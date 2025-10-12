Advertisement
Ancient Treasure: घर के बैकयार्ड में मिले 20,000 चांदी के सिक्के, एक ही रात में मालामाल हो गया ये शख्स

Ancient Treasure Found: स्वीडन के एक आदमी अपने गर्मियों वाले घर में कीड़े-मकोड़े खोजने की कोशिश कर रहा था तभी उसके हाथ बड़ा खजाना मिला. यह खजाना बहुत बड़ा था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 12, 2025, 08:44 AM IST
Ancient Treasure: घर के बैकयार्ड में मिले 20,000 चांदी के सिक्के, एक ही रात में मालामाल हो गया ये शख्स

Man Found 20,000 Silver Coins: स्टॉकहोम में एक आदमी अपने घर के पास कीड़े ढूंढने गया था लेकिन उसे जिंदगी भर याद रहने वाला शानदार खजाना मिल गया. उसे चांदी के 20,000 सिक्कों का बड़ा भंडार मिला जिसमें मोती, पेंडेंट और चांदी की अंगूठियां भी थीं. स्टॉकहोम काउंटी प्रशासनिक बोर्ड के अनुसार यह खजाना शुरुआती मध्य युग का है और इसका वजन लगभग 6 किलो है. जिस व्यक्ति को यह खजाना मिला उसने तुरंत स्थानीय सरकारी अधिकारियों को इसकी सूचना दी. पुरातत्वविद अब इसकी जांच कर रहे हैं. 

कितने पुराने हैं ये सिक्के?
स्टॉकहोम में काउंटी प्रशासनिक बोर्ड की पुरातत्वविद् सोफिया एंडरसन ने कहा, यह शायद स्वीडन में मिले शुरुआती मध्य युग के सबसे बड़े चांदी के खजानों में से एक है. उन्होंने आगे कहा, हमें अभी पक्का नहीं पता कि इसमें कितने सिक्के हैं. हालांकि उन्होंने इनकी संख्या 20,000 से ज्यादा होने का अंदाजा लगाया है. साथ ही शुरुआती जांच से पता चला कि ये सिक्कों के 12वीं सदी के हैं.

किसने बनवाए थे ये सिक्के?
बयान में बताया गया कि इनमें कई बिशप सिक्के शामिल हैं. इन सिक्कों को ताकतवर बिशपों ने बनवाया था. इन सिक्कों पर एक बिशप को क्रॉसियर पकड़े दिखाया गया है जिसे पादरी लोग धार्मिक चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल करते थे. स्टॉकहोम के मध्यकालीन संग्रहालय के निदेशक लिन एनेरबैक ने इसे पूरी तरह से अनोखा बताया है क्योंकि स्टॉकहोम में हमें कोई दूसरा मध्यकालीन खजाना नहीं मिला है.

खजाने का क्या हुआ?
इस खजाने पर अब भी जांच चल रही है. स्टॉकहोम काउंटी प्रशासनिक बोर्ड अब इस खोज की जानकारी राष्ट्रीय विरासत बोर्ड को देगा. बोर्ड तय करेगा कि खजाना खोजने वाले को सराकर मुआवजा देगा या नहीं. सोफिया एंडरसन ने कहा, खोजकर्ता ने काउंटी प्रशासनिक बोर्ड से संपर्क करके बहुत सही काम किया. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

