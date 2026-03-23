पढ़ाई छोड़... देखा समंदर को प्लास्टिक मुक्त करने का सपना, बना दिया कचरा खाने वाला रोबोट; अब साफ होंगे दुनिया के महासागर

Ocean Cleanup Mission: आज के समय में जहां 16 साल के लड़के-लड़कियां सोशल मीडिया, रील्स और वीडियो गेम्स में डूबे रहते हैं, वहीं एक लड़का ऐसा भी था जिसने समंदर की लहरों के बीच तैरते प्लास्टिक को देखकर एक ऐसा सपना पाल लिया, जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी. हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड के रहने वाले बोयान स्लाट (Boyan Slat) की, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़े कूड़ेदान यानी हमारे महासागरों को साफ करने का बीड़ा उठाया. आज उनकी बनाई तकनीक और 'कचरा खाने वाले रोबोट्स' ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. उन्होंने यह सपना तब देखा था जब वे ग्रीस में स्कूबा डाइविंग करने गए थे और वहां उन्हें मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक का कचरा दिखा.

एक गोताखोरी ने बदल दी जिंदगी

बोयान स्लाट की कहानी शुरू होती है ग्रीस के समुद्र तट से, जहां बोयान छुट्टियां मनाने गए थे और स्कूबा डाइविंग कर रहे थे. उन्होंने सोचा था कि पानी के नीचे उन्हें रंग-बिरंगी मछलियां दिखेंगी, लेकिन वहां का नजारा कुछ और ही था. बोयान को मछलियों से ज्यादा वहां प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें तैरती मिलीं. आम इंसान होता तो अफसोस जताकर घर आ जाता, लेकिन बोयान के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, क्या हम इसे साफ नहीं कर सकते? इसके बाद उन्होंने एक्सपर्ट्स से पूछा, तो जवाब मिला कि समंदर को साफ करने में हजारों साल लगेंगे और अरबों डॉलर का खर्च आएगा. लेकिन इस जिद्दी लड़के ने हार नहीं मानी. उसने स्कूल के एक प्रोजेक्ट के तौर पर एक ऐसा ढांचा तैयार किया, जो समंदर की लहरों का ही इस्तेमाल करके कचरे को एक जगह इकट्ठा कर सके.

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कैसे काम करता है ये 'कचरा खाने वाला' सिस्टम?

बोयान की संस्था द ओशन क्लीनअप (The Ocean Cleanup) ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, वह किसी जादू से कम नहीं है. उन्होंने पानी में तैरते हुए लंबे-लंबे बैरियर्स (Barriers) बनाए हैं. ये बैरियर्स समंदर की लहरों के साथ चलते हैं और रास्ते में आने वाले प्लास्टिक को एक U शेप में इकट्ठा कर लेते हैं. इसे आप समंदर का वैक्यूम क्लीनर भी कह सकते हैं. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि वे जाल के नीचे से निकल जाती हैं, जबकि प्लास्टिक ऊपर ही फंस जाता है. जब कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो एक जहाज आकर उसे निकाल लेता है और किनारे पर लाकर उसे रिसाइकिल (Recycle) कर दिया जाता है.

नदियों पर भी लगाम, ताकि समंदर रहे साफ

बोयान ने महसूस किया कि समंदर में 80% कचरा नदियों के जरिए आता है. इसके लिए उन्होंने इंटरसेप्टर (Interceptor) नाम का एक रोबोटिक जहाज बनाया. यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा (Solar Power) से चलता है और नदी के मुहाने पर खड़ा होकर सारा कचरा निगल लेता है. आज ये इंटरसेप्टर दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों को साफ कर रहे हैं.

हंसी उड़ाने वाले अब करते हैं सलाम

जब बोयान ने अपना प्लान पहली बार दुनिया के सामने रखा था, तो बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने उनका मजाक उड़ाया था. लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक बच्चे का सपना है. लेकिन आज 29 साल की उम्र में बोयान ने दिखा दिया कि अगर इरादे नेक हों, तो समंदर की लहरों को भी बदला जा सकता है. उनकी संस्था का लक्ष्य है कि साल 2040 तक समंदर से 90% तैरता हुआ प्लास्टिक हटा दिया जाए.

बोयान की टीम ने अब तक क्या किया?

बोयान की टीम ने प्रशांत महासागर के उस हिस्से से हजारों टन कचरा निकाला है, जो आकार में फ्रांस से भी बड़ा है. अब वे 1,000 ऐसी नदियों में अपने रोबोट लगा रहे हैं, जो दुनिया के 80% समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण की जिम्मेदार हैं. बोयान और उनकी टीम का कहना है कि वे लोग समंदर को साफ करके ही मानेंगे.

युवाओं के लिए प्रेरणा

बोयान स्लाट आज उन लाखों युवाओं के लिए मिसाल हैं, जो दुनिया बदलना चाहते हैं. उन्होंने साबित कर दिया कि एक अच्छा आइडिया और अटूट इरादा किसी भी बड़ी मशीन या सरकारी बजट से ज्यादा ताकतवर होता है. आज दुनिया के बड़े-बड़े बिजनेसमैन और इनवायरनमेंटलिस्ट बोयान के इस मिशन में उनके साथ खड़े हैं.

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