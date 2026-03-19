US के आसमान में धमाके के साथ टूटा उल्कापिंड, आग का गोला देख सहम उठे लोग; वैज्ञानिकों ने क्यों माना बड़ा खतरा?

अमेरिका में मंगलवार को एक उल्कापिंड नजर आया. थोड़ी दूर जाकर वह वायुमंडल में ही टूट गया, जिससे आसमान तेज रोशनी देखने को मिली. यह उल्कापिंड इतना छोटा था कि पहले से वैज्ञानिकों के बारे में इसकी जानकारी नहीं थी और कोई सिस्टम इसको ट्रैक भी नहीं कर सका.
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Meteor Blast in USA: अमेरिका में मंगलवार (17 मार्च) की सुबह एक ऐसी प्रकृतिक घटना हुई, जिसने लोगों को डरा दिया. अमेरिका के क्लीवलैंड के आसामान में एक उल्कापिंड तेजी से गुजरा. हैरान करने वाली बात है कि यह इतना छोटा था कि इसको लेकर वैज्ञानिकों के पास पहले से कोई जानकारी नहीं थी.
रिपोर्ट्स की मानें, तो इसका वजन कुल 7 टन का था और करीब 73000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया फिर जोरदार धमाके के साथ ऊपर ही टूट गया. धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे लोग डर गए. वायुमंडल में उल्कापिंड के विस्फोट के कारण इतनी अधिक रोशनी पैदा हुई कि दिन के उजाले में भी इसको कई राज्यों में से देखा गया.
NASA की ओर से बाद में बताया गया कि यह एक छोटा सा एस्टरॉइड यानी उल्कापिंड था, जिसका रेडियस करीब 6 फीट था. बताया जाता है कि यह उल्कापिंड लेक एरी के पास लॉरेन के ऊपर करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहली बार नजर आया था. यह दक्षिण-पूर्व दिशा में करीब 55 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद वैली सिटी के करीब वायुमंडल में टूट गया. इस छोटे से उल्कापिंड के टूटने से धरती पर भी कंपन महसूस की गई और विस्फोट की आवाज से लोग कांप उठे. घरों की खिड़कियां भी कांपने लगी.
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दिन के उजाले में भी इस उल्कापिंड की रोशनी अमेरिका के कम से कम 10 राज्यों में देखी गई. हजारों की संख्या में लोगों ने इससे जुड़ी जानकारी दी. वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कुछ स्थानों पर उल्कापिंड के टुकड़े गिरे हो सकते हैं. हालांकि, लोगों से इन टुकड़ों को न छूने की सलाह दी गई है.
सबसे हैरान करने वाली बात है कि NASA को भी इस उल्कापिंड के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी. यह उल्कापिंड इतना छोटा था कि मौजूदा ट्रैकिंग सिस्टम इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सके. यही कारण है इसको लेकर पहले से कोई चेतावनी नहीं मिल सकी थी. विशेषज्ञ मानते हैं कि हर समय बचाव नहीं किया जा सकता है. कुछ एस्टरॉइड अचानक भी आ सकते हैं. माना जा रहा है कि अगर यह टुकड़ा धरती से टकराया होता, तो बड़ा खतरा हो सकता था.
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