नई दिल्ली: पृथ्वी (Earth) के 2 पड़ोसी ग्रह मंगल (Mars) और शुक्र (Venus) आज एक-दूसरे के बहुत करीब नजर आएंगे. मंगल ग्रह लाल रंग के गोले की तरह नजर आएगा, वहीं शुक्र ग्रह चमकदार आभा लिए हुए दिखेगा. भले ही यह दोनों ग्रह इतने करीब दिखेंगे, मानो एक-दूसरे को स्‍पर्श कर रहे हों लेकिन हकीकत में इनके बीच की दूरी काफी ज्‍यादा रहेगी. ग्रहों के मिलन (Planetary Conjuction) का यह शानदार नजारा सूर्यास्‍त के बाद आसमान (Sky) में पश्चिम दिशा में नजर आएगा.

ग्रहों के करीब आने के इस नजारे की एक और खास बात यह है कि यह नजारा पूरे देश में देखा जा सकेगा. इसके अलावा इसे देखने के लिए टेलीस्‍कोप वगैरह की भी जरूरत नहीं होगी. इसे लोग नंगी आंखों से देख सकेंगे. इस खगोलीय घटना को देखने के लिए केवल आसमान का साफ रहना जरूरी है. खास बात यह भी है कि इस दौरान चंद्रमा (Moon) भी इन दोनों के काफी करीब से गुजरेगा.

इस खेगालीय घटना को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA) ने ट्वीट कर कहा है, ' 13 जुलाई को आसमान में मंगल और शुक्र एक दूसरे के करीब आएंगे और केवल 0.5 डिग्री पर होंगे. इस दौरान 12 जुलाई को चंद्रमा भी इनके बेहद करीब से गुजरेगा.'

