Hindi Newsविज्ञान

650 पुरानी लैपटॉप बैटरियों से बनाया सीक्रेट पावर प्लांट, बिजली का बिल 'जीरो' और सेफ्टी 100%

Old Laptop Batteries: एक आदमी ने 650 साल पुरानी बेकार लैपटॉप बैटरियों को इस्तेमाल करने अपने घर के लिए एक पावर सिस्टम बनाया. यह सिस्टम करीब दस साल से चल रहा है और बाजार में मिलने वाली तकनीक से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:34 AM IST
Science News: न्यूमॉर्क के फार्मिंगडेल में एक निजी घर को 2016 से अब तक 650 से ज्यादा पुरानी लैपटॉप बैटरियों से बनी बिजली प्रणाली से लगातार बिजली मिल रही है. बिना किसी बड़ी कंपनी या सरकारी मद से बनाया गया यह अनोखा सिस्टम दिखाता है कि पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों और सोलर पैनल की मदद से लंबे समय तक कम लागत में बिजली स्टोर करना संभव है. लगभग 10 सालों के बाद भी यह पावर सिस्टम बिनी किसी बैटरी बदले या खराब हुए काम कर रहा है. आज जब लिथियम की कमी और बैटरी की कीमतें आसमान छू रही हैं तब यह प्रोजेक्ट अच्छा उदाहरण पेश करता है. 

क्यों अनोखा है ये सिस्टम?
इस सिस्टम का मुख्य हिस्सा 18560 लिथियम-आयन सेल से बना है जिसे पुरानी लैपटॉप बैटरियों से निकाला गया है. ऑनलाइन ग्लूबक्स के नाम से पहचान रखने वाले इस आदमी ने हर बैटरी पैक को हाथ से खोला. उसने हर सेल की जांच की और उन्हें मॉड्यूलर 100 Ah बैटरी पैक में व्यवस्थित किया. हर पैक में उनकी क्षमता के आधार पर 51 से 80 तक मिलते-जुलते सेल लगाए गए थे. 

कैसे बनाया ये पावर सिस्टम?
सभी बैटरी पैक में 1.5 मिमी तांबे के तार से जोड़े गए थे क्योंकि तांबा (Copper) बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है और इसे सोल्डर करना आसान होता है. सभी सेलों में एक जैसा करंट पहुंचे इसके लिए बस बार की लंबाई को भी एक बराबर रखा गया था. पूरी बैटरी को घर से लगभग 50 मीटर दूर एक अलग गार्डन शेड में रखा गया है. 

कैसे होती है इसकी चार्जिंग?
बैचरी को चार्ज करनेके लिए सिस्टम 24 छत पर लगे सोलर पैनल का इस्तेमाल करता है जिससे 10.5 किलोवाट से ज्यादा बिजली बनती है. यब हिजली विक्ट्रोन ब्रांड के चार्ज कंट्रोलर 3 KVA इंवर्टर और एक वोल्टेज कंवर्टर से गुजरती है. यह सिस्टम सीधे घर तक बिजली पहुंचाता है और सरकारी बिजली से जुड़ा हुआ नहीं है. 

क्या यह एक बार में चल गया?
शुरुआती जांच से पता चला कि अलग-अलग आकार के बैटरी पैक्स में बिजली खत्म होने की समस्या आ रही थी. एक रात जब 2 फ्रिज और बाकी घर का लोड चल रहा था तो सिस्टम का वोल्टेज अचानक गिर गया. कुछ पैक्स का वोल्टेज 3.3V बना रहा जबकि बाकी 2V से नीचे चले गए जिससे बैटरियों के खराब होने का खतरा पैदा हो गया. जांच में पता चला कि यह समस्या पैक के आकार में अंतर की वजह थी. कम सेल वाले छोटे पैक्स, बड़े पैक्स की तुलना में तेजी से बिजली खो रहे थे. 

पुरानी बैटरी का कमाल
यह बिजली प्रणाली बिना किसी सरकारी मंजूरी, सरकारी मदद या स्थानीय बिजली कंपनी के कनेक्शन चल रही है. यह 100% ऑफ-ग्रिड है और पूरे साल सिर्फ सौर ऊर्जा और बैटरी में जमा बिजली पर निर्भर रहती है. इसे चलाने का खर्च ना के बराबर है. 2016 में जो मूल बैटरी पैक लगाए गए थे वो आज भी काम कर रहे हैं. कभी भी सेल को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी और इसमें जो सुधार किए गए वो केवल और सोलर पैनल जोड़ने और छोटे-मोटे हार्डवेयर बदलने तक की सीमित थे.

