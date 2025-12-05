Advertisement
trendingNow13029526
Hindi Newsविज्ञान

रामानुजन का 100 साल पुराना फॉर्मूला बना मॉडर्न साइंस का सुपर टूल, IISC वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा

Black Hole: महान गणितज्ञ रामानुजन ने पाई का मान निकालने के लिए जो बहुत पुराना सूत्र दिया था वह आज के मॉडर्न साइंस में भी काम आ रहा है. IISC के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि यह सूत्र ब्लैक होल को समझने वाले नियमों में अपने आप ही शामिल है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रामानुजन का 100 साल पुराना फॉर्मूला बना मॉडर्न साइंस का सुपर टूल, IISC वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा

Science News: 1914 में एक महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने दुनिया के सामने pi का मान निकालते हुए 17 अलग-अलग सूत्र दिए. यह एक बहुत ही जरूरी और प्रसिद्ध गणितीय संख्या (Mathematical Number)है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है. ये कम समय और कम मेहनत में pi का मान बहुत सारे सही अंकों तक निकाल सकते थे. आज 100 साल से ज्यादा का समय हो गया है फिर भी गणितज्ञ pi का मान बिल्कुल सटीक निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं. इसकी मदद से वैज्ञानिक सैकड़ों खरब अंकों तक पाई का मान निकाल चुके हैं. 

क्या है IISC का नया शोध?
IISC के उच्च ऊर्जा भौतिकी केंद्र के वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि शुद्ध गणित के लिए Ramanujan ने जो फॉर्मूला बनाए थे वे High Energy Physics के गणित से गहराई से जुड़े हुए हैं. IISC के प्रोफेसर अनिंदा सिन्हा ने कहा, आजकल वैज्ञानिक pi का मान 200 खरब अंकों तक निकालते हैं. इसके लिए वे 'चुडनोव्स्की एल्गोरिथम' नाम का तरीका इस्तेमाल करते हैं. यह तरीका असल में रामानुजन के ही काम पर आधारित है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजे छिपे हुए 'वर्महोल', वैज्ञानिक बोले- कहीं ये स्पेस की सुरंगें तो नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

रामानुजन के काम का नतीजा
वैज्ञानिकों की यह खोज सीधे तौर पर अनुरूप क्षेत्र सिद्धांत (Conformal Field Theory) नाम की एक गणितीय ढांचे तक ले गई. यह सिद्धांत उन भौतिक प्रणालियों (Physical Systems) को समझने में मदद करता है जो पैमाने में बदलाव होने पर भी नहीं बदलती. आसान शब्दों में कहें तो, अगर आप इन प्रणालियों को जूम इन या जूम आउट करें तब भी उनकी बनावट और रूप वैसा ही रहता है. 

ब्लैक होल और उसकी जटिल समस्याएं
इस बड़े सिद्धांत के एक छोटे हिस्से जिसे लघुगणकीय अनुरूप क्षेत्र सिद्धांत (Logarithmic Conformal Field Theories) कहते हैं, पर वैज्ञानिकों ने खास ध्यान दिया. ये मॉडल फिजिक्स के कई मुश्किल सवालों को सॉल्व करते हैं जैसे, रिसाव (Percolation), द्रवों में अशांत प्रवाह (Turbulent Flow) और ब्लैक होल की बिल्कुल सटीक विवरण.

इस शोध से क्या सामने आया?
हर उदाहरण में वैज्ञानिकों को वहीं मूल गणितीय ढांचा मिला जो उन्होंने रामानुजन के सूत्रों में देखा था. इस समानता का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर सिन्हा और भट्ट ने उन जटिल भौतिक समस्याओं (Complex Physics Problems) से जुड़ी चीजों को बहुत जल्दी और कुशलता से सॉल्व कर लिया. यह ठीक वैसा ही था जैसे रामानुजन के सूत्र pi के अंको की गणना को तेज कर देते हैं. 

क्या निकला शोध का रिजल्ट?
वैज्ञानिक भट्ट ने कहा, किसी भी मैथ्स में आपको लगभग हमेशा कोई-न-कोई भौतिक प्रणाली (Physics System) मिलती है जो वास्तव में उन गणित को दिखाती है. रामानुजन को शायद खुद यह बात पता नहीं थी लेकिन उनकी प्रेरणा भले ही सिर्फ गणित थी पर वो अनजाने में ही ब्लैक होल, विक्षोभ (Disturbance) रिसाव और कई तरह की बाकी फिजिक्स की चीजों की भी स्टडी कर रहे थे. 

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर दिखी विशाल 'तितली', ESA के मार्स एक्सप्रेस ने भेजी गजब की 3D तस्वीर

इस शोध का क्या महत्व है?
यह नया शोध दिखाता है कि रामानुजन की गणितीय विरासत केवल pi की गणना तक ही सीमित नहीं है. उनके सूत्र अब विक्षोभ और ब्लैक होल फिजिक्स जैसे मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए बहुत ही जरूरी उपकरण के तौर पर सामने आ रहे हैं. ये Mathematical Formula अब भौतिकविदों को इन क्षेत्रों में जटिल गणनाओं तो तेज करने और उन्हें आसानी से करने में मदद कर रहे हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

facts about srinivasa ramanujanamazing facts about black hole

Trending news

गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
DNA
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
Omar Abdullah
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
Litera
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
india russia news in hindi
कैसे इंटरनेशनल जूनियर से ग्लोबल लीडर बने मोदी? 24 साल में पुतिन बने भरोसेमंद सहयोगी
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
Punjab news in hindi
जापान दौरे में CM मान ने भरी पंजाब की झोली, मिला 500 करोड़ रूपये के निवेश का वादा
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
Putin India Visit 2025
चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को ये परिभाषा बदलनी होगी
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
Indian Navy
जंग छिड़ी तो भारतीय नौसेना के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा पाकिस्तान?
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात
india russia news in hindi
30 घंटे का ब्लॉकबस्टर शो शुरू! मोदी और पुतिन में हुई 100 अरब डॉलर वाली मुलाकात