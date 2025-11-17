Advertisement
समुद्र की गहराई में दिखा विशालकाय रहस्यमयी जीव, दुनियाभर में छिड़ गई बहस

Sea Monster Spotted: बता दें कि 42 वर्षीय मरीन हॉबीइस्ट, डेनियल रेयेस, सबमरीन कैन्यन के पास रीफ़ की सामान्य गतिविधियों को फिल्मा रहे थे, तभी एक विशाल, सर्पाकार आकृति फ्रेम में तैरती हुई नजर आने लगी जिसने उन्हें हैरान करके रख दिया है. 

Nov 17, 2025
समुद्र की गहराई में दिखा विशालकाय रहस्यमयी जीव, दुनियाभर में छिड़ गई बहस

Sea Monster Spotted: कैलिफ़ोर्निया के मोंटेरे बे में एक अनुभवी समुद्र गोताखोर ने एक ऐसे विशालकाय समुद्री जीव को देखा है जिसे अभी तक कभी किसी ने नहीं देखया है, ना ही इसके बारे में कभी किसी ने सुना ही होगा. इस रहस्यमयी जीव को कैमरे में कैप्चर कर लिया गया है जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक बहस छिड़ गई है. 

क्या है ये पूरा मामला
बता दें कि 42 वर्षीय मरीन हॉबीइस्ट, डेनियल रेयेस, सबमरीन कैन्यन के पास रीफ़ की सामान्य गतिविधियों को फिल्मा रहे थे, तभी एक विशाल, सर्पाकार आकृति फ्रेम में तैरती हुई नजर आने लगी जिसने उन्हें हैरान करके रख दिया, क्योंकि इस आकृति को उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखया था और ना ही कहीं भी इसके बारे में सुना था. उस जीव की हरकतें ऐसी थीं मानो वो बहुत ही समझदार हो.

इस क्लिप की समीक्षा कर रहे समुद्री जीव विज्ञानियों (Marine Biologists) का कहना है कि यह जीव गहरे समुद्र के सेफलोपोड्स (Cephalopods, जैसे ऑक्टोपस/स्क्वीड) और बड़े पेलजिक शिकारियों (Pelagic Predators) दोनों की विशेषताएँ दिखाता है, फिर भी यह रिकॉर्ड पर मौजूद किसी भी ज्ञात प्रजाति से मेल नहीं खाता है. रिपोर्ट के अनुसार, मोंटेरे बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट (Monterey Bay Aquarium Research Institute) ने इस फुटेज और जीव का आधिकारिक विश्लेषण शुरू कर दिया है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

