क्या है मंगल पर 'रेत के कीड़े' का राज? लाल ग्रह पर वैज्ञानिकों को दिखे अजीबोगरीब निशान

क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था? वैज्ञानिकों के पास अभी बी इसका कोई पक्का सबूत नहीं है. फिर भी ग्रह की कुछ अजीबोगरीब सतहें इस ओर इशारा करती हैं. यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय की पृथ्वी वैज्ञानिक डॉ. लोनेके रोएलोफ्स ने मंगल ग्रह के टीलों(Dunes)में बनी रहस्यमय खाइयों के बनने के तरीके का अध्ययन करने का फैसला किया. उन्होंने अपने प्रयोगशाला प्रयोगों में पाया कि जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड(CO₂ बर्फ)के टुकड़े सचमुच में इन खाइयों को खुद ही खोद सकते हैं. उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे मैं Dune फिल्म में रेत के कीड़ों को देख रही हूं. यह रिसर्च पेपर जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुई.

वैज्ञानिकों ने क्या प्रयोग किया?

सालों से वैज्ञानिकों को शक था कि CO₂ बर्फ इन अजीबोगरीब आकृतियों के लिए जिम्मेदार हो सकती है लेकिन कोई भी इसे सीधे तौर पर साबित नहीं कर पाया था. रोएलोफ्स ने प्रयोगशाला में CO₂ बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल करके सफलता हासिल की. उन्होंने ऐसी नालियां(चैनल/ट्रेंच)बनाईं जिससे एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल हुई जो पृथ्वी पर नहीं होती और जिसे पहले कभी होते हुए नहीं देखा गया था.

कैसे जम जाती है बर्फ?

मंगल ग्रह पर सर्दियों के दौरान जब तापमान लगभग 0 से 120 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है तो टीलों(Dunes)पर बर्फ जम जाती है. जैसे-जैसे बसंत आती है सूरज ढलानों को गर्म करता है और बड़े-बड़े बर्फ के टुकड़े जो कभी-कभी एक मीटर तक लंबे होते हैं टूटकर बिखर जाते हैं. दरअसल, मंगल ग्रह का वायुमंडल पतला है और गर्म रेत तथा बर्फ के बीच तापमान का अंतर बहुत ज्यादा होता है इसलिए इन टुकड़ों का निचला हिस्सा तुरंत गैस में बदल जाता है जिसे ऊर्ध्वपातन(Sublimation)कहते हैं.

मंगल ग्रह ही क्यों?

दरअसल मंगल हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है. यह हमारे सौरमंडल के हरित क्षेत्र(Habitable Zone)के पास स्थित एकमात्र चट्टानी ग्रह है. यह क्षेत्र सूर्य से ठीक इतनी दूरी पर है कि यहां तरल पानी(Liquid Water)हो सकता है जो जीवन के लिए जरूरी है. इसलिए, जीवन की उत्पत्ति और दूसरे ग्रह पर संभावित जीवन से जुड़े सवालों का जवाब यहाँ मिल सकता है.