/क्या धरती से टकरा सकता है सूरज से निकला ये लावा? भारत के आसमान में दिखेगी रंग बिरंगी रोशनी

6 जून की सुबह सूरज पर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था. सूरज के जिस क्षेत्र में यह विस्फोट हुआ, वैज्ञानिकों ने उसे एक्टिव रीजन 4461 नाम दिया है. इस विस्फोट के कारण करीब एक अरब टन वजनी चुंबकीय प्लाज्मा का बादल अंतरिक्ष में निकला है. प्लाज्मा, सूरज की अत्यधिक गर्म गैसों और चुंबकीय ऊर्जा का मिश्रण होता है.यह बादल एक सौर तूफान की तरह सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है. इसकी रफ्तार लगभग 1400 किलोमीटर प्रति सेकेंड बताई जा रही है. इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस गति से कोई वस्तु महज एक सेकेंड में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी तय कर सकती है. वहीं, इसी रफ्तार से यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति लगभग 30 सेकेंड में पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा सकता है.
सूरज से हर सेकेंड अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकलती है, अगर उसका एक बड़ा विस्फोट सीधे हमारी धरती को प्रभावित कर दे, तो क्या होगा? सूर्य पर जो विस्फोट हुआ है, उसकी ऊर्जा 13 हजार परमाणु हथियारों को एक साथ विस्फोटित करने से उत्पन्न ऊर्जा से भी लाखों गुना अधिक बताई जाती है. यदि इतनी विशाल ऊर्जा सीधे पृथ्वी पर आ जाए, तो हमारी हरी-भरी धरती एक पल में मलबे और गैस के गुबार में बदल सकती है. पलक झपकते ही महासागर भाप बनकर उड़ सकते हैं और मानव सभ्यता का अस्तित्व समाप्त हो सकता है. यह ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी को 80 हजार बार नष्ट करने के बराबर मानी जाती है.
नासा और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसियों ने इसे लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है. अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इसे जी-3 श्रेणी का भू-चुंबकीय तूफान बताया है, जो बढ़कर जी-4 स्तर तक पहुंच सकता है. इसका सीधा असर हमारी आधुनिक तकनीक और संचार प्रणालियों पर पड़ सकता है. मित्रो, इस खगोलीय घटना के कारण आपके मोबाइल नेटवर्क, GPS सेवाओं और अन्य संचार प्रणालियों में अस्थायी व्यवधान आ सकता है.
सूरज से आने वाला यह शक्तिशाली भू-चुंबकीय तूफान पृथ्वी से टकराएगा, तो यह वायुमंडल की ऊपरी परतों में मौजूद आवेशित कणों को प्रभावित कर सकता है. इसके कारण रेडियो संचार और सिग्नलों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है. यह तूफान वायुमंडल की उस ऊपरी परत को प्रभावित कर सकता है. जहां से कई संचार संकेत गुजरते हैं. इससे मोबाइल नेटवर्क, रेडियो संचार और GPS सेवाओं में रुकावट आने की आशंका बढ़ जाती है. इसके अलावा, हमारा पूरा मोबाइल और संचार तंत्र समय के सटीक तालमेल के लिए GPS उपग्रहों पर निर्भर करता है. यदि इस भू-चुंबकीय तूफान का असर उपग्रहों और उनके सिग्नलों पर पड़ता है. तो मोबाइल कंपनियों और संचार नेटवर्क को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. मित्रों इस घटना से बिजली के बड़े ग्रिड भी फेल हो सकते हैं.
साल 1989 में भी ऐसी घटना सामने आई थी. कनाडा के क्यूबेक शहर में ऐसा ही एक सौर तूफान टकराया था. उस समय वहां का पूरा बिजली ग्रिड फेल हो गया था. लाखों लोग करीब नौ घंटे तक पूरी तरह अंधेरे में रहे थे. इससे भी पीछे जाएं तो साल 1859 में एक महातूफान आया था. इतिहास में इसे कैरिंगटन इवेंट कहते हैं. तूफान की वजह से टेलीग्राफ के तारों में अचानक आग लग गई थी. काम करने वाले कर्मचारियों को बिजली के झटके लगे थे. दो साल पहले मई 2024 में भी एक बड़ा सौर तूफान आया था. उस समय कई जगह GPS सिग्नलों में दिक्कत आई थी. इसलिए मोबाइल नेटवर्क ठप होने का डर बिल्कुल सच है.
सूरज के उस हिस्से में चुंबकीय रेखाएं अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह उलझ गई थीं. यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप किसी रबर बैंड को बहुत ज्यादा मरोड़ दें. जब आप रबर बैंड को जरूरत से ज्यादा खींचते हैं तो वह झटके से टूट जाता है. इस सौर घटना में भी ऐसा ही यही हुआ है. चुंबकीय रेखाएं अचानक टूट गईं. और ये आपस में जुड़ गईं. इस कारण बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निकली. यही ऊर्जा अब सौर कण को समेटे पृथ्वी की तरफ तूफान के रूप में बढ़ रही है. इस तूफान से बचने के लिए हमारी पृथ्वी के पास एक डिफेंस मैकेनिज्म भी मौजूद है. जब भी सूर्य की सतह पर तूफान आता है. तो वहां से ज्यादा ऊर्जा और चार्ज वाले सूक्ष्म कण धरती की ओर तेजी से आने लगते हैं. धरती और यहां के जीवन को कोई नुकसान ना पहुंचे. इसके लिए धरती का चुंबकीय कवच एक ढाल का काम करता है.
जब ये सौर कण पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं के संपर्क में आते हैं. तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से फोटोन निकलते हैं. इसका असर ये होता है कि वे अलग-अलग रंगों में चमकने लगते हैं. इन रंग बिरंगे प्रकाश को विज्ञान की भाषा में ऑरोरा कहते हैं. इसे नॉदर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है.
यह खूबसूरत नजारा आम तौर पर सिर्फ नॉर्वे या अलास्का जैसे बर्फीले देशों में ही दिखता है. लेकिन इस बार तूफान इतना शक्तिशाली है कि यह नजारा भारत में भी दिखेगा. भारत में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर आसमान रंगीन हो जाएगा. वहां के लोगों को आसमान में हरे और लाल रंग की चमकीली चादर दिखाई देगी. अगर आप खगोलीय घटनाओं के शौकीन हैं या प्राकृतिक नजारों का आनंद लेना चाहते हैं. तो आज की रात आसमान की ओर नजर जरूर रखें.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.