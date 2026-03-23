समंदर में फटने वाला है 'परमाणु बम'! 50 साल पुरानी परमाणु कब्रगाह में पड़ी दरारें, 1.2 लाख टन जहरीला कचरा मचा सकता है तबाही

The Runit Dome Crisis: प्रशांत महासागर में मार्शल आइलैंड्स के एनेवेटक एटोल के नीले पानी के बीच एक सफेद कंक्रीट का गुंबद (Dome) बना है, जिसे दुनिया रुनिट डोम (Runit Dome) के नाम से जानती है. लेकिन यह कोई साधारण इमारत नहीं है, बल्कि अमेरिका द्वारा किए गए दर्जनों परमाणु परीक्षणों का खौफनाक मलबा इसके नीचे दफन है. इसको लेकर कुछ दिनों पहले सामने आई रिपोर्टों ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है. 50 साल पुराने इस 'मौत के किले' में अब दरारें पड़ने लगी हैं. अब एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर यह ढह गया, तो इसके अंदर मौजूद 1,20,000 टन से ज्यादा परमाणु कचरा सीधे समुद्र में समा जाएगा.

क्या है 'रुनिट डोम' का काला सच?

आपको बता दें कि शीत युद्ध (Cold War) के दौरान, 1946 से 1958 के बीच अमेरिका ने मार्शल आइलैंड्स पर 67 परमाणु धमाके किए थे. इन धमाकों से जो रेडियोएक्टिव राख और मलबा निकला था, उसे साफ करने के लिए 1970 के दशक में एक विशाल गड्ढा बनाया गया. इसमें परमाणु कचरा भरकर उसके ऊपर 18 इंच मोटी कंक्रीट की परत चढ़ा दी गई. इसे ही 'कंक्रीट टॉम्ब' या परमाणु कब्र कहा जाता है.

क्यों दरक रहा है यह गुंबद?

वैज्ञानिकों ने इस गुंबद में मकड़ी के जालों जैसी दरारें देखी हैं. वे इसके पीछे दो मुख्य कारण बता रहे हैं. पहला क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे खारा पानी गुंबद की नींव को कमजोर कर रहा है. इसके साथ ही दूसरा कारण यह है कि जब इसे बनाया गया था, तब इसे अस्थायी समाधान माना गया था. लेकिन 50 साल बाद भी कचरा वहीं है और कंक्रीट अपनी उम्र पूरी कर चुका है.

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इस गुंबद के अंदर क्या छिपा है?

इस गुंबद के नीचे प्लूटोनियम-239 जैसे बेहद खतरनाक रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद हैं. यह इतना जहरीला है कि इसकी एक चुटकी भी हजारों लोगों की जान ले सकती है. प्लूटोनियम का असर 24,000 सालों तक रहता है. अगर यह रिसाव समुद्र के पानी में पहुंचा, तो मछलियों के जरिए यह इंसानी खाने की चेन (Food Chain) में घुस जाएगा, जिससे कैंसर और जन्मजात बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा.

अमेरिका और मार्शल आइलैंड्स के बीच तनातनी

इस मुद्दे ने एक राजनीतिक विवाद को भी जन्म दे दिया है. मार्शल आइलैंड्स की सरकार का कहना है कि यह गंदगी अमेरिका की है और उसे ही इसे साफ करना चाहिए. वहीं, अमेरिकी रिपोर्ट्स का कहना है कि गुंबद के बाहर का हिस्सा पहले से ही इतना प्रदूषित है कि अगर गुंबद टूट भी जाए, तो रेडिएशन के स्तर में बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा. लेकिन वैज्ञानिक इस दलील को खतरनाक मान रहे हैं.

इंसानियत पर मंडराता 'टाइम बम'

स्थानीय लोग इस गुंबद को द टॉम्ब कहते हैं. वहां रहने वाले लोग डरे हुए हैं कि किसी भी बड़े तूफान या सुनामी की स्थिति में यह गुंबद ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो प्रशांत महासागर का एक बड़ा हिस्सा डेड जोन में बदल जाएगा.

समंदर भी बढ़ा रहा दबाव

सबसे बड़ी चिंता समुद्र के बढ़ते स्तर को लेकर है. पानी धीरे-धीरे इस ढांचे के आसपास और नीचे तक पहुंच रहा है. कुछ जगहों पर पानी के अंदर घुसने की आशंका भी जताई जा रही है. अगर ऐसा हुआ, तो यह जहरीला कचरा समुद्र में मिल सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ढांचा एकदम से नहीं गिरेगा, लेकिन असली खतरा धीरे-धीरे होने वाले रिसाव से है. इसका मतलब समय के साथ जहरीले तत्व पानी में घुल सकते हैं और इसका असर फैलता जाएगा.

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