Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /समंदर में क्रैश हुआ अमेरिकी सेना का हेलिकॉप्टर, फिर भारत के इस लाल की ड्रोन बोट ने ऐसे बचाई दो जवानों की जान

समंदर में क्रैश हुआ अमेरिकी सेना का हेलिकॉप्टर, फिर भारत के इस लाल की 'ड्रोन बोट' ने ऐसे बचाई दो जवानों की जान

मिलिए भारतीय मूल के इंजीनियर वैभव अल्टेकर (Vibhav Altekar) से, जिनकी कंपनी की ऑटोनॉमस ड्रोन बोट 'Corsair' ने समंदर में अमेरिकी सैनिकों की जान बचाकर इतिहास रच दिया है. जानें इस हैरान करने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन और इस जादुई तकनीक की पूरी कहानी.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 11, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:22 AM IST
समंदर में क्रैश हुआ अमेरिकी सेना का हेलिकॉप्टर, फिर भारत के इस लाल की 'ड्रोन बोट' ने ऐसे बचाई दो जवानों की जान
Image Credit: बिना किसी इंसान के चलने वाली एक ड्रोन बोट ने महज दो घंटे के भीतर दोनों अमेरिकी सैनिकों को ढूंढ निकाला और सुरक्षित बचा लिया.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
समंदर में क्रैश हुआ US सेना का हेलिकॉप्टर, फिर इस भारतीय ने ऐसे बचाई जवानों की जान
Vibhav Altekar2 min ago
2
Gold rate6 min ago
3
Blood Soaked Newspaper Front Page10 min ago
4
guru nakshatra gochar 202610 min ago
5
cricket18 min ago