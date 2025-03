Thailand Myanmar Earthquake: थाईलैंड और म्यांमार में विनाशकारी भूकंप आया तो ये मशीन क्यों दौड़ने लगी?

थाईलैंड और म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप की तस्वीरें देखकर दुनियाभर के लोग हिल गए. 30 मंजिला इमारत भरभराकर ढह गई. पुल टूटकर लटक गए. बड़ी संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा है. चीखते और भागते लोगों को देख दुनियाभर के लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं. थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 7.7 तीव्रता का भूकंप मापा गया है. जैसे ही भूकंप आया, जमीन में फिट की गई एक मशीन दौड़ने लगी. उसने बड़ी-बड़ी जिगजैग लाइनें खींच दीं. यह लाइनें अपने आप में भूकंप की भयावहता को दिखाती हैं. एक के बाद एक कई भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.

Over 40 construction workers are reported missing, following the collapse of an under construction high-rise building in the Thai capital of Bangkok, as a result of today’s 7.7 magnitude earthquake in Myanmar. pic.twitter.com/ydkbxExorf

