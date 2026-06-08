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क्या धरती से टकरा सकता है सूरज से निकला ये लावा? भारत के आसमान में दिखेगी रंग बिरंगी रोशनी

सूरज की सतह पर हुआ विस्फोट तेज मैग्नेटिक तूफान धरती की तरफ बढ़ रहा है. इस तूफान की वजह से भारत के उत्तरी हिस्से में नॉर्दन लाइट्स नजर आ सकती है.

Written ByShilpa
Published: Jun 08, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:47 PM IST
क्या धरती से टकरा सकता है सूरज से निकला ये लावा? भारत के आसमान में दिखेगी रंग बिरंगी रोशनी

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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