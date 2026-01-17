मैक्सिको के जंगल में 'मायावी' दुनिया की खोज! 1000 साल पहले हो गई थी गायब, वैज्ञानिकों ने कर दिखाया करिश्मा

Maya City Discovery: घने जंगलों के बीच छिपा एक रहस्यमयी माया शहर अब दुनिया के सामने आ गया है. मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में स्थित बालामाकू इकोलॉजिकल रिजर्व में वैज्ञानिकों ने प्राचीन शहर खोजा है. इसके बारे में अब तक किसी को जानकारी नहीं थी.

सालों पुराना है ये शहर

यह शहर करीब 1000 साल पुराना माना जा रहा है. माया सभ्यता के समय का है. यह खोज हवा से किए गए लेजर स्कैन यानी LiDAR तकनीक की मदद से हुई है. इस स्कैन में जंगल के नीचे छिपी इमारतों के संकेत मिले हैं. इसके बाद पुरातत्वविदों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शहर के असली रूप का पता लगाया. इस रिसर्च टीम का नेतृत्व स्लोवेनिया के पुरातत्व प्रोफेसर इवान स्प्रायच ने किया. वे साल 1996 से युकातान क्षेत्र में माया सभ्यता पर काम कर रहे हैं. LiDAR से मिले संकेतों के आधार पर टीम जंगल के करीब 37 मील अंदर तक पहुंची वहीं पर उन्हें पूरा शहर मिला.

कितना बड़ा है ये शहर

यह शहर करीब 123 एकड़ में फैला हुआ है. यहां तीन बड़े प्लाजा हैं. चारों ओर विशाल इमारतें बनी हुई हैं. कई जगहों पर घरों के समूह और खुले आंगन भी मिले हैं. शहर की खास पहचान यहां बने ऊंचे पिरामिड हैं. जिनमें से कुछ की ऊंचाई 50 फीट से ज्यादा है.

एक पिरामिड तो जमीन से करीब 82 फीट ऊंचा है. शहर एक ऊंची जमीन पर बना है. इसके चारों ओर दलदली इलाके हैं. दो बड़े हिस्सों को जोड़ने के लिए पत्थर की सड़क यानी कॉजवे भी बनी हुई है. इसी रास्ते से शहर के अलग-अलग हिस्सों में आना-जाना होता था.

बॉल गेम खेलने का मैदान

वैज्ञानिकों को यहां माया सभ्यता का प्रसिद्ध बॉल गेम खेलने का मैदान भी मिला है. इसके अलावा कुछ ऐसे खुले स्थान मिले हैं जहां बाजार या सामूहिक धार्मिक आयोजन होते थे. कई जगहों पर सीढ़ियां, बड़े पत्थर के खंभे और बीच में बने वेदी जैसे ढांचे भी मिले हैं. इस नए शहर को वैज्ञानिकों ने ओकोमटून नाम दिया है. यहां मिले गोल आकार के पत्थर के खंभे शायद इमारतों की ऊपरी मंजिलों में जाने के रास्ते रहे होंगे.

600 से 800 ईस्वी के बीच आबादी

रिसर्चर्स का मानना है कि यह शहर अपने समय में इस इलाके का एक बड़ा और अहम केंद्र रहा होगा. खासतौर पर माया सभ्यता के 250 से 1000 ईस्वी के बीच यह शहर काफी एक्टिव था. यहां मिले बर्तन और अन्य चीजें बताती हैं कि 600 से 800 ईस्वी के बीच यहां ज्यादा आबादी थी.

आंगनों के बीच बने छोटे मंदिर

वैज्ञानिकों को यह भी संकेत मिले हैं कि साल 1000 के आसपास इस शहर में बड़े बदलाव हुए. चौकों और आंगनों के बीच बने छोटे मंदिर और ढांचे बताते हैं कि उस समय समाज और आबादी में बदलाव हो रहे थे. यही बदलाव आगे चलकर माया सभ्यता के पतन और लोगों की संख्या में भारी गिरावट का कारण बनेगए. यह शहर उन तीन अन्य माया शहरों के पास स्थित है, जिन्हें पिछले दस सालों में खोजा गया है.

बता देंं कि, बालामाकू इकोलॉजिकल रिजर्व में अभी भी खोज का काम चल रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में यहां से और भी चौंकाने वाले सबूत सामने आ सकते हैं. ओकोमटून की खोज माया सभ्यता को समझने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है.

