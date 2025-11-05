Advertisement
Matrix: आपकी हकीकत डिजिटल नहीं! वैज्ञानिकों ने बताया- 'हमारी सोच से ज्यादा अजीब है असलियत'

Science News: वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में एक गणितीय खोज की है जो सिमुलेशन सिद्धांत पर चल रही बहस को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है. उनके निष्कर्ष क्वांटम गुरुत्व और पुराने तर्कों पर आधारित हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:19 PM IST
Matrix Simulation Theory: अंतर्राष्ट्रीय भौतिकविदों(Physicists)की एक टीम ने एक नया अध्ययन किया है जिसमें उन्होंने गणितीय सीमाएं बताई हैं. उनका दावा है कि ये सीमाएं इस संभावना को खारिज करती हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है. शोधकर्ताओं ने तर्क दिया है कि भौतिक वास्तविकता की पूरी जटिलता को कंप्यूटर पर दिखाना न केवल तकनीकी रूप से असंभव है बल्कि गणितीय रूप से भी असंभव है. यह शोध जर्नल ऑफ होलोग्राफी एप्लीकेशन्स इन फिजिक्स में छपा है.

क्या है सिमुलेशन थ्योरी की चुनौती?
इसने उस बढ़ती हुई सोच को चुनौती दी है कि हमारा ब्रह्मांड किसी बहुत बड़े कंप्यूटर का नतीजा हो सकता है. यह विचार पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों को आकर्षित करता रहा है. शोध के लेखकों के अनुसार वास्तविकता की बनावट को कंप्यूटर के एल्गोरिदम से नहीं समझा जा सकता जिससे सिमुलेशन की बात खारिज हो जाती है.

क्या है सिमुलेशन विचार?
यह विचार कि इंसान एक कंप्यूटर से बनाई गई दुनिया में रह रहे हैं इसे दार्शनिक निक बोस्ट्रोम ने 2003 में मशहूर किया था. यह विचार कहता है कि बहुत विकसित सभ्यताएं(Advanced Civilizations)भविष्य में सोचने समझने वाले जीवों की नकल कर सकती हैं. हाल के सालों में Elon Musk समेत कई मशहूर लोगों ने सार्वजनिक रूप से इस बात की संभावना जताई है.

वैज्ञानिकों का नया तर्क
वैज्ञानिक अंदाजा लगाने के बजाय कि कंप्यूटर कितने आगे बढ़ेंगे इस बात की जांच करते हैं कि क्या सिमुलेशन गणितीय रूप से भौतिकी के नियमों के हिसाब से सही बैठता है या नहीं. इस जांच से वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई भी कंप्यूटर नियम पूरे ब्रह्मांड की पूरी तरह से नकल नहीं कर सकता. ऐसा इसलिए क्योंकि सभी प्राकृतिक घटनाओं को गिनने लायक नियमों(Calculable Set of Rules)में बदला नहीं जा सकता.

किस पर आधारित है नया अध्ययन?
यह नया अध्ययन क्वांटम गुरुत्व पर आधारित है. यह विज्ञान का वह क्षेत्र है जो समझाता है कि अंतरिक्ष और समय जैसी चीजें ज्यादा बुनियादी भौतिक संरचनाओं से कैसे बनती हैं. Research Paper के अनुसार, इस बात की जरूरत है कि हम अंतरिक्ष और समय को सिर्फ एक पृष्ठभूमि ना मानकर उसे बुनियादी क्वांटम सूचनात्मक अवस्थाओं(Quantum informational states) का नतीजा मानें.

कंप्यूटर नहीं बना सकता ऐसी दुनिया
इस सोच के हिसाब से ब्रह्मांड को किसी कंप्यूटर सिमुलेशन के तौर पर नहीं बल्कि कुछ मूलभूत नियमों पर बनी प्रणाली के तौर पर देखा जाता है. इन नियमों की सीमाएं कंप्यूटर की गणनाओं से कहीं ज्यादा है. वैज्ञानिकों ने मेटा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नाम का एक ढांचा बनाया है. उनका लक्ष्य इस विचार को साबित करना है कि भौतिकी के नियमों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें मशीनें दोबारा नहीं बना सकतीं.

