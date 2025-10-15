Advertisement
Hindi Newsविज्ञान

पुरुष या महिला! झगड़े की शुरुआत कौन करता है? वैज्ञानिकों ने आखिरकार पता लगा लिया

Knowledge News: क्या आपने कभी गौर किया कि रिश्तों में झगड़े की शुरुआत कौन करता है? अगर आप पुरुष हैं और आपको लगता है कि आपकी पार्टनर ही हर बार कोई नया बखेड़ा खड़ा करके झगड़े की शुरुआत करती हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. एक हालिया स्टडी में क्या खुलासा हुआ है उसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:41 AM IST
Do you know: क्या आपने कभी गौर किया कि रिश्तों में झगड़े की शुरुआत कौन करता है? अगर आप एक पुरुष हैं और आपको लगता है कि आपकी बेटर हाफ या पार्टनर ही हमेशा झगड़े की शुरुआत करती हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. दरअसल एक हालिया स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष झगड़े शुरू करने में कहीं ज्यादा आगे होते हैं. ऐसे में ये दिलचस्प खबर आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए.

शुरुआत कौन करता है? 

स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है, जिसमें उन्होंने देखा कि आखिर रिश्तों में बहस या झगड़े की शुरुआत कौन करता है? स्टडी में पाया गया कि ज्यादातर मामलों में पुरुष ही बहस की शुरूआत करते हैं. लेकिन स्टडी में एक और बात सामने आई है, वो यह कि जब एक बार बहस शुरू हो जाती है, तो महिलाएं भी पीछे नहीं रहतीं. उनका रिएक्शन पुरुषों से जरा भी कम नहीं होता यानी, भले ही महिलाएं झगड़ा शुरू करने में कम रुचि दिखाएं. लेकिन अगर कोई उन्हें उकसाए, तो वे जवाब देने में पीछे नहीं रहतीं.

रिसर्च की एसओपी

महिलाओं और पुरूषों में इस व्यवहार को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको अब हम बताते हैं कि यह रिसर्च किस तरह से अंजाम दिया गया. वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च के लिए 104 लोगों को चुना, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल थे. इन सभी के बीच एक खास तरह का कंपटीशन करवाया गया। इसका उद्देश्य ये देखना था कि अलग अलग परिस्थितियों में कौन पहले आक्रामक रवैया अपनाता है. नतीजे काफी रोचक थे, रिसर्च में साफ़ तौर पर देखा गया कि महिलाएं आमतौर पर झगड़ा शुरू करने से बचती हैं.

यानी रिसर्च से साफ होता है कि महिलाएं शांति पसंद करती हैं, लेकिन अगर कोई उनकी शांति भंग करे, तो वे भी तुरंत मोर्चा संभाल लेती हैं. तो देखा आपने कि वैज्ञानिकों की ये स्टडी न सिर्फ रोचक है, बल्कि आपके रोजमर्रा के रिश्तों को समझने में भी मददगार है अगर आप एक महिला हैं, तो जब अगली बार आपका पार्टनर बहस शुरू करे, तो बस एक गहरी सांस लें और पैनिक होने के बजाए यह समझें कि ये पुरुषों का स्वभाव है और वहीं अगर आप पुरुष हैं तो थोड़ा रुकिए और सोचिए कि क्या वाकई हर बार बहस शुरू करना जरूरी है? शांति से भी परिस्थिति को संभाला जा सकता है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

