समंदर के अंधेरों से निकला 500 साल पुराना रहस्य! 2,500 मीटर नीचे मिला 16वीं सदी का जहाज, इतिहासकार बोले...

16th-century ship: फ्रांस के तट के पास 2,500 मीटर गहराई में मिला 16वीं सदी का कैमारात 4 जहाज लगभग सही हालत में है, जिसमें उस दौर के व्यापारिक सामान आज भी सुरक्षित हैं. 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 01:19 PM IST
16th-century ship: भूमध्य सागर की गहराइयों में वैज्ञानिकों ने रहस्यमयी खोज की है. फ्रांस के दक्षिणी तट के पास, समुद्र की सतह से करीब 2,500 मीटर नीचे, 16वीं सदी का एक व्यापारिक जहाज मिला है. यह जहाज अब कैमारात 4 नाम से जाना जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी यह जहाज लगभग सही हालत में समुद्र की तलहटी पर पड़ा है. इसके आसपास घड़े, प्लेटें और धातु की छड़ें बिखरी हुई हैं, जैसे इन्हें कल ही रखा गया हो.

30 मीटर लंबा लकड़ी का जहाज
इस जहाज की खोज मार्च 2025 में उस समय हुई, जब फ्रांसीसी नौसेना समुद्र में अभ्यास कर रही थी. सोनार मशीन में समुद्र तल पर एक अजीब आकृति दिखी. इसके बाद पानी के नीचे चलने वाले कैमरे भेजे गए, जिनमें लगभग 30 मीटर लंबा लकड़ी का जहाज साफ नजर आया. इतनी गहराई पर पानी बहुत ठंडा, अंधेरा और शांत होता है, इसी कारण यह जहाज तूफानों और लुटेरों से बचा रहा.

सामान लेकर फ्रांस जा रहा था जहाज
जब विशेषज्ञों ने वीडियो फुटेज को ध्यान से देखा, तो उन्हें जहाज के भीतर सजे हुए मिट्टी के घड़े दिखाई दिए. इन घड़ों पर फूलों की डिजाइन और धार्मिक चिन्ह बने थे. साथ ही पीले रंग की प्लेटें, लोहे की छड़ें, तोपें, लंगर और खाना पकाने के बर्तन भी मिले. इससे साफ होता है कि यह एक सामान्य व्यापारिक जहाज था, जो इटली जैसे क्षेत्रों से सामान लेकर फ्रांस या स्पेन की ओर जा रहा था.

इतनी गहराई पर इंसान खुद नहीं पहुंच सकता, इसलिए पूरा अध्ययन मशीनों की मदद से हो रहा है. रोबोट कैमरे और खास उपकरणों से जहाज की तस्वीरें ली जा रही हैं. वैज्ञानिक इस जहाज का एक डिजिटल मॉडल बनाने की योजना में हैं, ताकि लोग बिना नुकसान पहुंचाए इसे देख और समझ सकें. इससे आने वाली पीढ़ियों को इतिहास को करीब से जानने का मौका मिलेगा.

इस खोज ने यह भी दिखाया कि आज का प्रदूषण समुद्र की सबसे गहरी जगहों तक पहुंच चुका है. जहाज के पास प्लास्टिक की बोतलें और जाल भी मिले हैं. फिलहाल इस जहाज को बाहर निकालने की योजना नहीं है. वैज्ञानिक मानते हैं कि इसे वहीं सुरक्षित रखना ही बेहतर है. यह खोज हमें न सिर्फ पुराने व्यापार की जानकारी देती है, बल्कि समुद्र की रक्षा का महत्व भी समझाती है.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

Mediterranean Sea

