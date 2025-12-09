एलियंस नहीं, ये 'सुपर-माइक्रोब्स' हैं मंगल के असली मिस्त्री! -90°C में भी बनाएंगे इंसानों के लिए घर!

Mars Biomineralization: मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का सपना बहुत पुराना है, लेकिन अगर मंगल ग्रह पर रहने लायक जगह बनानी है तो वो अभी मुश्किल मानी जा रही है. यहां –90°C से 26°C तक का टेम्परेचर होता है, साथ ही पतले एटमॉस्फियर और लगातार नुकसानदायक रेडिएशन के संपर्क में रहने की वजह से, मंगल ग्रह पर बिल्डिंग बनाने में समस्या पैदा हो सकती है. इसका सॉल्यूशन लोकल रिसोर्स, खासकर मंगल ग्रह के रेगोलिथ यानी वहीं के मिट्टी का इस्तेमाल करके हो सकता है, जिसे बायोमिनरलाइजेशन नाम के प्रोसेस से बिल्डिंग मटीरियल में बदला जा सकता है.

रिसर्चर यह पता लगा रहे हैं कि मंगल के मुश्किल माहौल में काम करने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म को कैसे अडैप्ट किया जा सकता है, जिससे मंगल ग्रह की मिट्टी कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट जैसे मटीरियल में बदल जाए.

माइक्रोब्स को कंस्ट्रक्शन टूल्स में बदलना

बायोमिनरलाइजेशन, वह प्रोसेस है जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म अपने मेटाबॉलिज्म के हिस्से के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल बनाते हैं, यह मंगल ग्रह पर कंस्ट्रक्शन के लिए रिसर्च का एक अहम एरिया है. पॉलिटेक्निको डि मिलानो में पोस्टडॉक्टरल रिसर्चर डॉ. शिवा खोश्तिनत इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि लाल ग्रह पर बिल्डिंग मटीरियल बनाने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. ज्वालामुखी मिट्टी और गहरी गुफाओं जैसे पृथ्वी के बहुत खराब माहौल में जिंदा रहने वाले बैक्टीरिया से प्रेरणा लेकर, रिसर्चर लाल ग्रह पर इन प्रोसेस को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं.

एक खास तौर पर उम्मीद जगाने वाली माइक्रोबियल पार्टनरशिप में स्पोरोसारसिना पेस्टुरी शामिल है, यह एक बैक्टीरिया है जो यूरियोलिसिस के जरिए कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और क्रोकोसिडियोप्सिस, एक मजबूत साइनोबैक्टीरियम है जो कम प्रेशर और ज्यादा रेडिएशन जैसी मुश्किल स्थितियों में भी पनपता है. डॉ. खोश्तिनत के मुताबिक, ये दोनों माइक्रोब्स मिलकर मंगल ग्रह की मिट्टी को मजबूत बिल्डिंग मटीरियल में बदल सकते हैं.

क्रोकोसिडियोप्सिस फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाकर रहने लायक माहौल बनाने में मदद करता है, जबकि स्पोरोसारसिना पेस्टुरी नेचुरल पॉलिमर बनाता है जो मिनरल ग्रोथ में मदद करते हैं और रेगोलिथ को एक साथ बांधते हैं. इसका नतीजा एक मजबूत, कंक्रीट जैसा पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल मंगल ग्रह पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जा सकता है.

3D प्रिंटिंग के लिए फीडस्टॉक तैयार

डॉ. खोशटिनट के अनुसार, ये दोनों माइक्रोब्स मिलकर मंगल की मिट्टी को सीधा निर्माण सामग्री में बदल सकते हैं. 3D प्रिंटिंग और कम ऊर्जा की खपतवैज्ञानिक इस बायोमिनरलाइजेशन प्रक्रिया को 3D प्रिंटिंग तकनीक के साथ जोड़कर मंगल पर संरचनाएं बनाने पर काम कर रहे हैं. यह तरीका बहुत आकर्षक है क्योंकि यह निर्माण विधियों के विपरीत कमरे के तापमान पर काम करता है, जिससे ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है. मंगल की मिट्टी को बैक्टीरिया के मिश्रण के साथ मिलाकर 3D प्रिंटिंग के लिए फीडस्टॉक तैयार किया जा सकता है. रोबोटिक सिस्टम इस मिश्रण का उपयोग करके खुद से संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं.

