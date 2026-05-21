मंगल ग्रह पर नासा को दिखा 'अदृश्य साया', अंदर से सिकुड़ रहा है लाल ग्रह का वायुमंडल; वैज्ञानिकों हुए हैरान!

Solar Storm on Mars: रहस्यों से भरे ब्रह्मांड से एक ऐसी खबर आई है जिसने विज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. हमेशा से शांत और पथरीला दिखने वाला लाल ग्रह यानी मंगल इस समय एक बेहद अजीब दौर से गुजर रहा है. नासा के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एक भयंकर सौर तूफान के बाद मंगल ग्रह का वायुमंडल रहस्यमयी तरीके से अंदर से सिकुड़ने लगा है. नासा के मेवेन स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह के वायुमंडल के अंदर एक बहुत ही अजीब और अनोखी हलचल देखी है. वैज्ञानिकों के अनुसार, किसी अज्ञात ताकत के कारण से मंगल ग्रह का वायुमंडल अंदर से सिकुड़ रहा है. ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार किसी ग्रह के वायुमंडल के भीतर ऐसी घटना देखने को मिली है. वायुमंडल सिकुड़ने से क्या मंगल ग्रह पर बड़ा खतरा आ सकता है? आइए जानते हैं...

साइंस की दुनिया में इस घटना को ज्वॉन-वुल्फ इफेक्ट कहते हैं. इसमें मैग्नेटिक पावर के प्रभाव से चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आवेशित कण आपस में बुरी तरह से दबने या सिकुड़ने लगते हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि आज से पहले यह इफेक्ट सिर्फ अंतरिक्ष में ग्रहों के आस-पास ही देखा गया था, लेकिन पहली बार इसे किसी ग्रह के वायुमंडल के अंदर ऐसा कुछ हुआ है.

कहां और कैसे हुई यह खोज?

नासा को इसकी जानकारी साल 2023 के दिसंबर में मिले डेटा की बारीकी से जांच करने के बाद मिली है. वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि लाल ग्रह की सतह से लगभग 200 किलोमीटर ऊपर, उसके आयनोस्फीयर में यह हैरान कर देने वाली हलचल हुई है. मंगल ग्रह पर यह हलचल तब शुरू हुई जब वैज्ञानिकों को डेटा में कुछ अजीबोगरीब लहरें दिखाई दीं. पहले तो उन्हें लगा कि यह मशीन की समस्या हो सकती है, लेकिन जब मेवेन स्पेसक्राफ्ट के बाकी उपकरणों की जांच की गई, तो इस ज्वॉन-वुल्फ इफेक्ट की पुष्टि हुई.

सौर तूफान ने मचाई तबाही!

धरती के पास अपनी एक मजबूत चुंबकीय ढाल यानी मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है. लेकिन मंगल ग्रह के पास ऐसा कुछ नहीं है. यही कारण से जब एक भयंकर सौर तूफान मंगल से टकराया, तो उसके कण सीधे मंगल के वायुमंडल में प्रवेश कर गए और उन्होंने वहां भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी. जो मैग्नेटिक फील्ड धरती की रक्षा करती है, वही शक्ति मंगल के वायुमंडल को अंदर से सिकोड़ और बदल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

(ये भी पढ़ेंः कैंसर का खात्मा करने वैज्ञानिकों ने तैयार किया 'ब्रम्हास्त्र', क्या है लिक्विड गोल्ड)

अक्सर मंगल पर होती रहती हैं ऐसी घटनाएं

इस खोज से यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर कैसे मंगल का वायुमंडल धीरे-धीरे अंतरिक्ष में गायब होता जा रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी घटनाएं मंगल पर अक्सर होती रहती हैं, बस हमारी जानकारी में नहीं आती थीं.

(ये भी पढ़ेंः अंतरिक्ष से दिखती है भारत की यह रहस्यमयी झील! पानी पर तैरते हैं पूरे-के-पूरे टापू)