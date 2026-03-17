क्या मंगल पर पहुंचने से पहले ही थम जाएगी धड़कन? अंतरिक्ष में 'खून के थक्के' बनने के पीछे का चौंकाने वाला सच

Space Blood Clot Risk: स्पेस में जाना, तारों के बीच रहना सुनने में कितना रोमांचक लगता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट को कितना ज्यादा हेल्थ रिस्क रहता है? अगर नहीं, तो यह खबर आपको हैरान कर सकती है. क्योंकि धरती पर रहते हुए हमारा शरीर गुरुत्वाकर्षण (Gravity) के हिसाब से काम करने का आदी हो गया है. लेकिन जैसे ही इंसान अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी (Microgravity) में पहुंचता है, उसके शरीर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है. NASA और अन्य स्पेस एजेंसियों के रिसर्च में पाया गया है कि स्पेस में लंबे समय तक रहने से नसों में खून के थक्के जमने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. इसमें सबसे बड़ी चिंता यह है कि कई बार यह बिना किसी लक्षण के बनता है, जिससे समय रहते इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है.

स्पेस में क्यों पैदा होता है यह खतरा?

पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर में खून का बहाव एक तय दिशा में बना रहता है. लेकिन स्पेस में गुरुत्वाकर्षण लगभग नहीं होता, जिससे शरीर का पूरा सिस्टम बदल जाता है. स्पेस में खून और शरीर के अन्य तरल पदार्थ ऊपर की तरफ खिसकने लगते हैं. इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स के चेहरे पर सूजन और सिर में भारीपन महसूस होता है. यह बदलाव खून के बहाव को भी प्रभावित करता है और कुछ जगहों पर खून जमा होने लगता है.

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नसों का सिकुड़ना और दबाव

गुरुत्वाकर्षण न होने से शरीर में लिक्विड का फ्लो बदल जाता है. इससे नसों पर दबाव पड़ता है और खून की रफ्तार धीमी हो जाती है. धीमी रफ्तार वाला खून आसानी से थक्के बना सकता है. जहां पृथ्वी पर खून के थक्के अक्सर पैरों में बनते हैं, वहीं स्पेस में यह समस्या शरीर के ऊपरी हिस्से में ज्यादा देखने को मिलती है. खासतौर पर गर्दन की नसों में खून के बहाव में बदलाव आता है. अगर यहां थक्का बनता है, तो वह आगे चलकर दिल या फेफड़ों तक पहुंच सकता है, जो काफी खतरनाक हो सकता है.

बिना लक्षण के बढ़ता खतरा

इस समस्या की सबसे मुश्किल बात यह है कि कई बार एस्ट्रोनॉट्स को इसका पता भी नहीं चल पाता है. इसमें न दर्द होता है, न सूजन और न ही कोई अन्य परेशानी होती है. लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर थक्का बन सकता है. इसी वजह से इसे साइलेंट रिस्क माना जा रहा है. अगर समय पर इसका पता न चले, तो यह जानलेवा भी हो सकता है.

जांच और देखरेख से मिलती है राहत

स्पेस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की सेहत पर लगातार नजर रखी जाती है. इसके लिए उनकी खास तरह की जांच की जाती है. वे समय-समय पर अपनी नसों की जांच करते हैं, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी को जल्दी पकड़ा जा सके. जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत इलाज भी दिया जाता है, जिससे खतरे को कम किया जा सके.

सिर्फ एक्सरसाइज काफी नहीं

स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स रोजाना कसरत करते हैं ताकि उनका शरीर फिट बना रहे और खून का बहाव ठीक रहे. लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ एक्सरसाइज इस समस्या को पूरी तरह रोक नहीं सकती. इसलिए नई टेक्नोलॉजी और बेहतर इलाज के तरीकों पर भी काम किया जा रहा है, जो इस खतरे को कम कर सकते हैं.

मंगल मिशन के लिए बड़ी चुनौती

आपको बता दें कि NASA आने वाले समय में इंसान को चांद और मंगल जैसे मिशनों पर लंबे समय तक भेजने की तैयारी कर रहा है. ऐसे में इस तरह के छिपे हुए खतरों को समझना और उनसे बचाव करना बेहद जरूरी हो गया है. अगर इस समस्या का सही समाधान मिल जाता है, तो भविष्य में स्पेस ट्रैवल और भी सुरक्षित हो सकती है. मंगल मिशन के दौरान अगर स्पेस में किसी यात्री को खून का थक्का जमता है, तो वह दिल का दौरा (Heart Attack) या स्ट्रोक (Stroke) का कारण बन सकता है. वहां पृथ्वी की तरह तुरंत अस्पताल पहुंचाना नामुमकिन है.

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