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पास में आया तारा तो निगल गया 'महादानव'! ब्रह्मांड में चमकी तेज रोशनी से खुला बड़ा राज; 30 हजार प्रकाश वर्ष दूर दिखा 'ब्लैक होल'

Black Hole New Research News: अंतरिक्ष में एक अतिविशाल आकार वाले 'महादानव' का पता चला है, जो अपने पास में आते ही तारों को निगल जाता है. हाल ही में जब उसने एक तारे को निगला तो पूरे ब्रह्मांड में तेज रोशनी चमक उठी. इस रोशनी की वजह से वैज्ञानिकों के सामने एक ऐसा राज सामने आ गया, जिसके बारे में उन्हें अब तक पता नहीं था.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 06, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:54 PM IST
पास में आया तारा तो निगल गया 'महादानव'! ब्रह्मांड में चमकी तेज रोशनी से खुला बड़ा राज; 30 हजार प्रकाश वर्ष दूर दिखा 'ब्लैक होल'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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