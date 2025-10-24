गूगल अर्थ पर दिखा समुद्री दानव, जिसने भी देखा बोला, अब खत्म होने वाली है धरती!

Google Earth Monster Sighting: Google Earth का इस्तेमाल करने वाले लोग आए दिन कुछ ना कुछ तलाशते रहते हैं, कभी डूबे हुए जहाज़, कभी जंगली जानवरों के झुंड, और यहाँ तक कि अपराध होते हुए भी देखे गए हैं. लेकिन कुछ समय पहले हुई एक खोज ने इन सबको पीछे छोड़ दिया है. किसी ने Google Earth पर अंटार्कटिका के पास एक विशाल समुद्री जीव या वस्तु खोजने का दावा किया है, जिसने इंटरनेट पर खलबली मचा दी थी.

यह सनसनीखेज मामला एक वायरल YouTube वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें दर्शकों को धोखा द्वीप (Deception Island) के पास ज़ूम इन करने के लिए कहा गया. तट से कुछ ही दूरी पर, महासागर में एक "विशाल हलचल" दिखाई देती है. यह अज्ञात वस्तु लगभग 100 फुट (लगभग 30 मीटर) लंबी है, और यह केवल वह हिस्सा है जो पानी की सतह के ऊपर दिखाई दे रहा है. इसे देखकर कल्पनाएँ तेज़ी से दौड़ने लगी हैं.

क्या यह समुद्री राक्षस है?

इस रहस्यमय वस्तु की खोज करने वाले YouTube उपयोगकर्ता 'wowforreeel' ने लिखा, "मुझे नहीं पता यह क्या है. जब मैंने इसे देखा, तो तुरंत मेरे दिमाग में प्लेसीओसॉर का पंख आया." प्लेसीओसॉर एक प्रागैतिहासिक (prehistoric) और विलुप्त समुद्री सरीसृप (marine reptile) था. हालांकि, सबसे लोकप्रिय सिद्धांत एक पौराणिक प्राणी 'क्रैकन' पर केंद्रित हो गए हैं. नॉर्स लोककथाओं में कहा जाता है कि क्रैकन एक विशाल स्क्विड जैसा राक्षस है जो पूरे जहाजों को पकड़कर बिना कोई निशान छोड़े पानी के नीचे खींच लेता था.

दूसरी ओर, कई संदेह करने वाले इसे सिर्फ एक विशाल चट्टान (huge rock) मानते हैं. उनका तर्क है कि अंटार्कटिका के बर्फीले और अशांत पानी में ऐसी बड़ी समुद्री चट्टानें होना सामान्य है, और उपग्रह की तस्वीर में पानी के लहरों और छाया के कारण यह एक जीव जैसा दिखाई दे रहा है.

क्या है इस रहस्य की असली सच्चाई?

समुद्री विशेषज्ञों और गूगल मैप्स के डेटा की जाँच के बाद, इस रहस्य पर से पर्दा हट गया. जिस वस्तु को क्रैकन या प्लेसीओसॉर माना जा रहा था, वह वास्तव में 'सेल रॉक' (Sail Rock) नामक एक ज्ञात भूवैज्ञानिक संरचना है.

यह एक बड़ी चट्टान है जो पानी से बाहर निकली हुई है, और इसकी आकृति पाल वाले जहाज़ (Sail) जैसी है, इसीलिए इसे यह नाम दिया गया है. विशेषज्ञों ने बताया कि यह चट्टान धोखे द्वीप से कुछ मील दूर स्थित है और नौवहन चार्ट पर भी अंकित है. उपग्रह इमेजिंग में, चट्टान की नोक और उसके चारों ओर उठने वाली सफेद लहरों और फोम का तालमेल इसे एक विशालकाय जीव जैसा भ्रम देता है. इस प्रकार, Google Earth की यह सनसनीखेज "खोज" आखिर में एक आकर्षक चट्टान साबित हुई, जिसने क्षण भर के लिए समुद्री राक्षसों की पुरानी कहानियों को फिर से ज़िंदा कर दिया था.