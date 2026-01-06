न घड़ी, न सूरज… 63 दिन अंधेरी गुफा में रहने से इंसान के साथ क्या हुआ? चौंकाने वाला खुलासा

Michel Siffre experiment: 1962 में मिशेल सिफ्रे ने बिना घड़ी और रोशनी के दो महीने गुफा में रहकर साबित किया कि इंसान के शरीर की अपनी अंदरूनी घड़ी होती है. इस अनोखे प्रयोग से क्रोनोबायोलॉजी की शुरुआत हुई, जिसने नींद और समय की समझ को पूरी तरह बदलने का कर दिया.
Michel Siffre experiment: साल 1962 में फ्रांस के भूवैज्ञानिक मिशेल सिफ्रे एक खास प्रयोग के लिए बहुत फेमस हो गए थे. वह फ्रेंच आल्प्स की एक बर्फीली गुफा में उतरे, जहां न सूरज की रोशनी थी और न ही समय जानने का कोई साधन, शुरुआत में उनका इरादा सिर्फ कुछ दिनों तक वहां रहने का था, लेकिन बाद में उन्होंने दो महीने तक गुफा में अकेले रहने का फैसला किया है. इस दौरान उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था.
गुफा के अंदर हालात बेहद कठिन थे. तापमान बहुत कम था, नमी बहुत ज्यादा थी और उनके पास सीमित सामान था. उनके पैर अक्सर गीले रहते और शरीर का तापमान भी गिर जाता था. सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें दिन और रात का कोई अंदाजा नहीं था. बिना घड़ी और रोशनी के वह पूरी तरह अपने शरीर के भरोसे थे.
जब सिफ्रे बाहर आए तो उन्होंने महसूस किया कि समय को लेकर उनकी समझ पूरी तरह बदल चुकी है. उन्हें लगता था कि अभी कई दिन बाकी हैं, जबकि असल में उनका प्रयोग पूरा हो चुका था. उन्होंने पाया कि उनका सोने-जागने का चक्र 24 घंटे का नहीं रहा. कभी वह बहुत देर तक जागते रहते, तो कभी बेहद लंबी नींद सो जाते थे. इससे यह साफ हुआ कि मानव शरीर के अंदर एक अपनी घड़ी होती है.
इस खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया. पहले माना जाता था कि इंसान का समय सूरज और बाहरी माहौल से तय होता है. लेकिन सिफ्रे के अनुभव ने साबित किया कि शरीर खुद भी समय को कंट्रोल करता है. बाद में कई और लोगों पर ऐसे प्रयोग हुए और सभी में समय और नींद के चक्र में अजीब बदलाव देखे गए.
मिशेल सिफ्रे के इस साहसिक प्रयोग से मानव समय विज्ञान की नींव पड़ी, जिसे आज क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है. इस क्षेत्र ने नींद, जेट लैग, काम के घंटे और स्वास्थ्य से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं. भले ही उनका तरीका जोखिम भरा था, लेकिन गुफा में बिताए गए उन दो महीनों ने विज्ञान को एक नई दिशा देने का काम किया है.
