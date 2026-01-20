Advertisement
शरीर पर पड़ते ही कवच बन जाता है ये पाउडर, एक सेकेंड में रोक देता है खून; वैज्ञानिकों ने कर दिखाया करिश्मा

शरीर पर पड़ते ही 'कवच' बन जाता है ये पाउडर, एक सेकेंड में रोक देता है खून; वैज्ञानिकों ने कर दिखाया करिश्मा

Instant Blood Clot Powder: वैज्ञानिकों ने खास मेडिकल पाउडर तैयार किया है. यह घाव पर डालते ही एक सेकंड के अंदर खून बहना रोक देता है. यह पाउडर युद्ध, सड़क हादसे और आपदा जैसी मुश्किल परिस्थितियों में जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है. इसे दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है. शुरुआती टेस्ट में इसके नतीजे काफी असरदार बताए गए हैं.

Jan 20, 2026, 01:10 PM IST
शरीर पर पड़ते ही 'कवच' बन जाता है ये पाउडर, एक सेकेंड में रोक देता है खून; वैज्ञानिकों ने कर दिखाया करिश्मा

Instant Blood Clot Powder: अगर किसी युद्ध या बड़े हादसे में कोई व्यक्ति बुरी तरह घायल हो जाए. उसका खून तेजी से बह रहा हो तो ऐसे में अगर सिर्फ एक सेकंड में खून रुक जाए, तो उसकी जान बच सकती है. अब ऐसा मुमकिन हो सकता है. दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने नया मेडिकल पाउडर बनाया है जो घाव पर छिड़कते ही खून को तुरंत रोक देता है. बता दे कि यह पाउडर दक्षिण कोरिया के एक विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक टीम ने बनाया है. वैज्ञानिकों ने इसे अध्ययन के दौरान कई लोगों पर आजमाया. इसके नतीजे काफी अच्छे पाए गए. इस रिसर्च को साइंटिफिकडेली नाम की पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया है. वैज्ञानिकों ने इस पाउडर का नाम एनीसीएल पाउडर रखा है.

पाउडर कैसे करता है काम
वैज्ञानिकों के मुताबिक यह पाउडर किसी खुले घाव पर डाला जाता है और खून के संपर्क में आता है. यह एक सेकंड के अंदर जैल में बदल जाता है. यह जैल तुरंत घाव पर एक मजबूत परत बना लेता है. जिससे खून बहना रुक जाता है. खास बात यह है कि इसके लिए पट्टी बांधने या दबाव देने की भी जरूरत नहीं पड़ती.

पाउडर किस चीज से बना?
यह पाउडर पूरी तरह प्राकृतिक और शरीर के लिए सुरक्षित चीजों से बनाया गया है. इसमें एल्गिनेट और गेलन गम का इस्तेमाल किया गया है. एल्गिनेट एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पानी या खून में मौजूद कैल्शियम के संपर्क में आते ही जैल बना लेता है. वहीं गेलन गम भी एक सुरक्षित प्राकृतिक गम है. यह बैक्टीरिया से बनता है और चीजों को जोड़कर मजबूत परत बनाने का काम करता है.

तीन तरीकों से रोकता है खून
वैज्ञानिकों ने बताया कि यह पाउडर घाव पर डालते ही तीन अलग-अलग तरीकों से एक साथ काम करता है. यही वजह है कि खून बहुत तेजी से रुक जाता है. यह किसी भी तरह और किसी भी आकार के घाव पर असरदार है.

बता दें कि इस पाउडर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गर्मी, नमी और बेहद कठिन हालात में भी सुरक्षित रहता है. इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है. इसलिए युद्ध के मैदान, सड़क हादसे, भूकंप, बाढ़ या दूसरी आपदाओं में यह पाउडर बेहद काम का साबित हो सकता है.

बच सकती लांखों जिंदगियां
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज आने वाले समय में लाखों जिंदगियां बचा सकती है. खासतौर पर उन जगहों पर जहां तुरंत इलाज मिलना मुश्किल होता है. यह पाउडर आपात स्थिति में एक बड़ा सहारा बन सकता है. मेडिकल दुनिया में एक अहम बदलाव ला सकता है.

यह भी पढ़ें: मर्दों के स्पर्म में 'सेंध' लगा रहा ये Silent Killer! वैज्ञानिकों ने पकड़ा ' माइक्रो दुश्मन', अगली पीढ़ी पर मंडरा रहा खतरा

 

