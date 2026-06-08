/क्या धरती से टकरा सकता है सूरज से निकला ये लावा? भारत के आसमान में दिखेगी रंग बिरंगी रोशनी

सूरज के उस हिस्से में चुंबकीय रेखाएं अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह उलझ गई थीं. यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप किसी रबर बैंड को बहुत ज्यादा मरोड़ दें. जब आप रबर बैंड को जरूरत से ज्यादा खींचते हैं तो वह झटके से टूट जाता है. इस सौर घटना में भी ऐसा ही यही हुआ है. चुंबकीय रेखाएं अचानक टूट गईं. और ये आपस में जुड़ गईं. इस कारण बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निकली. यही ऊर्जा अब सौर कण को समेटे पृथ्वी की तरफ तूफान के रूप में बढ़ रही है. इस तूफान से बचने के लिए हमारी पृथ्वी के पास एक डिफेंस मैकेनिज्म भी मौजूद है. जब भी सूर्य की सतह पर तूफान आता है. तो वहां से ज्यादा ऊर्जा और चार्ज वाले सूक्ष्म कण धरती की ओर तेजी से आने लगते हैं. धरती और यहां के जीवन को कोई नुकसान ना पहुंचे. इसके लिए धरती का चुंबकीय कवच एक ढाल का काम करता है.