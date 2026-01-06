Advertisement
trendingNow13065313
Hindi Newsविज्ञानन घड़ी, न सूरज… 63 दिन अंधेरी गुफा में रहने से इंसान के साथ क्या हुआ? चौंकाने वाला खुलासा

न घड़ी, न सूरज… 63 दिन अंधेरी गुफा में रहने से इंसान के साथ क्या हुआ? चौंकाने वाला खुलासा

Michel Siffre experiment: 1962 में मिशेल सिफ्रे ने बिना घड़ी और रोशनी के दो महीने गुफा में रहकर साबित किया कि इंसान के शरीर की अपनी अंदरूनी घड़ी होती है. इस अनोखे प्रयोग से क्रोनोबायोलॉजी की शुरुआत हुई, जिसने नींद और समय की समझ को पूरी तरह बदलने का कर दिया.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 12:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न घड़ी, न सूरज… 63 दिन अंधेरी गुफा में रहने से इंसान के साथ क्या हुआ? चौंकाने वाला खुलासा

Michel Siffre experiment: साल 1962 में फ्रांस के भूवैज्ञानिक मिशेल सिफ्रे एक खास प्रयोग के लिए बहुत फेमस हो गए थे. वह फ्रेंच आल्प्स की एक बर्फीली गुफा में उतरे, जहां न सूरज की रोशनी थी और न ही समय जानने का कोई साधन,  शुरुआत में उनका इरादा सिर्फ कुछ दिनों तक वहां रहने का था, लेकिन बाद में उन्होंने दो महीने तक गुफा में अकेले रहने का फैसला किया है. इस दौरान उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था.

गुफा के अंदर हालात बेहद कठिन थे. तापमान बहुत कम था, नमी बहुत ज्यादा थी और उनके पास सीमित सामान था. उनके पैर अक्सर गीले रहते और शरीर का तापमान भी गिर जाता था. सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें दिन और रात का कोई अंदाजा नहीं था. बिना घड़ी और रोशनी के वह पूरी तरह अपने शरीर के भरोसे थे.

जब सिफ्रे बाहर आए तो उन्होंने महसूस किया कि समय को लेकर उनकी समझ पूरी तरह बदल चुकी है. उन्हें लगता था कि अभी कई दिन बाकी हैं, जबकि असल में उनका प्रयोग पूरा हो चुका था. उन्होंने पाया कि उनका सोने-जागने का चक्र 24 घंटे का नहीं रहा. कभी वह बहुत देर तक जागते रहते, तो कभी बेहद लंबी नींद सो जाते थे. इससे यह साफ हुआ कि मानव शरीर के अंदर एक अपनी घड़ी होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया. पहले माना जाता था कि इंसान का समय सूरज और बाहरी माहौल से तय होता है. लेकिन सिफ्रे के अनुभव ने साबित किया कि शरीर खुद भी समय को कंट्रोल करता है. बाद में कई और लोगों पर ऐसे प्रयोग हुए और सभी में समय और नींद के चक्र में अजीब बदलाव देखे गए.

मिशेल सिफ्रे के इस साहसिक प्रयोग से मानव समय विज्ञान की नींव पड़ी, जिसे आज क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है. इस क्षेत्र ने नींद, जेट लैग, काम के घंटे और स्वास्थ्य से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं. भले ही उनका तरीका जोखिम भरा था, लेकिन गुफा में बिताए गए उन दो महीनों ने विज्ञान को एक नई दिशा देने का काम किया है. 

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

michel siffre

Trending news

JNU में मोदी-शाह के खिलाफ गूंजे विवादित नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
JNU News
JNU में मोदी-शाह के खिलाफ गूंजे विवादित नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
Suresh Kalmadi
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
deepam
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
Asaduddin Owaisi
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
India America news
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
Asaduddin Owaisi
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
Suresh Kalmadi Death
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
cm yogi adityanath news
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
Maharashtra
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'