Advertisement
trendingNow13135950
Hindi Newsविज्ञान194 साल का हुआ जोनाथन, इसने देखे हैं दो विश्व युद्ध और 40 अमेरिकी राष्ट्रपति! जानिए क्या है लंबी उम्र का साइंटिफिक कारण

194 साल का हुआ 'जोनाथन', इसने देखे हैं दो विश्व युद्ध और 40 अमेरिकी राष्ट्रपति! जानिए क्या है लंबी उम्र का साइंटिफिक कारण

World's Oldest Living Land Animal: दक्षिण अटलांटिक महासागर के एक छोटे से द्वीप सेंट हेलेना (St. Helena) पर एक ऐसी हस्ती रहती है, जिसका जन्म तब हुआ था जब बिजली का बल्ब भी नहीं बना था. हम बात कर रहे हैं जोनाथन की, जो एक सेशेल्स जाइंट कछुआ (Seychelles Giant Tortoise) है. मार्च 2026 में जोनाथन 194 साल का हो गया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 10, 2026, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

194 साल का हुआ 'जोनाथन', इसने देखे हैं दो विश्व युद्ध और 40 अमेरिकी राष्ट्रपति! जानिए क्या है लंबी उम्र का साइंटिफिक कारण

World's Oldest Living Land Animal: इंसान की औसत उम्र 70-80 साल होती है. लेकिन दुनिया में आपने इंसानों से लंबी उम्र की बातें तो अक्सर सुनी ही होंगी. हर कोई चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा साल तक जीवित रहे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा भी जीव है जो 194 साल का हो चुका है. उसका जन्म 1832 में हुआ था और आज 2026 तक वह जीवित है. उसका नाम जोनाथन है और वह एक कछुआ है. यह न केवल दुनिया का सबसे उम्रदराज कछुआ है, बल्कि धरती पर जीवित सबसे पुराना थल जीव (Oldest Living Land Animal) भी है. यह दक्षिण अटलांटिक महासागर के एक छोटे से द्वीप सेंट हेलेना (St. Helena) में रहता है. तो आइए जानते हैं पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे उम्रदराज जोनाथन के बारे में.

19वीं सदी में हुआ था जन्म

माना जाता है कि इस कछुए का जन्म 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ था. उस समय दुनिया में न मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और न ही आज जैसी तेज रफ्तार जिंदगी. जब यह कछुआ पैदा हुआ था तब दुनिया बिल्कुल अलग थी. तब से लेकर आज तक यह जीव कई ऐतिहासिक बदलावों का गवाह बन चुका है. जोनाथन के जीवनकाल में दुनिया ने बहुत कुछ देखा है, जिसमें दो विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, चंद्रमा पर इंसान का पहला कदम और इंटरनेट का जन्म शामिल हैं. यहां तक कि उसने सेंट हेलेना के 30 से ज्यादा गवर्नरों का कार्यकाल भी देख रखा है.

कई पीढ़ियों को गुजरते देखा

इतनी लंबी उम्र के कारण इस कछुए ने अनगिनत पीढ़ियों को आते-जाते देखा है. जिस समय इसका जन्म हुआ था, उस दौर में बहुत सी चीजें आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थीं. समय के साथ दुनिया बदलती गई, लेकिन यह कछुआ धीरे-धीरे अपनी जिंदगी जीता रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- वैज्ञानिकों ने खोजा प्रदूषण का 'रामबाण' इलाज! दूध से बना दिया ऐसा प्लास्टिक...

एक छोटे से द्वीप पर बिताया जीवन

यह विशाल कछुआ लंबे समय से समुद्र के बीच स्थित एक द्वीप पर रह रहा है. वहां के लोग इसे बहुत खास मानते हैं. यह कछुआ अब उस जगह की पहचान बन चुका है और इसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. इसकी देखभाल करने वाले लोग भी इसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं.

194 साल की उम्र में कैसा है जोनाथन?

बढ़ती उम्र का असर जोनाथन पर भी पड़ रहा है, लेकिन वह आज भी काफी फुर्तीला लगता है. मोतियाबिंद के कारण जोनाथन अब देख नहीं सकता और उसकी सूंघने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है. हालांकि जोनाथन की सुनने की शक्ति आज भी कमाल की है. वह अपने देखभाल करने वाले (Vet) की आवाज पहचान लेता है. उसे अब भी फल और सब्जियां खाना बहुत पसंद है. उसके लिए खास तौर पर विटामिन से भरपूर डाइट तैयार की जाती है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम

जोनाथन का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 'दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित थलचर' और अब तक के सबसे उम्रदराज कछुए (Chelonian) के रूप में दर्ज है. इससे पहले यह रिकॉर्ड 'तूई मलिआ' नाम के कछुए के पास था. इसकी 1965 में 188 साल की उम्र में मौत हुई थी.

जोनाथन की लंबी उम्र का राज?

वैज्ञानिकों का मानना है कि जोनाथन की लंबी उम्र के पीछे उसकी प्रजाति के धीमे मेटाबॉलिज्म और सेंट हेलेना के शांत वातावरण का बड़ा हाथ है. कछुओं की यह प्रजाति तनावमुक्त जीवन जीती है और उनकी कोशिकाएं (Cells) बहुत धीरे-धीरे बूढ़ी होती हैं. जिस दुनिया में सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, वहां जोनाथन का शांत भाव से घास चरना हमें सिखाता है कि जीवन की असली खूबसूरती ठहरने और जीने में है.

यह भी पढ़ें:- आज धरती पर गिरेगा 600 किलो वाला सैटेलाइट, NASA ने जारी की चेतावनी; 14 साल से घूम...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Jonathan the TortoiseWorld's Oldest Land AnimalJonathan Tortoise

Trending news

पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा