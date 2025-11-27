Advertisement
Hindi Newsविज्ञान

मंगल पर पहली बार बिजली का सबूत! NASA के रोवर ने सुनी रहस्यमयी गड़गड़ाहट, 55 बार दर्ज हुआ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज

Science News In Hindi: NASA के Perseverance रोवर ने मंगल ग्रह पर पहली बार बिजली जैसी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की आवाज रिकॉर्ड की है. 2 मार्टियन सालों में कुल 55 बार ऐसे संकेत मिले हैं, जिनमें 7 रिकॉर्डिंग्स में बिजली जैसी ध्वनि भी शामिल रही थी. 

Reported By:  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 27, 2025, 08:06 AM IST
मंगल पर पहली बार बिजली का सबूत! NASA के रोवर ने सुनी रहस्यमयी गड़गड़ाहट, 55 बार दर्ज हुआ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज

Perseverance Rover Discovery: Perseverance के SuperCam माइक्रोफोन ने मंगल के धूल भरे तूफानों और घूमते हुए डस्ट डेविल्स के बीच छोटे-छोटे बिजली के डिस्चार्ज को पकड़ा. ये आवाजें बहुत हल्की थीं. हालांकि इससे यह साबित हो गया कि मंगल पर बिजली होने जैसी एक्टिविटी तो होती हैं. बता दें कि यह भविष्य के रोबोट, मॉड्यूल तथा मानव मिशनों के डिजाइन के लिए बेहद जरूरी जानकारी है. इस खोज से हमें यह पता चलता है कि मंगल के पतले और सूखे वातावरण में किन परिस्थितियों में बिजली बनती है.

मंगल पर पहली बार बिजली का सबूत
NASA के Perseverance रोवर ने जो रिकॉर्डिंग भेजी हैं. मंगल ग्रह पर बिजली की मौजूदगी का पहला ठोस सबूत माना जा रहा है. रोवर के SuperCam माइक्रोफोन ने 28 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग में 55 बार इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पकड़े हैं. बता दें इनमें से 7 घटनाएं पूरी तरह रिकॉर्ड हुईं, जिसमें एक बेहद हल्की थंडर क्लैप यानी छोटी-सी गड़गड़ाहट भी सुनाई दी है.

कैसे बनती है बिजली?
मंगलग्रह का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड का है यानी बहुत पतला और बेहद सूखा है, इसलिए वहां बिजली बनना हमेशा शक के घेरे में रहा है. हालांकि वैज्ञानिकों को लंबे समय से लगता था कि धूल के तूफान और तेज हवाएं रेत के कणों को आपस में रगड़ती हैं जिससे चार्ज बनता है और बिजली या चिंगारियां निकलती हैं. जो कि Perseverance ने अब साफ कर दिया है.

कैसे पकड़ी गई मंगल की बिजली?
SuperCam Microphone आवाज के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संकेत भी पकड़ने में सक्षम है. बता दें कि रिकॉर्डिंग में तीन चरणों के संकेत मिले है. पहला एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप जब डिस्चार्ज माइक्रोफोन की वायरिंग के पास हुआ था. दूसरा Ringdown सिग्नल यह लगभग 8 मिलीसेकंड तक था. तीसरा हवा में छोटी सी धम-सी आवाज जैसे छोटा सा थंडर आया हो.

बता दें, इस बात को टेस्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने माइक्रोफोन की कॉपी के पास Wimshurst मशीन से छोटे बिजली डिस्चार्ज छोड़े थे और परिणाम बिल्कुल मंगल जैसे ही मिले, यानी यह साफ हो गया है कि Perseverance ने जो सुना वह Mars Lightning ही है.

एक डेटा के अनुसार कहें तो 55 में से 54 घटनाएं तेज हवाओं के दौरान हुईं बिजली हुई, सबसे अधिक डिस्चार्ज धूल भरी आंधियों के फ्रंट हिस्से में देखे गए थे और 16 घटनाएं दो अलग-अलग डस्ट डेविल्स के दौरान मिलीं थीं. मंगल पर हवा ही बिजली बनाने का मुख्य कारण हो सकती है.

वैज्ञानिकों ने क्या कहा?
वैज्ञानिकों के हिसाब से यह खोज मंगल ग्रह के वातावरण पर रिसर्च का एक नया अध्याय खोल सकती है. अब वैज्ञानिक ऐसे मॉडल बना पाएंगे जो बिजली और उसके असर को भी शामिल करेंगे.”

