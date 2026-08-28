/सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला ग्रीनलैंड की तबाही का खौफनाक सच! जानिए कैसे महीनों पहले से पक रही थी इस महा-विनाश की खिचड़ी!

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की मार अब धरती के सबसे ठंडे इलाकों पर बेहद तेजी से पड़ने लगी है. ग्रीनलैंड के सबसे बड़े तैरते ग्लेशियरों में से एक, पीटरमैन ग्लेशियर (Petermann Glacier) का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर आर्क्टिक महासागर में बह गया है. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के कॉपरनिकस सेंटिनल-1 (Copernicus Sentinel-1) मिशन ने इस ऐतिहासिक और खौफनाक घटना को अंतरिक्ष से अपने कैमरों में कैद किया है. यह बर्फ का टुकड़ा इतना विशाल है कि इसकी तुलना अमेरिका के मैनहट्टन शहर से की जा रही है. अंतरिक्ष से आई नई तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को यह समझने का मौका दिया है कि कैसे महीनों से ग्लेशियर के अंदर दरारें बन रही थीं और फिर अचानक यह महा-विनाश हुआ.
सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह विशाल बर्फ का टुकड़ा 4 अगस्त को ग्लेशियर के पूर्वी हिस्से से टूटकर पूरी तरह अलग हो गया. इस टुकड़े का कुल क्षेत्रफल लगभग 29 वर्ग मील यानी 76 वर्ग किलोमीटर है. पिछले एक दशक से भी अधिक समय में पीटरमैन ग्लेशियर से तैरती हुई बर्फ का इतना बड़ा हिस्सा अलग नहीं हुआ था. वैज्ञानिक बताते हैं कि हालांकि यह घटना अचानक हुई दिखती है, लेकिन इसके पीछे सालों की अंदरूनी टूट-फूट जिम्मेदार थी.
वैज्ञानिक साल 2019 से ही पीटरमैन ग्लेशियर पर उपग्रहों के जरिए नजर रख रहे थे. इस साल अप्रैल के महीने में ही सैटेलाइट इमेज में ग्लेशियर की बर्फ के अंदर खिंचाव और महीन दरारें दिखना शुरू हो गई थीं. इसके बाद जुलाई के अंत में सेंटिनल-1 की रडार इमेजरी में ग्लेशियर की सेंटरलाइन के पास दरारें बहुत तेजी से चौड़ी होती दिखाई दीं. अगले ही दिन यह विशालकाय बर्फ का ढांचा पूरी तरह अलग होकर पानी में तैरने लगा.
बर्फ का यह विशाल हिस्सा जो अलग हुआ है, उसे वैज्ञानिक भाषा में 'आइस आइलैंड' (Ice Island) कहा जाता है. ये आम आइसबर्ग की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और ऊपर से समतल पठार जैसे दिखाई देते हैं. ये बर्फ के द्वीप इतने विशाल होते हैं कि महासागरों में कई सालों तक बिना पिघले तैरते रह सकते हैं. ऐसे आइस आइलैंड समुद्री जहाजों के आवागमन के लिए भारी खतरा पैदा करते हैं.
पीटरमैन ग्लेशियर से बर्फ टूटने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले साल 2010 में 97 वर्ग मील (251 वर्ग किलोमीटर) और साल 2012 में 50 वर्ग मील (130 वर्ग किलोमीटर) का विशाल आइसबर्ग यहाँ से टूटकर अलग हो चुका है. चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिक निकट भविष्य में कम से कम दो और ऐसी ही बड़ी घटनाओं की आशंका जता रहे हैं. ग्लेशियर में मौजूद पुरानी दरारें लगातार फैल रही हैं, जिससे आने वाले समय में 94 वर्ग किलोमीटर और 84 वर्ग किलोमीटर के दो और नए बर्फ के द्वीप बन सकते हैं.
यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के शोधकर्ताओं का कहना है कि वास्तविक समय (Real-time) में दरारों के फैलने की निगरानी करना बेहद रोमांचक और चौंकाने वाला अनुभव था. सेंटिनल-1 जैसे सैटेलाइट मिशन लंबी अवधि के अवलोकन प्रदान करते हैं. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि बर्फ के टूटने (Calving) की प्रक्रिया कैसे काम करती है. इसका सीधा असर हमारे ध्रुवीय पर्यावरण और वैश्विक समुद्र के जलस्तर पर पड़ता है.