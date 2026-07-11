/डॉक्टर, कर्नल और SpaceX के पहले फ्लाइट सर्जन: जानिए कौन हैं भारतीय मूल के अनिल मेनन, जिन्हें नासा भेज रहा है अंतरिक्ष

जब भी कोई भारतीय या भारतीय मूल का व्यक्ति अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूता है, तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और राजा चारी के बाद अब एक और नाम दुनिया भर में गूंजने के लिए तैयार है - अनिल मेनन. अनिल मेनन कोई साधारण अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं, बल्कि उनका बायोडाटा इतना शानदार है कि कोई भी हैरान रह जाए. वे एक आपातकालीन डॉक्टर हैं, एयरोस्पेस मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, अमेरिकी वायुसेना में कर्नल रहे हैं और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) के पहले फ्लाइट सर्जन भी रह चुके हैं. अब वे नासा (NASA) के एक बेहद खास और बड़े मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
अनिल मेनन का पूरा नाम अनिल माधवन सैमोइलेंको मेनन है. उनका जन्म अमेरिका के मिनियापोलिस (मिनेसोटा) में हुआ था. उनका परिवार भारतीय और यूक्रेनी संस्कृतियों का एक खूबसूरत मेल है. भारत में उनके इस सफर को लेकर जबरदस्त उत्साह है क्योंकि वे वैश्विक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारतीय डायस्पोरा का नाम रोशन कर रहे हैं. अनिल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से न्यूरोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD) की डिग्री हासिल की. उन्होंने चिकित्सा और इंजीनियरिंग दोनों क्षेत्रों को अपनी ताकत बनाया.
नासा में आने से पहले अनिल मेनन एक बेहद चुनौतीपूर्ण और हाई-प्रोफाइल करियर जी रहे थे. वे एक इमरजेंसी डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे और साथ ही अमेरिकी वायुसेना में कर्नल के पद पर तैनात थे. साल 2018 में वे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) के पहले फ्लाइट सर्जन और बाद में मेडिकल डायरेक्टर बने. उन्होंने स्पेसएक्स के पहले मानव मिशन 'डेमो-2' और दुनिया के पहले ऑल-सिविलियन मिशन 'इंसपिरेशन4' के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था. इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और उनकी सेहत का पूरा जिम्मा संभाला.
साल 2021 में नासा ने 12,000 से अधिक आवेदकों में से अनिल मेनन को अपने एस्ट्रोनॉट ग्रुप 23 के लिए चुना. जनवरी 2022 से उन्होंने अपनी दो साल की कठिन ट्रेनिंग शुरू की. इस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने स्पेसक्राफ्ट सिस्टम, रोबोटिक्स, सर्वाइवल स्किल्स, रशियन भाषा और स्पेस वॉक (Spacewalk) का गहन अभ्यास किया. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और भविष्य के आर्टेमिस (Artemis) जैसे चांद के मिशन के लिए पूरी तरह क्वालिफाई हो गए.
अनिल मेनन 14 जुलाई को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रशियन सोयूज MS-29 (Soyuz MS-29) रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे. इस मिशन में उनके साथ दो रशियन कॉस्मोनाट्स प्योत्र दुब्रॉव और अन्ना किकिना भी होंगे. अनिल इस मिशन में एक फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर शामिल हो रहे हैं. वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर करीब आठ महीने का समय बिताएंगे. इस दौरान वे मानव शरीर पर जीरो ग्रेविटी के असर का अध्ययन करेंगे और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देंगे.
अनिल मेनन का पारिवारिक जीवन भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है. उनकी पत्नी अन्ना मेनन भी स्पेसएक्स में एक सीनियर इंजीनियर हैं और वे प्रसिद्ध 'पोलारिस डॉन' मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं. इतना ही नहीं, अन्ना भी अब नासा के एस्ट्रोनॉट ग्रुप 24 का हिस्सा बन चुकी हैं. दो बच्चों के साथ ह्यूस्टन में रहने वाले इस कपल के खून में ही जैसे अंतरिक्ष विज्ञान बसा हुआ है. अनिल का यह मिशन दुनिया को दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विज्ञान की ताकत हर मुश्किल पर भारी पड़ती है.