हिमालय बन रहा है 'टाइम बम'...भारत पर मंडरा रहा है 8+ तीव्रता के भूकंप का खतरा! पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Science News in Hindi: जापान ने हाल ही में एक बड़े भूकंप की जो चेतावनी जारी की है जिससे हिमालय क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप आने की संभावना को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं. जापान को प्रशांत महासागर के अग्नि-वलय (Ring of Fire) पर होने के कारण एक बड़े भूकंप का खतरा है. वहीं, भारत में विशेषज्ञ अब इस खतरे की तुलना हिमालय से कर रहे हैं. हिलालय ऐसा इलाका है जिसे लंबे समय से एक बड़े भूकंप के लिए टाइम बम जैसा माना जाता रहा है.

क्या है ग्रेट हिमालय भूकंप?

महान हिमालयी भूकंप (Great Himalayan Earthquake) एक ऐसी भयानक भूकंप की घटना की कल्पना है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के नीचे की एक बड़ी दरार पर आ सकती है. यह वह जगह है जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट धीरे-धीरे लेकिन लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है. इस वजह से सदियों तनाव जमा हो रहा है. यह तनाव मुक्त होते ही इससे 8 या इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है.

हिमालय में खतरे की वजह

हिमालय में इस तरह के बड़े भूकंप का खतरा बना हुआ है जिसके कई कारण हैं जैसे- घनी आबादी, कमजोर बुनियादी ढांचे और भूस्खलन-हिम्स्खलन. इतिहास और भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में पहले भी कई बड़े भूकंप आ चुके हैं जिनमें बहुत अधिक जान-माल का नुकसान हुआ था जैसे 1934 का बिहार नेपाल भूकंप (8.0 तीव्रता) और 2015 का नेपाल भूकंप (तीव्रता 7.8).

क्या भारत को चिंतित होना चाहिए?

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र का कहना है कि, इस समय हिमालय एक तरह के प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व की तरह काम कर रह है. फिलहाल ऐसा लगाता है कि हिमालय हमारी सुरक्षा कर रहा है क्योंकि समय-समय पर आने वाले छोटे भूकंपों के जरिए धरती के अंदर जमा दबाव धीरे-धीरे कम हो रहा है. ये छोटे भूकंप आमतौर पर 2.5 से 3.5 तीव्रता के होते हैं जिनसे ज्यादा नुकसान नहीं होता.

इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

इस प्रक्रिया को भूकंपीय सरकंड (Seismic Creep) या हल्के झटकों के जरिए तनाव मुक्ति के तौर में जाना जाता है. इसे अचानक होने वाले विनाशकारी बड़े भूकंप के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के तौर पर भी देखा जाता है. हालांकि, वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि, प्लेटों के नीचे टेक्टोनिक दबाव अभी भी बने हुए हैं और वो बदलेंगे नहीं इसलिए लंबे समय में एक बड़े भूकंप के खतरे को नकारा नहीं जा सकता.