विज्ञान

क्या है मंगल पर 'रेत के कीड़े' का राज? लाल ग्रह पर वैज्ञानिकों को दिखे अजीबोगरीब निशान

Mars News: मंगल ग्रह पर सूखी बर्फ के टुकड़े जब पतले वायुमंडल में फिसलते और सीधे गैस में बदलते हैं तो वो जमीन पर गहरी खाईयां बना सकते हैं. वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह जैसी स्थितियों में इन अजीब और कीड़े जैसे दिखने वाले निशानों को दोबारा बनाकर देखा. 

 

Oct 17, 2025, 01:49 PM IST
क्या है मंगल पर 'रेत के कीड़े' का राज? लाल ग्रह पर वैज्ञानिकों को दिखे अजीबोगरीब निशान

Science News: क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था? वैज्ञानिकों के पास अभी बी इसका कोई पक्का सबूत नहीं है. फिर भी ग्रह की कुछ अजीबोगरीब सतहें इस ओर इशारा करती हैं. यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय की पृथ्वी वैज्ञानिक डॉ. लोनेके रोएलोफ्स ने मंगल ग्रह के टीलों(Dunes)में बनी रहस्यमय खाइयों के बनने के तरीके का अध्ययन करने का फैसला किया. उन्होंने अपने प्रयोगशाला प्रयोगों में पाया कि जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड(CO₂ बर्फ)के टुकड़े सचमुच में इन खाइयों को खुद ही खोद सकते हैं. उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे मैं Dune फिल्म में रेत के कीड़ों को देख रही हूं. यह रिसर्च पेपर जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुई.

वैज्ञानिकों ने क्या प्रयोग किया?
सालों से वैज्ञानिकों को शक था कि CO₂ बर्फ इन अजीबोगरीब आकृतियों के लिए जिम्मेदार हो सकती है लेकिन कोई भी इसे सीधे तौर पर साबित नहीं कर पाया था. रोएलोफ्स ने प्रयोगशाला में CO₂ बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल करके सफलता हासिल की. उन्होंने ऐसी नालियां(चैनल/ट्रेंच)बनाईं जिससे एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल हुई जो पृथ्वी पर नहीं होती और जिसे पहले कभी होते हुए नहीं देखा गया था.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह जितना बड़ा टक्कर भी नहीं मिटा सका ये सबूत, वैज्ञानिकों ने बताया- Giant Impact से कैसे बची धरती

कैसे जम जाती है बर्फ?
मंगल ग्रह पर सर्दियों के दौरान जब तापमान लगभग 0 से 120 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है तो टीलों(Dunes)पर बर्फ जम जाती है. जैसे-जैसे बसंत आती है सूरज ढलानों को गर्म करता है और बड़े-बड़े बर्फ के टुकड़े जो कभी-कभी एक मीटर तक लंबे होते हैं टूटकर बिखर जाते हैं. दरअसल, मंगल ग्रह का वायुमंडल पतला है और गर्म रेत तथा बर्फ के बीच तापमान का अंतर बहुत ज्यादा होता है इसलिए इन टुकड़ों का निचला हिस्सा तुरंत गैस में बदल जाता है जिसे ऊर्ध्वपातन(Sublimation)कहते हैं.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर दिखा 'हवा में उड़ता चम्मच', NASA के क्यूरियोसिटी रोवर ने शेयर की तस्वीर

मंगल ग्रह ही क्यों?
दरअसल मंगल हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है. यह हमारे सौरमंडल के हरित क्षेत्र(Habitable Zone)के पास स्थित एकमात्र चट्टानी ग्रह है. यह क्षेत्र सूर्य से ठीक इतनी दूरी पर है कि यहां तरल पानी(Liquid Water)हो सकता है जो जीवन के लिए जरूरी है. इसलिए, जीवन की उत्पत्ति और दूसरे ग्रह पर संभावित जीवन से जुड़े सवालों का जवाब यहाँ मिल सकता है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

mars mysterylife on mars planet

