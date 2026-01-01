Advertisement
पाताल में मिला 200 करोड़ साल पुराना 'राक्षस'! नरक जैसी जगहों पर बनाता है ठिकाना, इससे पैदा हुए थे इंसान?

Ancient Microbe Discovery: वैज्ञानिकों ने एक ऐसे बेहद पुराने सूक्ष्म जीव का पता लगाया है जो करीब 2 अरब साल पहले धरती पर मौजूद था. एक रिसर्च के मुताबिक आज के इंसान, जानवर, पौधे और फंगस सभी की जड़ें उसी एक माइक्रोब से जुड़ी हो सकती हैं. यह खोज जीवन की शुरुआत को समझने में एक बड़ा कदम समझी जा रही है.

Jan 01, 2026, 12:57 PM IST
Ancient Microbe Discovery: धरती पर जीवन की कहानी को समझने की कोशिश में वैज्ञानिकों को एक बेहद अहम कड़ी हाथ लगी है. रिसर्च बताती है कि आज मौजूद हर तरह का जटिल जीवन, चाहे वह इंसान हो, जानवर हों या पौधे, सबका रिश्ता एक बेहद पुराने सूक्ष्म जीव से हो सकता है. यह करीब 2 अरब साल पहले धरती पर रहता था.

कहां से शुरू हुई जीवन की कहानी
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पुराना माइक्रोब एसगार्ड आर्किया नाम के एक खास समूह से जुड़ा था. इसी समूह से आगे चलकर जटिल कोशिकाएं बनीं जिन्हें यूकैरियोट कहा जाता है. इन्हीं कोशिकाओं से इंसान, जानवर, पौधे और फंगस जैसे जीवन रूप बन गए. यूकैरियोट कोशिकाएं खास होती हैं क्योंकि इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है. साथ ही कई छोटे-छोटे हिस्से होते हैं. शरीर की हर गतिविधि को संभालते हैं. सोचने से लेकर फोटोसिंथेसिस तक सब कुछ इन्हीं पर टिका है.

रिसर्च किसने और कैसे की
इस रिसर्च की अगुवाई नीदरलैंड की वागेनिंगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थिज जे. जी. एट्टेमा कर रहे थे. उनकी टीम उन सूक्ष्म जीवों का डीएनए पढ़ने में माहिर है जिन्हें लैब में उगाना बहुत मुश्किल होता है. वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में रहने वाले कई अनजान माइक्रोब्स का डीएनए इकट्ठा किया और सैकड़ों जीनोम जोड़कर एक बड़ा फैमिली ट्री बनाया. इसी से पता चला कि सभी यूकैरियोट जीवन एसगार्ड समूह के अंदर ही आते हैं.  इनमें सबसे करीबी रिश्ता होडार्कियाल्स नाम के ग्रुप से दिखता है.

अजीब जगहों पर रहने वाले माइक्रोब
आर्किया माइक्रोब्स आम बैक्टीरिया से अलग होते हैं. ये अक्सर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां इंसान के लिए रहना नामुमकिन है. कुछ एसगार्ड माइक्रोब्स बहुत गर्म पानी के स्रोतों जमीन के नीचे के जल भंडारों और अजीब केमिकल वाली जगहों पर पाए गए हैं. होडार्कियाल्स नाम का यह समूह बहुत पुराने समय में बाकी शाखाओं से अलग हुआ था जब धरती पर जानवर भी नहीं थे. इनके जीन बताते हैं कि ये ठंडी जगहों पर रहना पसंद करते थे. बाहर से मिलने वाले कार्बन पर जीते थे जो आज के जटिल जीवन से काफी मिलता-जुलता है.

बता दें कि एक माइक्रोब को वैज्ञानिकों ने करीब 10 साल की मेहनत के बाद उगाया. प्रोमीथियोआर्कियम सिंट्रोफिकम इसका नाम रखा गया था. यह माइक्रोब बिना ऑक्सीजन के रहता है. अपने आसपास के दूसरे जीवों पर निर्भर करता है. माइक्रोस्कोप से देखने पर इनमें पतली शाखाओं जैसी संरचनाएं दिखीं. इनमें ऐसे प्रोटीन पाए गए जो कोशिका को आकार देते हैं ठीक वैसे ही जैसे जटिल जीवन में होते हैं.

जीन से मिले पुराने सुराग
वैज्ञानिकों ने अलग-अलग जीवों के कई जीन एक साथ तुलना करके यह समझने की कोशिश की कि यूकैरियोट जीवन कहां से आया. उन्होंने यह भी ध्यान रखा कि कहीं डेटा में कोई गलती या झुकाव न आ जाए. होडार्कियाल्स के पास कई जीन की कॉपी थी. जीन कम खोए थे. इसी वजह से इनके जीनोम दूसरे आर्किया से बड़े हैं. माना जा रहा है कि जीन की यह नकल आगे चलकर जटिल कोशिकाओं के बनने में मददगार बनी.

गर्म जगहों से ठंडी दुनिया तक
जीन से पाए गए संकेत बताते हैं कि शुरुआती एसगार्ड पूर्वज बहुत गर्म जगहों पर रहते थे. केमिकल से ऊर्जा लेते थे. वे कार्बन डाइऑक्साइड से अपना शरीर बनाते थे. जैसे आज के कुछ माइक्रोब करते हैं. बाद में कुछ शाखाएं ठंडी जगहों में रहने लगीं और बाहर से मिलने वाले भोजन पर निर्भर हो गईं. इसी दौरान बैक्टीरिया के साथ साझेदारी बनी. इससे आगे चलकर माइटोकॉन्ड्रिया बने जो आज हर जटिल कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री हैं.

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एक्सीडेंट! अंतरिक्ष में महाविनाश, स्पेस में टकराए 'दैत्य' पिंड; कैमरे में कैद हुई खौफनाक टक्कर

 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े.

Ancient Microbe Discovery

