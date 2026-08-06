पास में आया तारा तो निगल गया 'महादानव'! ब्रह्मांड में चमकी तेज रोशनी से खुला बड़ा राज; 30 हजार प्रकाश वर्ष दूर दिखा 'ब्लैक होल'

Black Hole Latest Study Report: अंतरिक्ष की दुनिया भी असीम है, जिसका मानव अभी तक एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही खोज पाया है. इसके बावजूद स्पेस का अधिकतर हिस्सा इंसानों के लिए आज भी बड़ा रहस्य बना हुआ है. अब खगोलशास्त्रियों ने अंतरिक्ष में काफी दूरी पर एक शांत लेकिन अतिविशाल ब्लैक होल की पहचान की है. यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों को आकाशगंगा के केंद्र से इतनी ज्यादा दूरी पर किसी निष्क्रिय ब्लैक होल की मौजूदगी का पता चला है.