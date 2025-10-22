Advertisement
पुरुष या महिला...किसका दिमाग जल्दी हो जाता है कमजोर और बूढ़ा, वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट में खुलासा

Science News: एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों का दिमाग महिलाओं की तुलना में ज्यादा तेजी से सिकुड़ता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.  

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 22, 2025, 08:30 AM IST
पुरुष या महिला...किसका दिमाग जल्दी हो जाता है कमजोर और बूढ़ा, वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट में खुलासा

Men Brain Shrinks Faster: वैज्ञानिकों को पता चला है कि उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों का दिमाग महिलाओं के दिमाग से ज्यादा तेजी से सिकुड़ता है. एक अध्ययन में 4,726 स्वस्थ लोगों के दिमाग की जांच की गई. इसमें पता चला कि दिमाग करे ऊतकों(Tissues)के खराब होने में छोटा लेकिन पक्का फर्क है. जहां पुरुषों के दिमाग के अलग-अलग हिस्सों में गिरावट ज्यादा तेज थी. उम्र बढ़ने पर दिमाग का सिकुड़ना बहुत ही सामान्य बात है और अल्जाइमर के मरीजों में यह सिकुड़न बहुत ज्यादा होती है. रिसर्च में पता चला कि, महिलाओं के दिमाग में वॉल्यूम में कमी धीमी गति से हो सकती है. 

किसने किया ये शोध?
नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय की न्यूरोसाइंटिस्ट ऐनी रवंडल ने नेचर जर्नलिस्ट रेचेल फील्डहाउस को बताया, अगर महिलाओं का दिमाग ज्यादा तेजी से सिकुड़ता है तो शायद यह समझाने में मदद मिलती की उन्हें अल्जाइमर रोग ज्यादा क्यों होता है. शोधकर्ताओं ने 17 से 95 साल की उम्र के लोगों के 12,000 से ज्यादा दिमाग के स्कैन की जांच की. उन्होंने हर व्यक्ति का कम से कम 2 MRI स्कैन लगभग 3 साल के अंतर पर लिया. 

स्कैन में क्या सामने आया?
लिंग के आधार पर दिमाग के आका में अंतर को ध्यान में रखते हुए भी अध्ययन में पाया गया कि, पुरुषों के दिमाग में बुढ़ापे में ज्यादा गिरावट देखी गई जिसने कॉर्टेक्स के कई हिस्सों को प्रभावित किया. महिलाओं के दिमाग में कम गिरावट देखी गई. उनके दिमाग के कम हिस्से प्रभावित हुए और समय के साथ कॉर्टेक्स की मोटाई में भी कम बदलाव आया. यह अध्ययन बताता है कि, दिमाग के बूढ़े होने के तरीके में पुरुषों और महिलाओं में अंतर होता है. दिमाग के बुढ़ापे पर होने वाली रिसर्च में Gender को नजरअंदाज करने की बड़ी कमी रही है. 

रिपोर्ट में क्या अंतर आया?
बहुत कम अध्ययनों ने लिंग को एक जरूरी कारण माना है. 2019 तक दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े केवल 5% अध्ययनों ने ही यह जांच की कि लिंग का क्या असर होता है. इस वजह से रिसर्च के नतीजे आपस में मेल नहीं खाते थे और यह पता नहीं चल पा रहा था कि पुरुषों और महिलाओं के दिमाग के सिकुड़ने में कोई अंतर है या नहीं. पहले के अध्ययनों के नतीजे विपरीत थे, कुछ ने पुरुषों में ज्यादा गिरावट बताई तो कुछ ने महिलाओं को.  

क्या यह फायदेमंद भी हो सकता है?
दिमाग के आयतन(Brain Volume)में कमी पर हुए इस अध्ययन के नतीजे सवाल उठाते हैं कि इसका सीखने और समझने की शक्ति पर क्या असर होता है. हालांकि, दिमाग का सिकुड़ना अक्सर खराब नतीजों से जुड़ा होता है लेकिन कुछ रिसर्च बताते हैं कि यह कुछ मामलों में फायदेमंद भी हो सकता है. अध्ययन में हिप्पोकैम्पस के आयतन में कोई Gender Difference नहीं मिला. यह हिप्पोकैम्पस दिमाग का वह हिस्सा है जो याददाश्त और सीखने के लिए बहुत जरूरी है और Dementia से गहरा संबंध है. 

