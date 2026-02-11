कभी पृथ्वी की तरह हरा-भरा हुआ करता था मंगल, फिर कैसे हो गया सूखा बंजर? नई रिसर्च ने खोला राज

Advertisement
Mars Water Latest Research: हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह मंगल कभी धरती की तरह हरा-भरा हुआ करता था. फिर वह सूखा बंजर कैसे होता चला गया? अब मंगल पर हुई लेटेस्ट रिसर्च ने इसका राज खोल दिया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:04 PM IST
Where did the water of Mars go: दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से इस बात की खोज में लगे हैं कि मंगल ग्रह पर मौजूद आखिर कहां चला गया. लेकिन उन्हें अब तक इसका सटीक जवाब नहीं मिल पाया था. लेकिन अब लगता है कि इस राज से पर्दा उठने लगा है. वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह से पानी के गायब होने के पीछे रॉकेट तूफान का पता चला है. यह तेज धूल से भरी ऐसी भयानक आंधियां होती हैं, जो किसी लिफ्ट की तरह काम करती हैं. ये जमीन से पानी को भाप बनाकर पहले ऊपर उठाती हैं. इसके बाद उसे वायुमंडल में ले जाती हैं, जहां वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है.

पृथ्वी की तरह हरा-भरा था मंगल

रिपोर्ट के मुताबिक, मंगल ग्रह पर तीन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यानों रिसर्च कर रहे हैं. उन्होंने पर्सिवियरेंस और क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स के जरिए मंगल ग्रह के धरातल के सैंपल इकट्ठे किए. इसके बाद उन सैंपल का डेटा जांचा गया तो पता चला कि मंगल शुरू से बिना पानी का ग्रह नहीं था. बल्कि वह भी पानी की मौजूदगी की वजह से पृथ्वी की तरह हरा-भरा था. लेकिन फिर प्राकृतिक रूप से घटित रॉकेट तूफान की वजह से उसका पानी हमेशा के लिए गायब होता चला गया.

अंतरिक्ष में गुम होता जा रहा है पानी

अपने रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि मंगल ग्रह की आकृति अंडाकार है और उसका वायुमंडल बेहद पतला है. इसकी वजह से वहां पर मौसम की स्थितियां काफी उथल-पुथल भरी होती हैं. इसी वजह से जब सौर किरणों की वजह से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तो पतला वायुमंडल उसे रोक नहीं पाता और वह पानी हाइड्रोजन के रूप में अंतरिक्ष में गुम हो जाता है. 

धूल के तूफान से वायु मंडल हो जाता है गर्म

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि मंगल ग्रह पर अक्सर आने वाले धूल के तूफान उसके पतले वायु मंडल को करीब 15 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं. इतनी गर्मी की वजह से भाप बना हुआ पानी और ऊपर उठ जाता है ऊपरी वायुमंडल में धकेल दिया जाता है. 

अल्ट्रावॉयलेट किरणों से सुरक्षा नहीं मिलती

वहां पर उन्हें अल्ट्रावॉयलेट किरणों से सुरक्षा नहीं मिलती. जिसकी वजह से अणु टूट जाते हैं और भाप के रूप में मौजूद हाइड्रोजन को धूल भरी गर्म हवाएं बहाकर अंतरिक्ष में ले जाते हैं. अपने रिसर्च में वैज्ञानिक यह जानकर हैरान रह गए कि इसी खास पहेली की वजह से मंगल ग्रह लाखों-करोड़ों वर्षों से अपने पानी को हर साल खो रहा है. जिसके चलते कभी गहरे महासागरों से ढका रहने वाला यह ग्रह आज सूखा बंजर बनकर रह गया है. 

