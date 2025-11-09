3I/ATLAS ने एक बार फिर वैज्ञानिकों को चौंकाया, मीरकैट टेलीस्कोप ने पकड़ी एलियन जैसी रेडियो तरंगें

3I ATLAS Emits First Signal: दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ी रेडियो दूरबीन है जिसका नाम मीरकैट है. इस दूरबीन ने Interstellar Comet 3I/ATLAS से आए रेडियो सिग्नल को पकड़ा है. यह सिग्नल OH अणु, जिसे हाइड्रॉक्सिल मूलक कहते हैं, की वजह से था जो रेडियो तरंगों को सोख लेते हैं. ये OH सिग्नल 1.665 और 1.667 गीगाहर्टज की रेडियो आवृत्तियों(Radio Frequencies)पर 2 खास लाइनों के रूप में दिखाई दिए. वैज्ञानिकों ने 20 और 28 सितंबर को भी यह इस सिग्नल को पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे. सफलता मिली 24 अक्टूबर को जब 3I/ATLAS सूर्य से 3.76 डिग्री दूर था.

कैसे आया ये सिग्नल?

हार्वर्ड के वैज्ञानिक एवी लोएब ने बताया कि, 3I/ATLAS की धरती के चारों ओर तेज गति की वजह से OH सिग्नल में डॉप्लर बदलाव हुआ है. जब यह रेडियो सिग्नल मिला उस समय 3I/ATLAS और सूर्य के बीच की दूरी धरती और सूर्य की दूरी से 1.38 गुना ज्यादा थी. वैज्ञानिक लोएब ने बताया कि 3I/ATLAS की सतह से अणु लगभग 230 डिग्री केल्विन तापमान पर निकल रहे थे.

क्या है 3I/ATLAS?

इस पिंड को 1 जुलाई को खोजा गया था और यह इसकी पहली रेडियो खोज है. तब से 3I/ATLAS ने कई अजीब चीदें दिखाई हैं जिससे वैज्ञानिक हैरान हैं. इसकी कोई Tail नहीं है जैसी आम धूमकेतुओं में होती है. ब्लकि, शुरुआत में इसकी एक Anti-Tail थी जो सूर्य से दूर जाने की बजाय सूर्य की तरफ इशारा कर रही थी.

क्या है WOW सिग्नल?

वैज्ञानिक लोएब ने पहले अंदाजा लगाया था कि 1977 में मिला रहस्यमय WOW Signal शायद इसी पिंड 3I/ATLAS ने भेजा था. अपनी कैलकुलेशन के बाद उन्होंने मीरकैट जैसी रेडियो दूरबीन से पिंड से आने वाले रेडियो सिग्नल खोजने को कहा. लोएब ने बताया कि, अभी तक हमें OH अवशोषण सिग्नल के अलावा कोई सीधी रेडियो सिग्नल नहीं मिला है. हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि 16 मार्च 2026 को जब यह पिंड Jupiter से 5.3 करोड़ किमी दूर होगा तब जूनो स्पेसक्राफ्ट अपने एंटीना की मदद से रेडियो सिग्नल की खोज करेगा.