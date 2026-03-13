Advertisement
Hindi Newsविज्ञानब्रह्मांड में हुआ भीषण एक्सीडेंट! दो ग्रहों की सीधी टक्कर से बना आग का भयंकर बादल, चट्टानें बन गईं भाप!

ब्रह्मांड में हुआ भीषण एक्सीडेंट! दो ग्रहों की सीधी टक्कर से बना आग का भयंकर बादल, चट्टानें बन गईं भाप!

Planetary Collision Gaia20ehk: अंतरिक्ष में कभी-कभी ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो हमें ग्रहों के जन्म और विनाश की असली कहानी दिखाती हैं. हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में हुई एक बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक घटना के सबूत खोजे हैं जहां दो ग्रहों की आपस में टक्कर हो गई. इस टक्कर से इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकली कि चट्टानें तक भाप बन गईं और धूल-गैस का एक विशाल, आग जैसा चमकता बादल बन गया.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:16 AM IST
ब्रह्मांड में हुआ भीषण एक्सीडेंट! दो ग्रहों की सीधी टक्कर से बना आग का भयंकर बादल, चट्टानें बन गईं भाप!

Planetary Collision Gaia20ehk: अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसने विज्ञान की किताबों के पन्ने पलट दिए! अंतरिक्ष में दो ग्रहों की सीधी ने विज्ञान जगत में हलचल मचा दी. वैज्ञानिकों ने सौर मंडल में दो बड़े ग्रहों के बीच हुई भीषण टक्कर के पुख्ता सबूत खोजे हैं. यह खोज न सिर्फ दुर्लभ मानी जा रही है बल्कि यह समझने का मौका दे रही है कि ग्रहों का अंत और पुनर्जन्म कैसे होता है.

कैसे पकड़ी गई यह खगोलीय भिड़ंत?
अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के खगोलविदों यानी एस्ट्रोनॉमर की नजर Gaia20ehk नाम के एक तारे पर पड़ी, जिसकी रोशनी अजीबोगरीब तरीके से कम-ज्यादा चमक रही थी. जब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के सदस्य एंडी त्जानिडाकिस और उनकी टीम ने डेटा का अध्ययन किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई.

तारे की रोशनी तो कम हो रही थी लेकिन वहां से निकलने वाली इन्फ्रारेड किरणें तेजी से बढ़ रही थीं. इसका सीधा मतलब होता है कि तारे के सामने धूल और गर्म चट्टानों का एक बड़ा बादल आ गया है जो टक्कर की वजह से भीषण गर्मी पैदा कर रहा है.

5 साल तक चला प्रलय
यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कोई एक सेकंड का धमाका नहीं था बल्कि कई चरणों में पूरी हुई प्रक्रिया थी-

साल 2016-2020 
इन सालों के बीच दो ग्रह एक-दूसरे के पास आए और उनकी सतह आपस में टकराने लगी. इससे तारे की रोशनी में हल्की कमी आई.

साल 2021
इस साल दोनों ग्रहों की आपस में जोरदार टक्कर हुई. इस इम्पैक्ट से इतनी ऊर्जा निकली कि पत्थर भाप बन गए और एक चमकता हुआ बड़ा बादल बन गया.

अब की स्थिति
अब यह मलबा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर दूरी पर तारे के चक्कर लगा रहा है.

क्या होता है सिनेस्टिया?
दोनों ग्रहों की इस जोरदार टक्कर ने एक सिनेस्टिया को जन्म दिया है. यह डोनट (डोनट एक ऐसी आकृति है जो गोल होती है लेकिन उसके बीच में एक छेद होता है.) के आकार का गर्म गैस और पिघली हुई चट्टानों का एक घूमता हुआ बादल है. इसका तब निर्माण होता है जब टक्कर इतनी तेज हो कि ठोस ग्रह पल भर में दबाव और गर्मी के कारण गैस का रूप में ले लें.

आगे क्या होगा?
यह टक्कर बहुत ही विनाशकारी थी लेकिन यह एक नई शुरुआत भी हो सकती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों सालों में यह गर्म बादल धीरे-धीरे शांत होगा और जमने लगेगा. और फिर इसी मलबे से एक नया ग्रह जन्म ले सकता है ठीक वैसे ही जैसे हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Planetary Collision

Trending news

