आज बराबर होंगे दिन और रात! 'मार्च इक्विनॉक्स' से धरती पर होंगे कई बड़े बदलाव, जानें इस अनोखी घटना का पूरा साइंस

March Equinox Explained: आज 20 मार्च है और आज की तारीख खगोल विज्ञान के नजरिए से बेहद खास है. अगर आपको लग रहा है कि आज सुबह सूरज कुछ जल्दी निकल आया या शाम को दफ्तर से निकलते वक्त अभी भी उजाला है, तो आप बिल्कुल सही हैं. आज मार्च इक्विनॉक्स (March Equinox) है. जिसके कारण आज के दिन पूरी दुनिया में दिन और रात का समय एक बराबर होगा. आइए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं.
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March Equinox Explained: आज का दिन सामान्य नहीं है. आज यानी 20 मार्च को होने वाली 'मार्च इक्विनॉक्स' की घटना के कारण पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग बराबर हो जाएंगे. साल में यह मौका बहुत कम आता है, जब प्रकृति खुद संतुलन बनाती हुई नजर आती है. इसके साथ ही मौसम में भी बड़ा बदलाव शुरू हो जाता है, जिसका असर आने वाले कई महीनों तक महसूस होता है. आज 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात होने वाली है. इस घटना के साथ ही पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध (Hemispheres) में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है.
'इक्विनॉक्स' शब्द लैटिन भाषा के Aequus (बराबर) और Nox (रात) से मिलकर बना है. इसे आसान भाषा में समझें तो यह वह समय होता है, जब सूरज की रोशनी धरती के दोनों हिस्सों पर लगभग बराबर पड़ती है. इस दिन सूरज सीधा भूमध्य रेखा (Equator) के ऊपर होता है, इसलिए न तो दिन ज्यादा लंबा होता है और न ही रात. दोनों करीब करीब 12-12 घंटे के होते हैं.
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इस खास दिन सूरज लगभग ठीक पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में ही ढल जाता है. यह रोज की तुलना में थोड़ा अलग अनुभव देता है. कई लोग इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए खास तौर पर समय निकालते हैं, क्योंकि यह साल में दो बार ही देखने को मिलता है. इसके साथ ही आज से भारत समेत उत्तरी गोलार्ध के देशों में वसंत ऋतु की आधिकारिक शुरुआत हो रही है. अब दिन धीरे धीरे लंबे होने लगेंगे और गर्मी बढ़ने लगेगी. इसके विपरीत, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों (दक्षिणी गोलार्ध) में आज से पतझड़ (Autumn) शुरू हो रहा है और वहां रातें लंबी होने लगेंगी.
आपको बता दें कि धरती सीधी नहीं, बल्कि एक तरफ थोड़ी झुकी हुई है और सूरज के चारों ओर घूमती रहती है. इसी वजह से साल में अलग अलग समय पर सूरज की रोशनी अलग तरीके से पड़ती है. लेकिन जब यह झुकाव एक सीध में आ जाता है, तब इक्विनॉक्स होता है और दिन रात बराबर हो जाते हैं.
यह कोई स्थानीय घटना नहीं है. इसका असर पूरी दुनिया में एक साथ देखा जाता है. चाहे आप शहर में हों या गांव में, हर जगह दिन और रात का समय लगभग बराबर ही रहता है. कई जगहों पर इसे नए मौसम की शुरुआत माना जाता है. किसान इसे खेती के बदलाव का संकेत मानते हैं, तो आम लोग इसे गर्मी के आने की शुरुआत के तौर पर देखते हैं. कुछ संस्कृतियों में इसे नए साल या नए दौर की शुरुआत से भी जोड़ा जाता है. भारत में इस समय को बहुत शुभ माना जाता है.
अगर आप आज स्पेस से धरती को देखें, तो आपको दिखेगा कि रोशनी और अंधेरे को बांटने वाली रेखा (Terminator Line) उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक बिल्कुल सीधी गुजर रही है. यह नजारा साल में सिर्फ दो बार (मार्च और सितंबर) ही दिखता है.
अब आने वाले दिनों में दिन लगातार बड़े होते जाएंगे और गर्मी बढ़ेगी. इसके बाद धीरे धीरे मौसम पूरी तरह बदल जाएगा और जून तक दिन सबसे लंबा हो जाएगा. यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति अपने नियमों से चलती है और समय समय पर संतुलन बनाती रहती है. 'मार्च इक्विनॉक्स' उसी संतुलन का एक सुंदर उदाहरण है, जो हर साल चुपचाप आकर मौसम और जीवन की दिशा बदल जाता है.
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