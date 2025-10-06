सबसे महंगा स्पेस मिशन फ्लॉप! NASA ने खींचे हाथ...लेकिन 'लाल जमीन' से सच्चाई लाने की जिद पर अड़ा यूरोप

NASA: अब तक के सबसे जटिल और महंगे स्पेस मिशनों में से एक Mars Sample Return Mission को लेकर बड़ी खबर आई है. ये मिशन मुश्किलों में घिर गया है. बजट को लेकर आगे के फैसले अटक गए हैं. जिसके चलते इस मिशन को रद्द किया जा सकता है.
Mars Sample Return mission: नासा (NASA) और यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) का महत्वाकांक्षी Mars Sample Return मिशन अब मुश्किलों में घिर गया है. अमेरिका में बजट को लेकर फैसले अटक गए हैं, जिसकी वजह से यह मिशन रद्द भी किया जा सकता है. ESA के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि इस मिशन को लेकर यूरोप की भूमिका और फ्यूचर की योजनाओं पर अब पुनर्विचार किया जा रहा है.
यह मिशन अब तक के सबसे जटिल और महंगे अंतरिक्ष अभियानों में से एक है. इसका मकसद नासा के Perseverance रोवर द्वारा मंगल ग्रह से इकट्ठे किए गए पत्थर और मिट्टी के नमूनों को धरती पर लाना है. ताकि उनका गहराई से स्टडी किया जा सके. लेकिन बढ़ती लागत और वक्त की देरी के कारण इस मिशन का फ्यूचर अब अनिश्चित नजर आ रहा है.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि नासा के बजट को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से Mars Sample Return Mission रद्द होने की संभावना ज्यादा है. उन्होंने कहा कि यूरोप इस मिशन में जो हिस्सा निभा रहा था, खासकर 'Earth Return Orbiter', उसको लेकर अब दूसरे विकल्प पर विचार किया जा रहा है. हालांकि ESA का कहना है कि नासा के फैसले से फर्क नहीं पड़ेगा. यूरोप मंगल की खोज जारी रखेगा.
इसके साथ ही उन्होंने 'Rosalind Franklin Rover Mission' की भी बात की, जो पूरी तरह यूरोप की अगुवाई में चल रहा है. ये मिशन साल 2028 में लॉन्च होने वाला है. रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से इसमें पहले देरी हुई थी, लेकिन अब ये मिशन तय वक्त पर आगे बढ़ रहा है. इसका मकसद मंगल की सतह के नीचे खुदाई करके वहां जीवन के निशान (पास्ट या प्रेजेंट) खोजना है. यह रोवर अमेरिका से लॉन्च किया जाएगा, जिसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी मदद और लॉन्च सर्विस भी शामिल होंगी. लेकिन इसका वैज्ञानिक और तकनीकी ढांचा यूरोप ने तैयार किया है, जो मंगल पर जीवन की खोज में यूरोप की बढ़ती भूमिका दिखाता है.
भले ही Mars Sample Return Mission पर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन यूरोपीय वैज्ञानिक मंगल की खोज और जीवन के संकेतों की तलाश को लेकर आशावादी हैं. जबकि, मौजूदा स्थिति दिखाती है कि स्पेस मिशनों में इंटरनेशनल सहयोग राजनीति और पैसों के बीच बहुत नाजुक संतुलन पर टिका है. फिर भी, वैज्ञानिक लगातार ग्रहों के बारे में नई सरहदें पार कर रहे हैं. वहीं, आने वाले महीनों में जब नासा अपना बजट तय करेगा, तब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि क्या यह महत्वपूर्ण मंगल मिशन आगे बढ़ेगा या कोई नई योजना बनेगी?
इस बीच, यूरोप का रोजलिंड फ्रैंकलिन मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है, जो मंगल के रहस्यों को जानने के लिए उसकी मजबूत कोशिश को भी दर्शाता है.