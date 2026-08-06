पास में आया तारा तो निगल गया 'महादानव'! ब्रह्मांड में चमकी तेज रोशनी से खुला बड़ा राज; 30 हजार प्रकाश वर्ष दूर दिखा 'ब्लैक होल'

Black Hole Latest Study Report: अंतरिक्ष की दुनिया भी असीम है, जिसका मानव अभी तक एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही खोज पाया है. इसके बावजूद स्पेस का अधिकतर हिस्सा इंसानों के लिए आज भी बड़ा रहस्य बना हुआ है. अब खगोलशास्त्रियों ने अंतरिक्ष में काफी दूरी पर एक शांत लेकिन अतिविशाल ब्लैक होल की पहचान की है. यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों को आकाशगंगा के केंद्र से इतनी ज्यादा दूरी पर किसी निष्क्रिय ब्लैक होल की मौजूदगी का पता चला है.
यह ब्लैक होल निष्क्रिय होने के कारण कोई पदार्थ ग्रहण नहीं कर रहा था. इसकी वजह से यह पूरी तरह अदृश्य था. हालांकि, जब इसके पास से एक तारा गुजरा तो उसने उसे अपने गुरुत्वाकर्षण से खींचकर खत्म कर दिया. इसकी वजह से एक विशाल रोशनी पैदा हुई, जिसने इस ब्लैक होल का स्थान उजागर कर दिया. साथ ही शांत पड़ा यह ब्लैक होल दुनिया की नजर में आ गया.
यह रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड (UMD) के खगोलशास्त्रियों ने की है, जिसे हाल में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित किया गया है. साइंस डेली की रिपोर्ट के मुताबिक,
रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों का लंबे समय से मानना रहा है कि आकाशगंगाओं की आपसी टक्कर या विलय के दौरान कुछ ब्लैक होल अपनी गैलेक्सी के बाहरी इलाकों की ओर विस्थापित हो गए होंगे. इस तरह के विस्थापित ब्लैक होल को 'भटकते हुए' ब्लैक होल कहा जाता है.
इस तरह के ब्लैक होल को ढूंढना बेहद कठिन माना जाता रहा है. इसकी वजह ये है कि ये शांत होते हैं और बिना किसी चमक के चुपचाप तैरते रहते हैं. हालांकि, शोधकर्ताओं ने 'ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी' (ZTF) का उपयोग करके इस ब्लैक होल को खोल लिया. यह ZTF कैलिफोर्निया के पालोमर वेधशाला में लगा है, जो अपनी लंबी दूरी की दूरबीन का इस्तेमाल कर हर दो दिन में पूरे उत्तरी आकाश का सर्वेक्षण करता रहता है.
UMD टीम ने रिसर्च के दौरान हजारों खगोलीय घटनाओं के विशाल डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम विकसित किया. इस AI को 'टाइडल डिसरप्शन इवेंट' (TDE) से पैदा होने वाले विशिष्ट प्रकाश पैटर्न को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया गया. रिसर्चर ने अगस्त 2025 में इस AI सिस्टम का संचालन शुरू किया और महज 3 महीनों में ही इसने इस अनूठी खगोलीय घटना की सटीक पहचान कर ली.
स्टडी में पता चला कि यह अतिविशाल ब्लैक होल अपनी आकाशगंगा के मुख्य केंद्र से लगभग 9.3 किलोपारसेक (लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष) की दूरी पर स्थित है. इसका द्रव्यमान हमारी मिल्की वे के केंद्र में स्थित ब्लैक होल के बराबर है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे दो संभावित कारण हो सकते हैं. पहला, किसी बड़ी गैलेक्सी ने छोटी गैलेक्सी को खुद में समाहित कर लिया, जिससे उसका घना केंद्र और ब्लैक होल बचा रह गया. दूसरा, दो ब्लैक होल के जोड़ों के बीच तीसरे ब्लैक होल के आने पर हुए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने सबसे छोटे ब्लैक होल को केंद्र से बाहर फेंक दिया.
अपनी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि अधिकतर ज्ञात ब्लैक होल निष्क्रिय अवस्था में हैं. उनमें से कई ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के बाहरी हिस्सों में भी भटकते पाए जा सकते हैं. हालांकि, इन ब्लैक होल से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है.