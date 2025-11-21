Advertisement
अरबों साल पहले पृथ्वी से टकराया था मंगल जैसा ग्रह, चारों तरफ भर गया था मलबा, चांद से निकला ये कनेक्शन

रिसर्चर्स का दावा है कि थीया कोई दूर-दराज से भटकता हुआ ग्रह नहीं था बल्कि वह पृथ्वी का कॉस्मिक पड़ोसी था. दोनों एक ही क्षेत्र में, सौर मंडल के उसी हिस्से में बने थे. यह शोध Science जर्नल में प्रकाशित हुआ है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:06 PM IST
धरती की कहानी को हमेशा के लिए बदल देने वाली वह टक्कर आज भी विज्ञान की सबसे रहस्यमय घटनाओं में शामिल है. अब से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी नई थी तब किसी विशाल खगोलीय पिंड ने उसे भीषण टक्कर मारी थी. इस पिंड को आज हम ‘थीया’ के नाम से जानते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि थीया का आकार लगभग मंगल जितना था और इसी टक्कर ने न सिर्फ पृथ्वी की रूप-रेखा बदल दी बल्कि चंद्रमा का जन्म भी इसी घटना का परिणाम था.

अब वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ने इस कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ जोड़ दिया है. रिसर्चर्स का दावा है कि थीया कोई दूर-दराज से भटकता हुआ ग्रह नहीं था बल्कि वह पृथ्वी का कॉस्मिक पड़ोसी था. दोनों एक ही क्षेत्र में, सौर मंडल के उसी हिस्से में बने थे. यह शोध Science जर्नल में प्रकाशित हुआ है. वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और चंद्रमा के पत्थरों में मौजूद धातु के आइसोटोप्स का अत्यंत सटीक विश्लेषण किया. इन आइसोटोप्स से वे थीया की केमिस्ट्री, उसके आकार और उसकी उत्पत्ति तक का अनुमान लगाने में सफल रहे.इसके जो निष्कर्ष सामने आए उसमें उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति से जुड़ी हमारी कई स्थापित मान्यताओं को झकझोर कर रख दिया.

थीया की पृथ्वी से इस टक्कर ने धरती को वह रूप दिया जिसे हम आज देख रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि धरती पर इस टक्कर से क्या प्रभाव पड़े हैं.

  • पृथ्वी का के आकार में बड़ा परिवर्तन आधुनिक दिखाई देने वाली पृथ्वी इसी टक्कर की वजह से हुई

  • थीया की इस टक्कर से पृथ्वी की धुरी झुक गई

  • थीया की टक्कर की वजह से सौर मंडल में पृथ्वी की कक्षा बदल गई

  • थीया की पृथ्वी को दी गई टक्कर की वजह से चांद का निर्माण हुआ

  • पृथ्वी पर थीया की टक्कर के बाद ही समुद्र में आने वाले ज्वार-भाटे बने

  • थीया की टक्कर के बाद पृथ्वी की जलवायु स्थिर हुई

  • थीया की पृथ्वी को टक्कर के बाद से ही दिन–रात का पैटर्न तय हुआ

1970 में पहली बार ये विचार आया 
पृथ्वी और थीया की इस टक्कर के बारे में सबसे पहले 1970 के दशक में विचार किया गया था, जब वैज्ञानिकों ने कहा था कि चांद में पूरी तरह से थीया के एलिमेंट्स हैं लेकिन बाद की स्टडीज़ से पता चला कि पृथ्वी और चांद का केमिकल कंपोजिशन काफी हद तक एक जैसा है. इस जानकारी का इस्तेमाल करके, 20 नवंबर, 2025 को साइंस में छपी एक स्टडी ने अब यह पता लगा लिया है कि थीया कहां से आया था. रिसर्चर्स ने चांद, पृथ्वी और उल्कापिंडों से मिली चट्टानों में आयरन के रेश्यो की स्टडी की और पाया कि मंगल ग्रह के आकार का यह ग्रह अंदरूनी सोलर सिस्टम में और सूरज के बहुत करीब पैदा हुआ था.

थीया के तत्वों से बना है चंद्रमा
करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से टकरा गया. आइसोटोपिक फिंगरप्रिंट किसी कॉस्मिक चीज़ की जन्मस्थली के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं. चांद के बनने पर हुई ज़्यादातर स्टडीज़ में पाया गया है कि यह ज़्यादातर थीया के मटीरियल से बना है. इसलिए, आइडियली, केमिकल कंपोज़िशन के मामले में चांद पृथ्वी से अलग होना चाहिए लेकिन चांद की चट्टानों के एनालिसिस से पता चला है कि पृथ्वी और चांद का आइसोटोपिक कंपोज़िशन बहुत मिलता-जुलता है. रिसर्चर्स ने लिखा कि चूंकि चांद और पृथ्वी के बीच कभी कोई साफ़ फ़र्क नहीं था, इसलिए पहले साइंटिस्ट थीया के बनने की जगह का पता नहीं लगा पाए थे.

पुरानी धरती आज की पृथ्वी से अलग थी
स्टडी के को-ऑथर और जर्मनी के गोटिंगेन में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च के डायरेक्टर थॉर्स्टन क्लेन ने कहा कि पुरानी धरती के कोर में मोलिब्डेनम और आयरन होता होगा लेकिन सतह के पास चट्टानी मेंटल में नहीं. इसका मतलब है कि अगर आज धरती के मेंटल में ये एलिमेंट हैं तो वे शायद थीया से आए होंगे और ग्रह की बनावट का पता लगा सकते हैं. इसलिए उन्होंने चांद के सैंपल में आयरन, धरती पर चट्टानों और सोलर सिस्टम के उन हिस्सों से आए उल्कापिंडों को देखा जिनकी आइसोटोपिक बनावट अलग है और जिन्हें थीया और धरती के जन्म से जोड़ा जा सकता है. उनके नतीजों ने एक बार फिर दिखाया कि धरती और चांद एक जैसे हैं और यही बात नॉन-कार्बोनेसियस उल्कापिंडों के लिए भी सच थी जो अंदरूनी सोलर सिस्टम से निकलते हैं.

यह इस बात का सबूत था कि थीया भी सोलर सिस्टम के अंदर ही मौजूद था. रिसर्चर्स ने लिखा, 'हमने पाया कि थीया और पृथ्वी के ज़्यादातर दूसरे मटीरियल सोलर सिस्टम के अंदर ही बने थे.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारे कैलकुलेशन से पता चलता है कि थीया शायद पृथ्वी के मुकाबले सूरज के ज़्यादा पास बना होगा.'

