समंदर में क्रैश हुआ अमेरिकी सेना का हेलिकॉप्टर, फिर भारत के इस लाल की 'ड्रोन बोट' ने ऐसे बचाई दो जवानों की जान

जब समंदर के बीचों-बीच मौत का साया मंडरा रहा हो और पल-पल भारी पड़ रहा हो, तब अगर कोई रोबोटिक बोट मसीहा बनकर आ जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? ओमान के तट के पास हॉरमुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है. अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर समंदर में क्रैश हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सैन्य इतिहास में पहली बार देखा गया.
बिना किसी इंसान के चलने वाली एक ड्रोन बोट ने महज दो घंटे के भीतर दोनों अमेरिकी सैनिकों को ढूंढ निकाला और सुरक्षित बचा लिया. इस ऐतिहासिक और जादुई तकनीक के पीछे एक भारतीय मूल के इंजीनियर का दिमाग है, जिनका नाम है वैभव अल्टेकर. आइए जानते हैं कि कैसे भारत के इस लाल ने अमेरिकी सेना को समंदर का सबसे बड़ा रक्षक दिया है.
यह घटना ओमान के तट के पास की है, जहां अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर समंदर में गिर गया. पानी के बीच फंसे दो सैन्यकर्मियों की जान दांव पर लगी थी. ऐसे नाजुक समय में रेस्क्यू के लिए इंसानों को भेजना बेहद जोखिम भरा और समय लेने वाला हो सकता था. लेकिन अमेरिकी सेना ने इस बार अपनी सबसे आधुनिक तकनीक पर भरोसा किया. उन्होंने टेक्सस की एक डिफेंस स्टार्टअप कंपनी 'सरोनिक टेक्नोलॉजीज' की मानवरहित नाव 'Corsair' को काम पर लगाया. यह अमेरिकी सेना के इतिहास में पहली बार था जब किसी रोबोटिक बोट ने इंसानों की जान बचाने के मिशन को अंजाम दिया.
इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी के पीछे जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका है, वह हैं वैभव अल्टेकर. वैभव भारतीय-अमेरिकी मूल के एक बेहद प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं. वह 'सरोनिक टेक्नोलॉजीज' के सह-संस्थापक (Co-founder) होने के साथ-साथ कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) भी हैं. वैभव ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. वह शुरू से ही ऑटोनॉमस सिस्टम और एडवांस मिलिट्री तकनीकों पर काम कर रहे हैं. अपनी कंपनी शुरू करने से पहले वह 'एंडुरिल इंडस्ट्रीज' जैसी दिग्गज रक्षा कंपनियों में भी काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 'घोस्ट शार्क' सबमरीन प्रोजेक्ट में योगदान दिया था.
वैभव की देखरेख में बनी यह 'Corsair' बोट कोई आम नाव नहीं है. यह २४ फीट लंबी एक ऑटोनॉमस बोट (USV) है. यह बिना किसी ड्राइवर या रिमोट ऑपरेटर के, अपने आप समंदर के रास्तों को नेविगेट कर सकती है. यह बोट एक बार में १,००० नॉटिकल मील से ज्यादा की दूरी तय करने में सक्षम है और भारी-भरकम वजन उठा सकती है. वैभव की टीम ने इसमें एडवांस मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर और परसेप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से यह समंदर की सबसे ऊंची और खतरनाक लहरों के बीच भी बिना भटके अपना काम सटीकता से करती है.
इस ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जैसे ही 'Corsair' बोट को तैनात किया गया, उसने अपनी रफ्तार और सटीक नेविगेशन का प्रदर्शन किया. दुर्घटना के महज दो घंटे के भीतर ही इस ड्रोन बोट ने समंदर में लापता दोनों अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन का पता लगा लिया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया. दोनों सैनिकों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है. अब तक दुनिया भर की सेनाएं ऐसी ऑटोनॉमस नावों का उपयोग केवल निगरानी या जासूसी के लिए करती थीं, लेकिन वैभव अल्टेकर की इस तकनीक ने साबित कर दिया कि ये मशीनें इंसानों की जान बचाने में भी सबसे आगे रह सकती हैं.
वैभव अल्टेकर ने इस बोट को पूर्व अमेरिकी नेवी सील डिनो मावरूकास और अन्य साथियों के साथ मिलकर साल २०२२ में बनाना शुरू किया था. आज उनके इस आविष्कार की गूंज पूरी अमेरिकी सेना और पेंटागन में सुनाई दे रही है. वैभव का कहना है कि यह पल उनके लिए बेहद गर्व का है, क्योंकि उनका बनाया सिस्टम केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने सीधे तौर पर इंसानी जिंदगियों को बचाने का काम किया है. यह कामयाबी वैश्विक रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भारतीय दिमाग के लोहे को एक बार फिर साबित करती है.