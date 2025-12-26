Advertisement
मंगल की हवा में दौड़ रहा करंट! पहली बार सुनी गई बिजली की आवाज, स्पेस मिशन पर हो सकता खतरा

मंगल की हवा में दौड़ रहा करंट! पहली बार सुनी गई बिजली की आवाज, स्पेस मिशन पर हो सकता खतरा

Mars Dust Storm Power: मंगल ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों ने एक हैरान करने वाली खोज की है. मंगल पर धूल भरी आंधियों के अंदर बिजली की चिंगारियां दर्ज की गई हैं. यह खोज नासा के पर्सिवियरेंस रोवर में लगे खास उपकरण सुपरकैम की मदद से हुई है. 

 

Dec 26, 2025
Mars Dust Storm Power: मंगल पर अब तक सिर्फ धूल, तेज हवाओं और बर्फीले हालात की ही बात होती थी. अब वैज्ञानिकों को वहां बिजली जैसी हलचल के सबूत भी मिले हैं. ये चिंगारियां बहुत छोटी हैं. इनका असर मंगल के माहौल पर बड़ा हो सकता है. इन्हें पहली बार सीधे तौर पर रिकॉर्ड किया गया है. इस खोज से मंगल के मौसम, उसकी हवा और वहां मौजूद रसायनों को लेकर हमारी समझ बदल सकती है.

धूल भरी आंधी में बिजली
मंगल ग्रह पर अक्सर तेज हवाएं चलती हैं. वो धूल को उठाकर घूमती हुई आंधी बना लेती हैं. इन्हें डस्ट डेविल कहा जाता है. जब पर्सिवियरेंस रोवर ऐसी ही दो डस्ट डेविल के बीच से गुजरा तो उसमें लगे सुपरकैम के माइक्रोफोन ने कुछ अलग तरह की तेज आवाजें रिकॉर्ड कीं. शुरुआत में वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया कि ये आवाजें क्या हैं.

क्या हैसुपरकैम का माइक्रोफोन
सुपरकैम का माइक्रोफोन मंगल पर भेजा गया पहला माइक्रोफोन है. इसने 2021 में मंगल पर पहली बार आवाजें रिकॉर्ड की थीं. अब तक यह हवा की आवाज, इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की उड़ान और अब बिजली की चिंगारियां भी रिकॉर्ड कर चुका है. वैज्ञानिकों का कहना है कि आवाजों के जरिए मंगल को समझने का यह तरीका भविष्य में बहुत काम आ सकता है.

माइक्रोफोन ने पकड़ी आवाज
फ्रांस के कई रिसर्च संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिकों ने इन सिग्नलों की जांच की. उन्होंने पाया कि ये आवाजें और संकेत बिजली के छोटे झटकों जैसे हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे धरती पर सूखे मौसम में किसी धातु को छूने पर हल्का सा करंट महसूस होता है. वैज्ञानिकों को कई सालों से अंदाजा था कि मंगल पर ऐसा हो सकता है. यह पहली बार है जब इसे सीधे तौर पर देखा और सुना गया है.

कैसे बनती हैं ये चिंगारियां
मंगल की धूल बहुत बारीक होती है. जब ये छोटे-छोटे कण तेज हवा में आपस में रगड़ खाते हैं. जिससे इनमें बिजली का चार्ज जमा हो जाता है. बाद में यही चार्ज अचानक बाहर निकलता है. छोटी-छोटी बिजली की चिंगारियां बनती हैं. ये चिंगारियां कुछ सेंटीमीटर लंबी होती हैं. इनके साथ हल्की आवाज भी पैदा होती है.

धरती और मंगल में क्या फर्क 
धरती पर भी सूखे इलाकों में धूल के कणों में चार्ज बनता है. वहां हवा घनी होती है इसलिए असली बिजली का झटका कम ही बन पाता है. मंगल की हवा बहुत पतली है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है. इसी वजह से वहां बिजली की चिंगारी बनने के लिए कम चार्ज ही काफी हो जाता है.

बता दे कि इस खोज से वैज्ञानिकों को समझ आया है कि मंगल के माहौल में ऐसे हालात बनते हैं, जो बहुत तेज असर करने वाले रसायन बना सकते हैं. ये रसायन जमीन पर मौजूद जैविक चीजों और हवा में मौजूद गैसों को तोड़ सकते हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी वजह से मंगल पर मीथेन गैस बहुत जल्दी गायब हो जाती है. उसे ज्यादा समय तक रहना चाहिए था.

मिशनों के लिए खतरा
ये बिजली के चार्ज मंगल पर धूल के उड़ने और जमने के तरीके को भी बदल सकते हैं. इसका सीधा असर मंगल के मौसम पर पड़ता है. इसे अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है. इसके अलावा ऐसी बिजली भविष्य में वहां भेजे जाने वाले रोबोट और इंसानों के उपकरणों के लिए खतरा भी बन सकती है.

यह भी पढ़ें:  जारों साल पहले भी इंसानों में था कैंसर फैलाने वाला वायरस, बर्फ में जमे इंसान से के DNA से खुला राज; मिला HPV वायरस

 

