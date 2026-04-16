समंदर के ऊपर 'बादलों का तांडव'! महातूफान 'सिनलाकु' का खौफनाक मंजर आया सामने; सैटेलाइट ने खींची तस्वीरें

Sinlaku Satellite Images: साल 2026 में क्या फिर कोई महातूफान तबाही मचाने वाला है? अंतरिक्ष में तैनात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जो डरा देने वाली हैं. इस समय उत्तर प्रशांत महासागर में उठा तूफान सिनलाकु सबसे शक्तिशाली तूफान बन गया है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई तस्वीरें इस तूफान की भयावहता को दिखाती हैं. तस्वीरों में तूफान की आंख बहुत ही स्पष्ट और डरावनी नजर आ रही है, जो इसके खतरनाक होने का संकेत है.

280 किमी प्रति घंटे की रफ्तार

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार सिनलाकु तूफान अब एक कैटेगरी-5 के लेवल का बहुत ही हिंसक तूफान बन गया है. इसकी हवाओं की रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह इस साल का अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान बन गया है. अप्रैल के मध्य में विकसित हुए इस तूफान ने मारियाना द्वीप समूह की तरफ बढ़ते समय बहुत ही कम समय में अपनी ताकत दोगुनी कर ली है.

The strongest storm of 2026 - Super Typhoon Sinlaku - seen LIVE from space. Add Zee News as a Preferred Source mph winds. Category 5. Captured by Sens cameras on the ISS pic.twitter.com/83uZgxss8E — sen (@sen)

द्वीपों पर भारी तबाही

सैटेलाइट से मिले डेटा के मुताबिक बीते 14 और 15 अप्रैल को इस टायफून ने सायपन, टिनियन और रोटा जैसे द्वीपों पर भयंकर तबाही मचाई है. सुपर टाइफून सिनलाकु ने बुधवार को सुबह होने से पहले कई घंटों तक उत्तरी मारियाना द्वीप समूह पर हमला किया. यह धीमा होकर भी टिनियन और सैपान द्वीपों पर ज्यादा नुकसान पहुंचाता रहा. इन द्वीपों पर लगभग 50,000 लोग रहते हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि अब कुछ दिनों में यह कमजोर होकर धीमा पड़ने की उम्मीद है.

वैज्ञानिकों के लिए बना शोध का विषय

सिनलाकु न सिर्फ अपनी विनाशकारी क्षमता बल्कि अपनी बनावट की वजह से भी चर्चा में है. NOAA-20 सैटेलाइट ने रात के समय इस तूफान के ऊपर ग्रेविटी वेव्स यानी गुरुत्वाकर्षण लहरें को रिकार्ड किया है. ये लहरें अंतरिक्ष की ऊपरी परतों में चमकती हुई झुर्रियों जैसी दिखाई दे रही हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एयरग्लो कहते हैं.

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बहुत अलग है इस साल का मौसम

मौसम विभाग के जानकार इस बात को लेकर हैरान हैं कि साल 2026 के शुरुआत में ही इतने शक्तिशाली तूफान देखने को मिल रहे हैं. सिनलाकु इस साल का दूसरा कैटेगरी-5 तूफान है, इससे पहले चक्रवात होरासियो आया था. ज्यादातर उत्तर-पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अप्रैल के महीने में इतने घातक तूफान नहीं आते. अभी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मैला और वियानु जैसे तूफान एक्टिव हैं जो एक असामान्य और तीव्र चक्रवात सीजन की ओर इशारा कर रहे हैं.

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