-रहित गलियारों से, समुद्र के किनारे वाले रास्तों से या फिर उत्तरी अमेरिका में बसने के किसी और शुरुआती रास्ते से. इंडियाना राज्य संग्रहालय के मुताबिक, उस समय मूल अमेरिकियों की बड़ी आबादी छोटे-छोटे इलाकों में रहती थी और वो पौधों पर आधारिक खाना खाते थे.
क्या यह खोपड़ी इंसान की ही है?
अगर इन अवेशेषों की तुलना आज की मूल अमेरिकी जनजातियों से की जाए तो उनकी आनुवंशिक बनावट में कितना बदलाव आया है यह वह अभी भी एक जैसी है, यह जानने में भी मदद मिलेगी. इंडियानापोलिस यूनिवर्सिटी ने शुरू में यह पहचानने में मदद की कि यह टुकड़ा इंसान की खोपड़ी का ही है. अब जॉर्जिया यूनिवर्सिटी ज्यादा सही तारीख का पता लगाने के लिए सैंपल का इस्तेमाल कर रही है. हालांकि, अभी इसका पता नहीं लग सका है कि ये अवशेष नदी के पानी के साथ बहकर आए थे या उसी जगह पर दबे थे जहां ये मिले.