194 साल का हुआ 'जोनाथन', इसने देखे हैं दो विश्व युद्ध और 40 अमेरिकी राष्ट्रपति! जानिए क्या है लंबी उम्र का साइंटिफिक कारण

World's Oldest Living Land Animal: इंसान की औसत उम्र 70-80 साल होती है. लेकिन दुनिया में आपने इंसानों से लंबी उम्र की बातें तो अक्सर सुनी ही होंगी. हर कोई चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा साल तक जीवित रहे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा भी जीव है जो 194 साल का हो चुका है. उसका जन्म 1832 में हुआ था और आज 2026 तक वह जीवित है. उसका नाम जोनाथन है और वह एक कछुआ है. यह न केवल दुनिया का सबसे उम्रदराज कछुआ है, बल्कि धरती पर जीवित सबसे पुराना थल जीव (Oldest Living Land Animal) भी है. यह दक्षिण अटलांटिक महासागर के एक छोटे से द्वीप सेंट हेलेना (St. Helena) में रहता है. तो आइए जानते हैं पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे उम्रदराज जोनाथन के बारे में.

19वीं सदी में हुआ था जन्म

माना जाता है कि इस कछुए का जन्म 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ था. उस समय दुनिया में न मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और न ही आज जैसी तेज रफ्तार जिंदगी. जब यह कछुआ पैदा हुआ था तब दुनिया बिल्कुल अलग थी. तब से लेकर आज तक यह जीव कई ऐतिहासिक बदलावों का गवाह बन चुका है. जोनाथन के जीवनकाल में दुनिया ने बहुत कुछ देखा है, जिसमें दो विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, चंद्रमा पर इंसान का पहला कदम और इंटरनेट का जन्म शामिल हैं. यहां तक कि उसने सेंट हेलेना के 30 से ज्यादा गवर्नरों का कार्यकाल भी देख रखा है.

कई पीढ़ियों को गुजरते देखा

इतनी लंबी उम्र के कारण इस कछुए ने अनगिनत पीढ़ियों को आते-जाते देखा है. जिस समय इसका जन्म हुआ था, उस दौर में बहुत सी चीजें आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थीं. समय के साथ दुनिया बदलती गई, लेकिन यह कछुआ धीरे-धीरे अपनी जिंदगी जीता रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- वैज्ञानिकों ने खोजा प्रदूषण का 'रामबाण' इलाज! दूध से बना दिया ऐसा प्लास्टिक...

एक छोटे से द्वीप पर बिताया जीवन

यह विशाल कछुआ लंबे समय से समुद्र के बीच स्थित एक द्वीप पर रह रहा है. वहां के लोग इसे बहुत खास मानते हैं. यह कछुआ अब उस जगह की पहचान बन चुका है और इसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. इसकी देखभाल करने वाले लोग भी इसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं.

194 साल की उम्र में कैसा है जोनाथन?

बढ़ती उम्र का असर जोनाथन पर भी पड़ रहा है, लेकिन वह आज भी काफी फुर्तीला लगता है. मोतियाबिंद के कारण जोनाथन अब देख नहीं सकता और उसकी सूंघने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है. हालांकि जोनाथन की सुनने की शक्ति आज भी कमाल की है. वह अपने देखभाल करने वाले (Vet) की आवाज पहचान लेता है. उसे अब भी फल और सब्जियां खाना बहुत पसंद है. उसके लिए खास तौर पर विटामिन से भरपूर डाइट तैयार की जाती है.

World's oldest land animal, Jonathan the tortoise, celebrates 190th birthday. This photo is dated to c. 1882-86 and taken in the grounds of Plantation on St Helena. This is shortly after Jonathan arrived on the island (Jonathan is shown on the left) pic.twitter.com/3uz4P3elYs — Today In History (@historigins) November 28, 2025

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम

जोनाथन का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 'दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित थलचर' और अब तक के सबसे उम्रदराज कछुए (Chelonian) के रूप में दर्ज है. इससे पहले यह रिकॉर्ड 'तूई मलिआ' नाम के कछुए के पास था. इसकी 1965 में 188 साल की उम्र में मौत हुई थी.

जोनाथन की लंबी उम्र का राज?

वैज्ञानिकों का मानना है कि जोनाथन की लंबी उम्र के पीछे उसकी प्रजाति के धीमे मेटाबॉलिज्म और सेंट हेलेना के शांत वातावरण का बड़ा हाथ है. कछुओं की यह प्रजाति तनावमुक्त जीवन जीती है और उनकी कोशिकाएं (Cells) बहुत धीरे-धीरे बूढ़ी होती हैं. जिस दुनिया में सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, वहां जोनाथन का शांत भाव से घास चरना हमें सिखाता है कि जीवन की असली खूबसूरती ठहरने और जीने में है.

यह भी पढ़ें:- आज धरती पर गिरेगा 600 किलो वाला सैटेलाइट, NASA ने जारी की चेतावनी; 14 साल से घूम...