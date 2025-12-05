रामानुजन का 100 साल पुराना फॉर्मूला बना मॉडर्न साइंस का सुपर टूल, IISC वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा

Science News: 1914 में एक महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने दुनिया के सामने pi का मान निकालते हुए 17 अलग-अलग सूत्र दिए. यह एक बहुत ही जरूरी और प्रसिद्ध गणितीय संख्या (Mathematical Number)है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है. ये कम समय और कम मेहनत में pi का मान बहुत सारे सही अंकों तक निकाल सकते थे. आज 100 साल से ज्यादा का समय हो गया है फिर भी गणितज्ञ pi का मान बिल्कुल सटीक निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं. इसकी मदद से वैज्ञानिक सैकड़ों खरब अंकों तक पाई का मान निकाल चुके हैं.

क्या है IISC का नया शोध?

IISC के उच्च ऊर्जा भौतिकी केंद्र के वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि शुद्ध गणित के लिए Ramanujan ने जो फॉर्मूला बनाए थे वे High Energy Physics के गणित से गहराई से जुड़े हुए हैं. IISC के प्रोफेसर अनिंदा सिन्हा ने कहा, आजकल वैज्ञानिक pi का मान 200 खरब अंकों तक निकालते हैं. इसके लिए वे 'चुडनोव्स्की एल्गोरिथम' नाम का तरीका इस्तेमाल करते हैं. यह तरीका असल में रामानुजन के ही काम पर आधारित है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजे छिपे हुए 'वर्महोल', वैज्ञानिक बोले- कहीं ये स्पेस की सुरंगें तो नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

रामानुजन के काम का नतीजा

वैज्ञानिकों की यह खोज सीधे तौर पर अनुरूप क्षेत्र सिद्धांत (Conformal Field Theory) नाम की एक गणितीय ढांचे तक ले गई. यह सिद्धांत उन भौतिक प्रणालियों (Physical Systems) को समझने में मदद करता है जो पैमाने में बदलाव होने पर भी नहीं बदलती. आसान शब्दों में कहें तो, अगर आप इन प्रणालियों को जूम इन या जूम आउट करें तब भी उनकी बनावट और रूप वैसा ही रहता है.

ब्लैक होल और उसकी जटिल समस्याएं

इस बड़े सिद्धांत के एक छोटे हिस्से जिसे लघुगणकीय अनुरूप क्षेत्र सिद्धांत (Logarithmic Conformal Field Theories) कहते हैं, पर वैज्ञानिकों ने खास ध्यान दिया. ये मॉडल फिजिक्स के कई मुश्किल सवालों को सॉल्व करते हैं जैसे, रिसाव (Percolation), द्रवों में अशांत प्रवाह (Turbulent Flow) और ब्लैक होल की बिल्कुल सटीक विवरण.

इस शोध से क्या सामने आया?

हर उदाहरण में वैज्ञानिकों को वहीं मूल गणितीय ढांचा मिला जो उन्होंने रामानुजन के सूत्रों में देखा था. इस समानता का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर सिन्हा और भट्ट ने उन जटिल भौतिक समस्याओं (Complex Physics Problems) से जुड़ी चीजों को बहुत जल्दी और कुशलता से सॉल्व कर लिया. यह ठीक वैसा ही था जैसे रामानुजन के सूत्र pi के अंको की गणना को तेज कर देते हैं.

क्या निकला शोध का रिजल्ट?

वैज्ञानिक भट्ट ने कहा, किसी भी मैथ्स में आपको लगभग हमेशा कोई-न-कोई भौतिक प्रणाली (Physics System) मिलती है जो वास्तव में उन गणित को दिखाती है. रामानुजन को शायद खुद यह बात पता नहीं थी लेकिन उनकी प्रेरणा भले ही सिर्फ गणित थी पर वो अनजाने में ही ब्लैक होल, विक्षोभ (Disturbance) रिसाव और कई तरह की बाकी फिजिक्स की चीजों की भी स्टडी कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर दिखी विशाल 'तितली', ESA के मार्स एक्सप्रेस ने भेजी गजब की 3D तस्वीर

इस शोध का क्या महत्व है?

यह नया शोध दिखाता है कि रामानुजन की गणितीय विरासत केवल pi की गणना तक ही सीमित नहीं है. उनके सूत्र अब विक्षोभ और ब्लैक होल फिजिक्स जैसे मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए बहुत ही जरूरी उपकरण के तौर पर सामने आ रहे हैं. ये Mathematical Formula अब भौतिकविदों को इन क्षेत्रों में जटिल गणनाओं तो तेज करने और उन्हें आसानी से करने में मदद कर रहे हैं.