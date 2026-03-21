अरबों की दौलत को मारी ठोकर! मैरी क्यूरी ने क्यों नहीं कराया रेडियम का पेटेंट? वैज्ञानिक हैं आज भी...

The Legacy of Marie Curie: दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला वैज्ञानिक मैरी क्यूरी (Marie Curie) की कहानी जितनी उनकी खोजों के लिए जानी जाती है, उतनी ही उनके त्याग के लिए भी. रेडियम (Radium) जैसी बहुमूल्य धातु की खोज करने के बाद, अगर वह चाहतीं तो अरबों की मालकिन बन सकती थीं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. आइए, समझते हैं कि क्यों मैरी क्यूरी ने अरबों डॉलर को ठुकरा दिया था.
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The Legacy of Marie Curie: आज के समय में, जहां लोग हर एक छोटी-सी खोज पर अपना पेटेंट कराकर इससे करोड़ों रुपये कमाते हैं. वहीं, 1898 में जब मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की और जब पेटेंट (Patent) कराने की बारी आई, तो मैरी क्यूरी ने इससे साफ इनकार कर दिया. मैरी क्यूरी इतिहास की इकलौती महिला वैज्ञानिक हैं, जिन्हें दो अलग-अलग विषयों (फिजिक्स और केमिस्ट्री) में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है. आज जब रेडियम चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में किसी चमत्कार से कम नहीं बताया जा रहा है. कैंसर के इलाज से लेकर घड़ी की चमकती सुइयों तक, रेडियम की मांग रातों-रात आसमान छूने लगी है, तब उनका यह फैसला लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है. लोग सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया, जो उन्हें रातों-रात दुनिया की सबसे अमीर महिला बना देता. यहां जानिए मैरी क्यूरी के उस फैसले का सच, जिसने विज्ञान को व्यापार से ऊपर रखा.
बात उस समय की है, जब मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियम (Radium) की खोज की थी. रेडियम उस वक्त दुनिया का सबसे महंगा और दुर्लभ तत्व था. कैंसर के इलाज से लेकर घड़ी की सुइयों को चमकाने तक, हर जगह रेडियम की मांग थी. अगर मैरी क्यूरी चाहतीं, तो वह इस खोज का पेटेंट करा सकती थीं. ऐसा करने पर दुनिया की हर बड़ी कंपनी उन्हें रॉयल्टी के रूप में अरबों रुपये देती. लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वह रेडियम निकालने की विधि का पेटेंट कराएंगी, तो उनका जवाब बहुत ही सादा और दिल जीतने वाला था. उन्होंने कहा था कि नहीं, यह विज्ञान की भावना के खिलाफ है. रेडियम एक तत्व है और यह पूरी दुनिया का है.
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हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त मैरी क्यूरी ने पेटेंट से इनकार किया, उस वक्त उनकी खुद की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी. उनके पास एक ढंग की लैब तक नहीं थी और वह एक टूटे-फूटे शेड में रिसर्च करती थीं. उनके इस एक फैसले ने उन्हें और उनके परिवार को उस संपत्ति से दूर कर दिया, जो उन्हें सात पुश्तों तक अमीर बनाए रख सकती थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आज के हिसाब से उस पेटेंट की वैल्यू निकाली जाए, तो वह अरबों डॉलर (सैकड़ों करोड़ रुपये) से भी ज्यादा होती है.
मैरी क्यूरी का मानना था कि विज्ञान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होता. उनका कहना था कि अगर किसी खोज से लोगों की जान बच सकती है या जीवन बेहतर हो सकता है, तो उसे सबके लिए खुला होना चाहिए. यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है.
मैरी क्यूरी ने अपने काम को कभी छुपाया नहीं. जो भी उन्होंने खोजा, उसे खुले तौर पर दुनिया के सामने रखा. इससे दूसरे वैज्ञानिकों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला और रिसर्च तेजी से आगे बढ़ती रही. मैरी क्यूरी के इस फैसले का फायदा पूरी दुनिया को मिला. क्योंकि उनकी खोज पर कोई रोक नहीं थी, इसलिए कई देशों के वैज्ञानिक इस पर काम कर पाए. इससे मेडिकल और साइंस दोनों क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हुई.
आज की कॉर्पोरेट दुनिया में, जहां दवाओं और टेक्नोलॉजी के पेटेंट की वजह से गरीब इंसान इलाज से महरूम रह जाता है, वहीं मैरी क्यूरी का यह निस्वार्थ भाव रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है. उन्होंने रेडियम निकालने के पूरे प्रोसेस को फ्री में सार्वजनिक कर दिया, जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक कैंसर के इलाज पर काम कर सकें.
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