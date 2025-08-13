धरती या मंगल?...ये तस्वीरें कर देंगी आपको कंफ्यूज, NASA ने दिखाया लाल ग्रह पर पृथ्वी जैसा नजारा
Mars Photos: NASA के Perseverance रोवर ने मंगल ग्रह की कुछ तस्वीरें भेजी हैं जो देखने में बिल्कुल धरती के रेगिस्तानों जैसी लगती है. इन तस्वीरों में आप मंगल का 360° जैसा नजारा देख सकते हैं. इसमें हल्का नीला आसमान भी नजर आ रहा है. ये तस्वीर चिली के अटाकामा रेगिस्तान की याद दिलाती है. 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:11 AM IST
NASA Perseverance Rover: नासा के Perseverance रोवर ने मंगल ग्रह की कुछ तस्वीरें भेजी हैं जिसे देखकर लगता है कि हम धरती के किसी रेगिस्तान पर खड़े हैं. 360 डिग्री की इस तस्वीर में अगर रंगों को बदला जाए तो ये बिल्कुल अटकामा रेगिस्तान जैसा लगता है. NASA के वैज्ञानिक जिम बेल के मुताबिक, साफ आसमान की वजह से तस्वीर में सब कुछ क्लियर दिख रहा है. हालांकि, मंगल का आसमान सिर्फ सूर्यास्त के समय ही नीला दिखता है फिर इन तस्वीरों को देख कर ऐसा लगता है जैसे हम मंगल ग्रह पर खड़े हों.

अटकामा रेगिस्तान ही क्यों?
नासा के वैज्ञानिक लंबे समय ये चिली के अटकामा रेगिस्तान में रोवर्स की टेस्टिंग करते आ रहे हैं. यह जगह काफी सूखी और बंजर है लेकिन यहां भी जीवन के कुछ छोटे अंश देखे गए हैं. 2023 में Astrobiology पत्रिका में छपी रिसर्च के मुताबिक, ये इस बात का सबूत है कि बहुत मुश्किल हालात में भी जीवन मौजूद हो सकता है. इसी वजह से रोवर्स को मंगल पर भेजने से पहले यहां टेस्ट किया जाता है. 

धरती और मंगल में फर्क
इस तस्वीर में मंगल और धरती एक जैके लग सकते हैं लेकिन असल में दोनों बहुत अलग है. मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है जिस वजह से वहां धरती के मुकाबले धूप कम पहुंचती है. इसके अलावा, मंगल का वातावरण भी पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना पतला है. ऐसे में ये सवाल अक्सर आता है कि क्या इतने मुश्किल हालात में भी वहां जीवन संभव रहा होगा. शायद इसका जवाब Perseverance Rover दे पाए.

FAQ
1- अटकामा रेगिस्ताम में रोवर की टेस्टिंग क्यों होती है?
Ans: क्योंकि यह जगह मंगल जैसी सूखी और बंजर है जहां के हालात बेहद मुश्किल हैं.

2- धरती और मंगल के वातावरण में कितना अंतर है?
Ans: मंगल का वातावरण धरती के मुकाबले 100 गुना पतला है. 

3- नासा के Perseverance रोवर ने कौन सी तस्वीरें भेजी हैं?
Ans: मंगल की 360 डिग्री तस्वीर जो धरती के रेगिस्तान जैसी लगती है. 

