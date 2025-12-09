Advertisement
trendingNow13034207
Hindi Newsविज्ञान

एलियंस नहीं, ये 'सुपर-माइक्रोब्स' हैं मंगल के असली मिस्त्री! -90°C में भी बनाएंगे इंसानों के लिए घर!

Mars Biomineralization: वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर घर बनाने के लिए स्थानीय मिट्टी का इस्तेमाल करने का तरीका खोजा है. जिसको बायोमिनरलाइजेशन नाम दिया गया है, इसमें दो खास बैक्टीरिया मिलकर रेगोलिथ को कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए कंक्रीट जैसे मजबूत पदार्थ में बदल सकते हैं. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 06:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एलियंस नहीं, ये 'सुपर-माइक्रोब्स' हैं मंगल के असली मिस्त्री! -90°C में भी बनाएंगे इंसानों के लिए घर!

Mars Biomineralization: मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का सपना बहुत पुराना है, लेकिन अगर मंगल ग्रह पर रहने लायक जगह बनानी है तो वो अभी मुश्किल मानी जा रही है. यहां –90°C से 26°C तक का टेम्परेचर होता है, साथ ही पतले एटमॉस्फियर और लगातार नुकसानदायक रेडिएशन के संपर्क में रहने की वजह से, मंगल ग्रह पर बिल्डिंग बनाने में समस्या पैदा हो सकती है. इसका सॉल्यूशन लोकल रिसोर्स, खासकर मंगल ग्रह के रेगोलिथ यानी वहीं के मिट्टी का इस्तेमाल करके हो सकता है, जिसे बायोमिनरलाइजेशन नाम के प्रोसेस से बिल्डिंग मटीरियल में बदला जा सकता है.

रिसर्चर यह पता लगा रहे हैं कि मंगल के मुश्किल माहौल में काम करने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म को कैसे अडैप्ट किया जा सकता है, जिससे मंगल ग्रह की मिट्टी कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट जैसे मटीरियल में बदल जाए. 

माइक्रोब्स को कंस्ट्रक्शन टूल्स में बदलना
बायोमिनरलाइजेशन, वह प्रोसेस है जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म अपने मेटाबॉलिज्म के हिस्से के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल बनाते हैं, यह मंगल ग्रह पर कंस्ट्रक्शन के लिए रिसर्च का एक अहम एरिया है. पॉलिटेक्निको डि मिलानो में पोस्टडॉक्टरल रिसर्चर डॉ. शिवा खोश्तिनत इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि लाल ग्रह पर बिल्डिंग मटीरियल बनाने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. ज्वालामुखी मिट्टी और गहरी गुफाओं जैसे पृथ्वी के बहुत खराब माहौल में जिंदा रहने वाले बैक्टीरिया से प्रेरणा लेकर, रिसर्चर लाल ग्रह पर इन प्रोसेस को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एक खास तौर पर उम्मीद जगाने वाली माइक्रोबियल पार्टनरशिप में स्पोरोसारसिना पेस्टुरी शामिल है, यह एक बैक्टीरिया है जो यूरियोलिसिस के जरिए कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और क्रोकोसिडियोप्सिस, एक मजबूत साइनोबैक्टीरियम है जो कम प्रेशर और ज्यादा रेडिएशन जैसी मुश्किल स्थितियों में भी पनपता है. डॉ. खोश्तिनत के मुताबिक, ये दोनों माइक्रोब्स मिलकर मंगल ग्रह की मिट्टी को मजबूत बिल्डिंग मटीरियल में बदल सकते हैं. 

क्रोकोसिडियोप्सिस फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाकर रहने लायक माहौल बनाने में मदद करता है, जबकि स्पोरोसारसिना पेस्टुरी नेचुरल पॉलिमर बनाता है जो मिनरल ग्रोथ में मदद करते हैं और रेगोलिथ को एक साथ बांधते हैं. इसका नतीजा एक मजबूत, कंक्रीट जैसा पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल मंगल ग्रह पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जा सकता है.

3D प्रिंटिंग के लिए फीडस्टॉक तैयार
डॉ. खोशटिनट के अनुसार, ये दोनों माइक्रोब्स मिलकर मंगल की मिट्टी को सीधा निर्माण सामग्री में बदल सकते हैं. 3D प्रिंटिंग और कम ऊर्जा की खपतवैज्ञानिक इस बायोमिनरलाइजेशन प्रक्रिया को 3D प्रिंटिंग तकनीक के साथ जोड़कर मंगल पर संरचनाएं बनाने पर काम कर रहे हैं. यह तरीका बहुत आकर्षक है क्योंकि यह निर्माण विधियों के विपरीत कमरे के तापमान पर काम करता है, जिससे ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है. मंगल की मिट्टी को बैक्टीरिया के मिश्रण के साथ मिलाकर 3D प्रिंटिंग के लिए फीडस्टॉक तैयार किया जा सकता है. रोबोटिक सिस्टम इस मिश्रण का उपयोग करके खुद से संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: चाइना की नाक के नीचे से...भारत ने चुपके से बना लिया स्वेज नहर का परमानेंट तोड़? 7200 KM का गुप्त रास्ता!

 

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में ट्रेनी हैं. वह अक्टूबर 2024 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के डि...और पढ़ें

TAGS

biomineralization

Trending news

भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
Weather
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
aimim asaduddin owaisi
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
Tamil Nadu
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
Arvind Kejriwal
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
Goa
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
Nitin Gadkari
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
MEA
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
Election Commission
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
Karnataka News
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
Punjab
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड