20 मार्च को दिन और रात होंगे एकदम बराबर! बदलने वाला है पूरी दुनिया का मौसम; जानें क्या है 'मार्च इक्विनॉक्स'

March Equinox Facts: अगर आप भी खगोलीय घटनाओं से प्रेम करते हैं, तो 20 मार्च 2026 का दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है. इस दिन आप एक ऐसी खगोलीय घटना के गवाह बनेंगे जो साल में सिर्फ दो बार होती है. इसे मार्च इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स (Vernal Equinox) कहा जाता है. आसान भाषा में कहें तो इस दिन हमारी धरती पर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर (12-12 घंटे) होती है. इसी के साथ उत्तर भारत समेत पूरे उत्तरी गोलार्ध (Northern Hemisphere) में वसंत ऋतु की आधिकारिक शुरुआत हो जाती है. इसे ही विज्ञान की भाषा में वर्नल इक्विनॉक्स (Vernal Equinox) कहा जाता है.

क्या है इसका सही समय?

एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार, 2026 में मार्च इक्विनॉक्स का समय (भारतीय समयानुसार IST) 20 मार्च को रात करीब 8:16 बजे (14:46 UTC) होगा. यह वह पल होगा जब सूरज की किरणें सीधे पृथ्वी की भूमध्य रेखा (Equator) पर पड़ेंगी. इसके कारण पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में दिन और रात की अवधि लगभग बराबर हो जाती है. आम तौर पर इस दिन करीब 12-12 घंटे का दिन और रात देखने को मिलता है. यही वजह है कि इसे 'संतुलन' का पल भी कहा जाता है.

कैसे बनती है यह खास स्थिति

दरअसल, पृथ्वी अपनी धुरी पर हल्की झुकी हुई है और इसी झुकाव के कारण साल भर मौसम बदलते रहते हैं. लेकिन साल में दो बार ऐसा समय आता है जब सूर्य की रोशनी दोनों गोलार्धों पर लगभग बराबर पड़ती है. उसी समय इक्विनॉक्स की स्थिति बनती है. मार्च में होने वाली इस घटना को स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहा जाता है.

भारत में भी दिखेगा इसका असर

भारत समेत दुनिया के कई देशों में 20 मार्च को दिन और रात लगभग बराबर महसूस होंगे. हालांकि यह बिल्कुल सटीक 12-12 घंटे नहीं होता, लेकिन अंतर बहुत कम रह जाता है. इस दिन के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं.

भारत पर क्या होगा असर?

भारत में मार्च में होने वाले इक्विनॉक्स के बाद से दिन लंबे होने शुरू हो जाएंगे और रातों का समय कम होने लगेगा. इसका मतलब है कि अब सर्दी को पूरी तरह विदा कहने और चिलचिलाती गर्मी के स्वागत का समय आ गया है. फसलों के पकने और प्रकृति के खिलने के लिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. मार्च इक्विनॉक्स के साथ ही कई देशों में मौसम बदलना शुरू हो जाता है. उत्तरी गोलार्ध में ठंड धीरे-धीरे कम होने लगती है और वसंत का मौसम आने लगता है. इस मौसम में पेड़-पौधों में नई कोंपलें आने लगती हैं और वातावरण में हल्की गर्माहट महसूस होने लगती है.

साल में दो बार होता है इक्विनॉक्स

दिलचस्प बात यह है कि इक्विनॉक्स साल में दो बार आता है. पहला मार्च में और दूसरा सितंबर में. सितंबर वाला इक्विनॉक्स शरद ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है. उस समय दक्षिणी गोलार्ध में वसंत का मौसम शुरू होता है.

